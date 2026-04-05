Trang bị kỹ năng dạy học hòa nhập cho giáo viên mầm non

Giáo dục trẻ tại Trường Mầm non I (phường Thuận Hóa)

Đây là hoạt động thiết thực nhằm nâng cao năng lực chuyên môn, tạo điều kiện để giáo viên tiếp cận các phương pháp giáo dục tiên tiến, góp phần triển khai hiệu quả giáo dục hòa nhập, bảo đảm quyền được học tập và phát triển của trẻ khuyết tật ngay từ bậc học đầu đời.

Tham gia tập huấn có khoảng 50 học viên là cán bộ quản lý, giáo viên mầm non được lựa chọn từ các cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố. Các giáo viên được trang bị những kiến thức, kỹ năng cơ bản trong tổ chức giáo dục hòa nhập ở bậc mầm non, như: nhận diện các dạng khuyết tật thường gặp; xác định khả năng, nhu cầu của trẻ; xây dựng và thực hiện kế hoạch giáo dục cá nhân; đồng thời thiết kế bài dạy và tổ chức các hoạt động phù hợp trong lớp học hòa nhập.

Nội dung tập huấn tập trung vào hai nhóm vấn đề chính, gồm: những kiến thức nền tảng về giáo dục hòa nhập và kỹ năng tổ chức dạy học trong môi trường lớp học có trẻ khuyết tật. Bên cạnh phần lý thuyết, học viên còn được hướng dẫn xây dựng kế hoạch giáo dục cá nhân và tổ chức các hoạt động giáo dục phù hợp với từng đối tượng trẻ.

Hiện nay, 100% cơ sở giáo dục từ mầm non đến phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn thành phố đều triển khai giáo dục hòa nhập cho trẻ khuyết tật theo quy định của Luật Người khuyết tật. Toàn thành phố có 121 trẻ khuyết tật đang học tại các cơ sở giáo dục mầm non theo hình thức hòa nhập. Ngoài ra, Trường Mầm non I (phường Thuận Hóa) có 1 lớp học chuyên biệt gồm 7 trẻ.