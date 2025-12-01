  • Huế ngày nay Online
Bàn giao Trạm Y tế xã, phường về UBND cấp xã quản lý

HNN.VN - Chiều 15/12, Sở Y tế TP. Huế tổ chức Hội nghị bàn giao nguyên trạng các Trạm Y tế (TYT) xã, phường từ các Trung tâm Y tế (TTYT) về UBND cấp xã quản lý. Đây là bước triển khai quan trọng nhằm thực hiện các quyết định của UBND thành phố về kiện toàn mô hình tổ chức y tế cơ sở, hướng tới nâng cao hiệu quả quản lý, phát huy vai trò của chính quyền địa phương trong công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho Nhân dân.

Phát biểu tại hội nghị, PGS.TS. Trần Kiêm Hảo, Thành ủy viên, Giám đốc Sở Y tế TP. Huế nhấn mạnh, trong bối cảnh Bộ Chính trị vừa ban hành Nghị quyết số 72-NQ/TW về các giải pháp đột phá tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân, vai trò của y tế cơ sở ngày càng được đặt ra cao hơn. Theo đó, TYT xã, phường cần được củng cố toàn diện cả về tổ chức, nhân lực, cơ sở vật chất và năng lực chuyên môn, từng bước hướng tới mô hình chăm sóc sức khỏe liên tục, suốt vòng đời cho người dân.

PGS.TS. Trần Kiêm Hảo khẳng định, TYT không chỉ là nơi khám, chữa bệnh ban đầu mà còn là trung tâm quản lý sức khỏe cộng đồng, giữ vai trò chủ động trong công tác dự phòng, phòng chống dịch bệnh, quản lý bệnh không lây nhiễm và chăm sóc sức khỏe toàn diện. “Trạm Y tế mạnh thì y tế cơ sở mạnh; y tế cơ sở mạnh thì cả hệ thống y tế mới vững vàng”, Giám đốc Sở Y tế nhấn mạnh, đặc biệt trong bối cảnh già hóa dân số, gia tăng các bệnh mạn tính và nguy cơ xuất hiện các dịch bệnh mới.

Theo phương án bàn giao, sau khi hoàn tất, UBND các xã, phường sẽ là cơ quan trực tiếp quản lý TYT trên địa bàn. Trong khi đó, Sở Y tế và các TTYT tiếp tục thực hiện chức năng quản lý chuyên môn, hướng dẫn nghiệp vụ, giám sát kỹ thuật, đồng thời phối hợp với địa phương trong công tác đào tạo, bồi dưỡng nhân lực, triển khai các chương trình y tế và đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị theo lộ trình của thành phố.

Khám chữa bệnh ban đầu cho người dân tại Trạm Y tế phường Phong Phú  

Lãnh đạo Sở Y tế đề nghị UBND các xã, phường quan tâm bố trí đầy đủ điều kiện cần thiết để TYT hoạt động ổn định, hiệu quả; phối hợp chặt chẽ với các TTYT trong chỉ đạo điều hành chuyên môn, bảo đảm không để gián đoạn các dịch vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu cho Nhân dân. Đồng thời, đội ngũ viên chức TYT cần tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động thích ứng với mô hình quản lý mới, giữ gìn y đức và tận tâm phục vụ người dân.

Tại hội nghị, lãnh đạo các xã phường, TTYT, TYT đã có nhiều ý kiến gửi đến ngành y tế, cơ quan Bảo hiểm xã hội và các ban ngành liên quan đến nhân sự, phương án đấu thầu thuốc và vật tư y tế, thanh quyết toán bảo hiểm y tế, quy trình vận hành sau khi bàn giao...

Dịp này, Sở Y tế và UBND 40 xã, phường đã ký kết biên bản bàn giao, tiếp nhận nguyên trạng các TYT. Nội dung bàn giao bao gồm toàn bộ biên chế viên chức được giao năm 2025, số viên chức và lao động hợp đồng hiện có, cùng tài chính, tài sản, hồ sơ, tài liệu và các nội dung liên quan theo đúng quy định và phân cấp quản lý. Việc ký kết chính thức đánh dấu hoàn tất quá trình chuyển giao mô hình quản lý TYT tại cơ sở. 

 Ký kết biên bản bàn giao, tiếp quản nguyên trạng các trạm y tế

Sở Y tế TP. Huế khẳng định sẽ tiếp tục đồng hành cùng UBND các địa phương trong quá trình triển khai, kịp thời tháo gỡ khó khăn, tham mưu các cơ chế, giải pháp phù hợp nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống y tế cơ sở. Với sự phối hợp đồng bộ giữa các cấp, các ngành, hệ thống TYT trên địa bàn thành phố được kỳ vọng sẽ có bước phát triển mới, ngày càng hiện đại, hiệu quả và gần dân hơn, đáp ứng tốt hơn nhu cầu chăm sóc sức khỏe của Nhân dân trong thời gian tới.

THANH HƯƠNG
