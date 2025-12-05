  • Huế ngày nay Online
Trường Đại học Y - Dược khánh thành tòa nhà ODA Ý

HNN.VN - Ngày 10/12, Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế tổ chức lễ khánh thành tòa nhà ODA Ý - công trình được xây dựng từ nguồn vốn vay ưu đãi của Chính phủ Cộng hòa Ý và nguồn vốn đối ứng trong nước.

Kéo băng khánh thành công trình 

Tham dự buổi lễ có ngài Marco Della Seta, Đại sứ Cộng hòa Ý tại Việt Nam; bà Margherita Lulli, Giám đốc Văn phòng Hợp tác phát triển Ý tại Hà Nội; các giáo sư, nhà khoa học đến từ Đại học Sassari, Cộng hòa Ý; các đại điện lãnh đạo các Vụ, Cục của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính, Bộ Y tế...

Dự án ODA Ý dành cho Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế có tổng vốn đầu tư 171,9 tỷ đồng, trong đó vốn vay ưu đãi từ Chính phủ Ý là 5,6 triệu EUR. Công trình Tòa nhà ODA Ý được xây dựng trên diện tích 1.882 m², gồm 7 tầng với tổng diện tích sàn 11.618m². Đây là hạng mục trọng điểm nhằm nâng cao năng lực đào tạo, nghiên cứu và khám chữa bệnh, đặc biệt trong lĩnh vực phụ sản - nhi và các chuyên ngành kỹ thuật cao của Bệnh viện Trường Đại học Y - Dược Huế.

Dự án còn đầu tư hơn 1,11 triệu EUR cho trang thiết bị hiện đại phục vụ Viện Y sinh học và Bệnh viện Trường Đại học Y - Dược Huế, bao gồm hệ thống xét nghiệm, thiết bị phòng mổ, kiểm soát nhiễm khuẩn và các thiết bị kỹ thuật cao khác. Đồng thời, dự án đã hỗ trợ đào tạo 4 nghiên cứu sinh, 19 học viên cao học tại Đại học Sassari, Ý; bồi dưỡng chuyên môn cho 4 cán bộ trong các lĩnh vực quản lý bệnh viện, kiểm soát nhiễm khuẩn, phẫu thuật và chăm sóc sơ sinh; tổ chức nhiều khóa trao đổi, hội thảo, đào tạo trực tuyến và các chuyến công tác trao đổi khoa học giữa hai bên.

Việc đưa tòa nhà ODA Ý vào sử dụng góp phần mở rộng năng lực cung cấp dịch vụ y tế chất lượng cao của Bệnh viện Trường Đại học Y - Dược Huế, bệnh viện cấp chuyên sâu, đồng thời nâng tầm năng lực đào tạo thực hành và nghiên cứu khoa học của nhà trường; phục vụ thiết thực cho người dân thành phố Huế, khu vực miền Trung - Tây Nguyên và cả nước.

Tin, ảnh: Hoàng Triều
Kim Long Motor Huế khánh thành Nhà máy sản xuất và chế tạo động cơ YUCHAI

Sáng 5/12, Công ty cổ phần Kim Long Motor Huế tổ chức Lễ khánh thành Nhà máy sản xuất và chế tạo động cơ YUCHAI (Nhà máy), đồng thời xuất xưởng động cơ YUCHAI đầu tiên. Sự kiện đánh dấu cột mốc quan trọng trong chiến lược làm chủ công nghệ cốt lõi ngành sản xuất động cơ tại Việt Nam, khi đây là nhà máy đầu tiên sở hữu dây chuyền hiện đại đạt tiêu chuẩn quốc tế, phục vụ không chỉ ngành ô tô mà còn nhiều ngành công nghiệp trọng điểm khác.

Kim Long Motor Huế khánh thành Nhà máy sản xuất và chế tạo động cơ YUCHAI
Khánh thành công trình “Ánh sáng vùng biên”

Ngày 30/11, Đồn Biên phòng cửa khẩu Hồng Vân phối hợp Ban Thanh niên Công an thành phố và một số đơn vị, tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa trong chiến dịch tình nguyện mùa đông năm 2025.

Khánh thành công trình “Ánh sáng vùng biên”

