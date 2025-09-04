Chuẩn bị tốt cho Lễ khai giảng năm học mới 2025 - 2026

Giám đốc Sở GD&ĐT Nguyễn Tân kiểm tra công tác chuẩn bị Lễ Khai giảng tại Trường Mầm non Hoa Mai

Các đoàn kiểm tra do Giám đốc Sở GD&ĐT Nguyễn Tân và các Phó Giám đốc làm trưởng đoàn đã đi kiểm tra nắm tình hình công tác chuẩn bị khai giảng năm học mới 2025 - 2026 tại các trường: THPT Chuyên Quốc Học - Huế, THCS Nguyễn Chí Diểu, THPT Cao Thắng (phường Thuận Hóa), Tiểu học Hồng Vân (xã A Lưới 1)…

Tại các điểm kiểm tra, lãnh đạo Sở GD&ĐT yêu cầu các đơn vị thực hiện lao động vệ sinh, trang hoàng trường lớp, trang trí đảm bảo tính trang trọng, ý nghĩa của ngày hội lớn toàn ngành Giáo dục; tạo không khí vui tươi, phấn khởi, sẵn sàng cho một năm học với nhiều đổi mới và quyết tâm.

Các đơn vị cần chủ động phương án ứng phó phù hợp với điều kiện thời tiết, an ninh trật tự, bảo đảm an toàn giao thông trước và sau thời gian khai giảng. Tổ chức rà soát, kiểm tra hệ thống âm thanh, kỹ thuật đường truyền đảm bảo để 100% thầy cô giáo, học sinh theo dõi đầy đủ chương trình truyền hình trực tuyến.

Năm học này, tất cả các trường học tổ chức Lễ Khai giảng đồng thời với thời gian tổ chức Lễ Kỷ niệm 80 năm truyền thống ngành Giáo dục và Lễ Khai giảng năm học 2025-2026 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia. Để thuận lợi, chủ động trong công tác chuẩn bị, các trường có thể tập trung học sinh trước 7h30 để ổn định công tác tổ chức, từ 7h30 bắt đầu tổ chức các hoạt động của nhà trường. Đúng 7h55, hoàn thành toàn bộ chương trình của trường và kiểm tra đường truyền kết nối để từ 8h đến 9h30 theo dõi chương trình quốc gia trên VTV1; không phát sinh thêm nội dung gì khi chương trình toàn quốc kết thúc.