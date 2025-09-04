Lễ khai giảng đặc biệt của 1,7 triệu thầy, cô và gần 30 triệu học sinh, sinh viên

Các trường học đã chuẩn bị chu đáo cho lễ khai giảng

Gần 1,7 triệu thầy cô giáo và 30 triệu học sinh, sinh viên tham dự

Lễ kỷ niệm 80 năm truyền thống ngành Giáo dục và khai giảng năm học 2025 – 2026 diễn ra từ 8h00 đến 9h30, được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1 (Đài Truyền hình Việt Nam), được kết nối trực tuyến tất cả các cơ sở giáo dục, đào tạo trên toàn quốc với sự tham dự của khoảng 1,7 triệu thầy cô giáo và gần 30 triệu học sinh, sinh viên trên cả nước.

Toàn bộ 52.000 trường học cùng kết nối trực tuyến, mở đầu cho một năm học đầy quyết tâm và thách thức. Đây là lần đầu tiên, tất cả các cơ sở giáo dục trên toàn quốc sẽ chào cờ, hát Quốc ca cùng một thời điểm trong lễ khai giảng năm học mới.

Đây là sự kiện hiếm có trong lịch sử giáo dục Việt Nam khi tất cả các cơ sở giáo dục đại học và giáo dục nghề nghiệp, từ công lập đến ngoài công lập, sẽ đồng loạt tổ chức lễ khai giảng cùng ngày với các cấp học mầm non và phổ thông, kết hợp trực tiếp tại Hà Nội và trực tuyến tới các cơ sở giáo dục.

Theo dự kiến, tham dự buổi lễ có các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước; lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Bộ GDĐT qua các thời kỳ; đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành, cơ quan, đoàn thể Trung ương; các thành viên Hội đồng Quốc gia giáo dục và phát triển nhân lực, Hội đồng Giáo sư nhà nước; các vị đại sứ, đại diện các nước, các tổ chức quốc tế tại Việt Nam; phóng viên các cơ quan thông tấn, báo chí ở Trung ương và địa phương.

Theo chương trình dự kiến, tại buổi lễ, Lãnh đạo Đảng, Nhà nước sẽ có diễn văn chúc mừng 80 năm truyền thống ngành Giáo dục và khai giảng năm học mới. Bộ trưởng Bộ GDĐT Nguyễn Kim Sơn đọc diễn văn kỷ niệm 80 năm truyền thống ngành Giáo dục và khai giảng năm học 2025 – 2026; đại diện học sinh, sinh viên cả nước phát biểu ý kiến.

Cũng trong khuôn khổ buổi lễ, Lãnh đạo Đảng, Nhà nước sẽ trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất cho Bộ GDĐT, phát biểu chỉ đạo và đánh trống khai giảng năm học 2025 – 2026.

Công tác chuẩn bị cho lễ khai giảng

Cho đến nay, các trường học đã sẵn sàng cho công tác khai giảng.

Tại Hà Nội: Hà Nội bước vào năm học mới với quy mô 2.954 trường mầm non và phổ thông, phục vụ hơn 70.500 lớp học với khoảng 2,327 triệu học sinh, tăng gần 60.000 em so với năm trước. Toàn ngành có khoảng 129.300 cán bộ, giáo viên, hơn 68.900 phòng học cùng 29 trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên phục vụ gần 57.000 học viên. Đặc biệt, năm nay thành phố có thêm 43 trường mới, gồm 27 công lập và 16 tư thục. Đồng thời triển khai kế hoạch tuyển dụng gần 1.000 giáo viên cho các trường trung học phổ thông.

Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội Trần Thế Cương khẳng định: "Chúng tôi đã hoàn thành rà soát, bổ sung cơ sở vật chất, tuyển bổ sung đội ngũ giáo viên và đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản lý để đảm bảo điều kiện tốt nhất cho hơn 2,3 triệu học sinh bước vào năm học mới".

Cô trò Trường TH&THCS Marie Curie (Hà Nội) trong buổi tựu trường

Với lễ khai giảng đặc biệt năm nay, theo hướng dẫn của Sở GD&ĐT Hà Nội, các trường tùy theo mỗi khối lớp, cấp học sẽ sắp xếp, bố trí học sinh dự khác nhau. Một số trường mầm non, tiểu học bố trí cho học sinh các lớp nhỏ dự khai giảng tại lớp, theo dõi qua màn hình tivi. Những học sinh lớp lớn tập trung tại sân trường theo dõi qua màn hình LED.

Các trường học có thể tổ chức các hoạt động của nhà trường lúc 7-8h. Từ 8h trở đi, các trường học kết nối với lễ khai giảng do Bộ GD&ĐT tổ chức tại Trung tâm Hội nghị quốc gia.

Tại Hà Nội, Trường Tiểu học, THCS & THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm - Cầu Giấy và Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm - Rubik cho biết sẽ không nhận hoa trong ngày khai giảng. Nhà trường đề nghị phụ huynh, đối tác nếu có nguyện vọng có thể chuyển thành hiện vật hoặc hiện kim để trao tặng quà khích lệ tinh thần học sinh đầu năm học mới.

Tất cả trường học TP HCM từ chối nhận hoa khai giảng

Tại TPHCM: Để đảm bảo lễ khai giảng diễn ra tốt đẹp, nhiều trường học tại TPHCM thuê thêm màn hình ti vi lớn để ở sân trường cho học sinh dễ theo dõi. TP HCM sau sáp nhập có gần 2,6 triệu học sinh với hơn 3.500 trường học, quy mô lớn nhất cả nước.

Ngày 3/9, Sở Giáo dục và Đào tạo TP HCM hướng dẫn các trường chuẩn bị lễ khai giảng năm học 2025-2026.

Sở và các trường học từ chối nhận hoa chúc mừng dưới mọi hình thức, từ các cơ quan, doanh nghiệp, phụ huynh. Nhà trường phải sớm thông báo chủ trương này đến phụ huynh, đối tác.

Thay vào đó, Sở khuyến khích các đơn vị, cá nhân chuyển hoa, quà thành các khoản ủng hộ, đóng góp thiết thực cho quỹ khuyến học của các trường hoặc chung tay hỗ trợ đồng bào đang gặp khó khăn do bão số 4, 5 ở các tỉnh miền núi và trung du Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ.

Ngoài ra, Sở yêu cầu các trường học hạn chế trang trí sân khấu, bục phát biểu, cổng trường,... bằng hoa tươi, chỉ sử dụng ở những vị trí thật sự cần thiết nhưng không phô trương, lãng phí.

Tại Trường Tiểu học Hà Huy Tập (phường Thành Sen, Hà Tĩnh), công tác chuẩn bị đã được tiến hành kỹ lưỡng từ nhiều ngày trước. Sân trường được quét dọn sạch sẽ, các hàng ghế ngay ngắn, cờ hoa rực rỡ…

Trường học vùng lũ nỗ lực dọn dẹp đón lễ khai giảng

Trước thềm khai giảng năm học mới, nhiều trường học ở miền Trung chịu ảnh hưởng của bão số 5, số 6 vẫn tất bận dọn trường, sửa sang cơ sở vật chất để kịp thời đón trẻ trở lại lớp.

Tính đến ngày 31/8, tỉnh này có 33 trường học trên địa bàn bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Trước tình hình đó, ngành giáo dục Thanh Hóa đã nỗ lực phối hợp với chính quyền địa phương nhằm đảm bảo an toàn và điều kiện tốt nhất cho lễ khai giảng năm học 2025-2026.

Tại xã biên giới Tam Thanh, mưa lũ khiến hàng trăm mét khối đất đá tràn vào điểm trường Mầm non và Tiểu học Tam Thanh, khu Cha Lung. Trong ngày 1/9, Đồn Biên phòng Tam Thanh cùng chính quyền địa phương đã hỗ trợ nhà trường dọn dẹp đất đá, tổng vệ sinh để học sinh kịp khai giảng năm học mới.

Tương tự, những ngày này, các trường học ở Hà Tĩnh cũng đang khẩn trương khắc phục hậu quả mưa bão để sẵn sàng cho năm học mới. Sau bão số 5 và 6, toàn tỉnh có 286 cơ sở giáo dục bị ảnh hưởng nặng, thiệt hại ước tính gần 136 tỷ đồng.

Nhờ sự hỗ trợ của lực lượng công an, quân đội, đoàn viên thanh niên cùng nỗ lực của giáo viên, công tác vệ sinh, sửa chữa, hong phơi bàn ghế, trang trí lớp học đang được triển khai khẩn trương.

Lễ khai giảng đặc biệt của những bệnh nhi ung thư

Sáng 4/9, Bệnh viện Ung Bướu TP.HCM tổ chức lễ khai giảng năm học mới - lớp học Hoa Hướng Dương cho 40 bệnh nhi ung thư đang điều trị tại bệnh viện.

Trong không khí ấm áp, hàng chục bệnh nhi mặc đồng phục học sinh, rạng rỡ đón chào năm học mới. Nhiều em phải ngồi trên xe lăn, tay còn truyền thuốc hay mái đầu trọc vì hóa trị, nhưng nụ cười vẫn bừng sáng.

Lễ khai giảng có sự tham dự của ông Nguyễn Phước Lộc - Phó bí thư Thành ủy, chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM; bà Trương Thị Bích Hạnh - ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, phó chủ tịch thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM... cùng các thầy cô giáo, mạnh thường quân và đông đảo phụ huynh.

Lớp học "Hoa hướng dương" được duy trì suốt 16 năm qua, với mục đích mang đến tri thức và niềm vui học tập cho trẻ em không may mắc bệnh hiểm nghèo.