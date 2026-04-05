Trang bị kỹ năng dạy học hòa nhập cho giáo viên mầm non

HNN.VN - Ngày 3/4, Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố phối hợp với Trung tâm Sáng kiến sức khỏe và dân số (Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam) tổ chức lớp tập huấn chuyên môn về giáo dục hòa nhập cho trẻ khuyết tật dành cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên mầm non trên địa bàn.

 Giáo dục trẻ tại Trường Mầm non I (phường Thuận Hóa)

Đây là hoạt động thiết thực nhằm nâng cao năng lực chuyên môn, tạo điều kiện để giáo viên tiếp cận các phương pháp giáo dục tiên tiến, góp phần triển khai hiệu quả giáo dục hòa nhập, bảo đảm quyền được học tập và phát triển của trẻ khuyết tật ngay từ bậc học đầu đời.

Tham gia tập huấn có khoảng 50 học viên là cán bộ quản lý, giáo viên mầm non được lựa chọn từ các cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố. Các giáo viên được trang bị những kiến thức, kỹ năng cơ bản trong tổ chức giáo dục hòa nhập ở bậc mầm non, như: nhận diện các dạng khuyết tật thường gặp; xác định khả năng, nhu cầu của trẻ; xây dựng và thực hiện kế hoạch giáo dục cá nhân; đồng thời thiết kế bài dạy và tổ chức các hoạt động phù hợp trong lớp học hòa nhập.

Nội dung tập huấn tập trung vào hai nhóm vấn đề chính, gồm: những kiến thức nền tảng về giáo dục hòa nhập và kỹ năng tổ chức dạy học trong môi trường lớp học có trẻ khuyết tật. Bên cạnh phần lý thuyết, học viên còn được hướng dẫn xây dựng kế hoạch giáo dục cá nhân và tổ chức các hoạt động giáo dục phù hợp với từng đối tượng trẻ.

Hiện nay, 100% cơ sở giáo dục từ mầm non đến phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn thành phố đều triển khai giáo dục hòa nhập cho trẻ khuyết tật theo quy định của Luật Người khuyết tật. Toàn thành phố có 121 trẻ khuyết tật đang học tại các cơ sở giáo dục mầm non theo hình thức hòa nhập. Ngoài ra, Trường Mầm non I (phường Thuận Hóa) có 1 lớp học chuyên biệt gồm 7 trẻ.

MINH HIỀN
Trang bị “lá chắn” sức khỏe sinh sản cho học sinh

Trong bối cảnh bùng nổ thông tin, học sinh đặc biệt là lứa tuổi vị thành niên, đang tiếp cận ngày càng sớm các nội dung liên quan đến tình yêu, giới tính và tình dục trên môi trường mạng. Tuy nhiên, nhiều nguồn thông tin thiếu kiểm chứng, không chính xác khiến nhiều em rơi vào tình trạng “biết nửa vời”, ảnh hưởng đến sức khỏe và tâm sinh lý. Truyền thông, giáo dục sức khỏe sinh sản (SKSS), sức khỏe tình dục (SKTD) trong trường học đang được ngành y tế triển khai và phát huy hiệu quả.

Chuẩn hóa giáo dục mầm non ở Thuận Hóa

Là phường trung tâm của TP. Huế với dân số đông và nhu cầu gửi trẻ ngày càng tăng, phường Thuận Hóa đang từng bước chuẩn hóa hệ thống giáo dục mầm non (GDMN) nhằm đáp ứng yêu cầu chăm sóc, giáo dục trẻ trong giai đoạn mới.

Chủ động trang bị kỹ năng và thiết bị phòng cháy

Những ngày gần đây, trên nhiều diễn đàn cư dân chung cư, câu chuyện về an toàn cháy nổ trở thành chủ đề được họ quan tâm. Không ít người chia sẻ kinh nghiệm mua bình chữa cháy, thang dây thoát hiểm, mặt nạ chống khói độc hay búa phá kính để phòng trường hợp khẩn cấp. Sự chủ động này cho thấy, nhận thức của người dân về nguy cơ cháy nổ đang dần thay đổi, từ tâm lý chủ quan sang chủ động phòng ngừa.

Sửa đổi các mức phạt vi phạm phòng cháy

Chính phủ đã ban hành Nghị định số 69/2026/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 106/2025/NĐ-CP ngày 15/5/2025 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

