Trường Đại học Y - Dược khánh thành tòa nhà ODA Ý

Tham dự buổi lễ có ngài Marco Della Seta, Đại sứ Cộng hòa Ý tại Việt Nam; bà Margherita Lulli, Giám đốc Văn phòng Hợp tác phát triển Ý tại Hà Nội; các giáo sư, nhà khoa học đến từ Đại học Sassari, Cộng hòa Ý; các đại điện lãnh đạo các Vụ, Cục của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính, Bộ Y tế...

Dự án ODA Ý dành cho Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế có tổng vốn đầu tư 171,9 tỷ đồng, trong đó vốn vay ưu đãi từ Chính phủ Ý là 5,6 triệu EUR. Công trình Tòa nhà ODA Ý được xây dựng trên diện tích 1.882 m², gồm 7 tầng với tổng diện tích sàn 11.618m². Đây là hạng mục trọng điểm nhằm nâng cao năng lực đào tạo, nghiên cứu và khám chữa bệnh, đặc biệt trong lĩnh vực phụ sản - nhi và các chuyên ngành kỹ thuật cao của Bệnh viện Trường Đại học Y - Dược Huế.

Dự án còn đầu tư hơn 1,11 triệu EUR cho trang thiết bị hiện đại phục vụ Viện Y sinh học và Bệnh viện Trường Đại học Y - Dược Huế, bao gồm hệ thống xét nghiệm, thiết bị phòng mổ, kiểm soát nhiễm khuẩn và các thiết bị kỹ thuật cao khác. Đồng thời, dự án đã hỗ trợ đào tạo 4 nghiên cứu sinh, 19 học viên cao học tại Đại học Sassari, Ý; bồi dưỡng chuyên môn cho 4 cán bộ trong các lĩnh vực quản lý bệnh viện, kiểm soát nhiễm khuẩn, phẫu thuật và chăm sóc sơ sinh; tổ chức nhiều khóa trao đổi, hội thảo, đào tạo trực tuyến và các chuyến công tác trao đổi khoa học giữa hai bên.

Việc đưa tòa nhà ODA Ý vào sử dụng góp phần mở rộng năng lực cung cấp dịch vụ y tế chất lượng cao của Bệnh viện Trường Đại học Y - Dược Huế, bệnh viện cấp chuyên sâu, đồng thời nâng tầm năng lực đào tạo thực hành và nghiên cứu khoa học của nhà trường; phục vụ thiết thực cho người dân thành phố Huế, khu vực miền Trung - Tây Nguyên và cả nước.