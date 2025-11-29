Bàn giao Trường Cao đẳng Y tế Huế vào Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế

Ký kết bàn giao giữa các bên liên quan

Đến dự có ông Nguyễn Thanh Bình, UVTV Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố; lãnh đạo các sở, ban ngành liên quan; lãnh đạo Đại học Huế…

Tại hội nghị, TS.Nguyễn Văn Hùng, Thư ký Hội đồng Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế trình bày báo cáo tóm tắt tiến trình chuẩn bị cho công tác bàn giao giữa Trường Cao đẳng Y tế Huế và Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế.

Các bên liên quan thống nhất thực hiện bàn giao nguyên trạng toàn bộ cơ sở vật chất, tổ chức bộ máy, tài chính, tài sản, viên chức - người lao động, người học, hồ sơ pháp lý và các hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ của Trường Cao đẳng Y tế Huế về Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế. Việc bàn giao được thực hiện theo nguyên tắc bảo đảm hoạt động bình thường, không để xảy ra thất thoát, lãng phí, đồng thời bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của viên chức - người lao động và người học.

Các nội dung bàn giao gồm: tổ chức Đảng và các đoàn thể; 111 viên chức, người lao động cùng hồ sơ liên quan; tài sản, tài chính, đất đai và toàn bộ hồ sơ quản lý; hồ sơ người học và công tác đào tạo; các văn bản pháp lý và tài liệu thuộc lưu trữ cơ quan…

Hội nghị đánh dấu bước chuyển quan trọng trong lộ trình sắp xếp lại hệ thống cơ sở giáo dục y tế trên địa bàn, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo nhân lực y tế và phát triển Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế trong giai đoạn mới.

Tại hội nghị, các bên đã ký kết biên bản bàn giao, chính thức hoàn tất việc tiếp nhận.