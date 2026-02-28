Tăng hiệu lực quản lý mầm non ngoài công lập

Hoạt động dạy học tại Cơ sở mầm non độc lập Hành Trình Của Em (Safari Kid)

Tăng áp lực quản lý

Theo thống kê của Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT), trên địa bàn thành phố hiện có 21 trường mầm non tư thục và 124 cơ sở giáo dục mầm non (GDMN) độc lập tư thục được cấp phép hoạt động. Tổng số nhóm, lớp tại các cơ sở GDMN độc lập tư thục là 498. Những đơn vị này đã huy động được 9.127 trẻ đến lớp, chiếm khoảng 15,7% tổng số trẻ trong độ tuổi.

Bên cạnh những kết quả đạt được, hoạt động quản lý và tổ chức của các cơ sở này vẫn còn bộc lộ không ít khó khăn, xuất phát từ đặc thù loại hình, điều kiện nguồn lực cũng như năng lực quản lý. Theo ông Đoàn Minh Thắng, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT, số lượng cơ sở GDMN ngoài công lập ngày càng gia tăng, quy mô và loại hình hoạt động đa dạng, trong khi lực lượng cán bộ quản lý, chuyên viên phụ trách GDMN ở cấp phường, xã còn thiếu. Điều này khiến việc theo dõi, kiểm tra, giám sát chưa được thực hiện thường xuyên và chưa bao quát hết thực tế hoạt động của các cơ sở.

Cùng với đó, thực tiễn cho thấy việc triển khai các văn bản chỉ đạo, quy định mới của ngành đến các cơ sở GDMN ngoài công lập đôi khi chưa đồng bộ, chưa kịp thời. Bà Minh Bon, Giám đốc Hệ thống giáo dục Sao Mai cho hay, hiện nay có nhiều chính sách liên quan nhưng các cơ sở mầm non ngoài công lập khá lúng túng, không biết phải hỏi hoặc liên hệ với đơn vị nào để được hướng dẫn. Trước đây, Phòng GD&ĐT quản lý trực tiếp nên thông báo kịp thời, các chính sách hỗ trợ đối với trẻ được hướng dẫn và giải quyết từ đầu năm học. Tuy nhiên, đến thời điểm này, cơ sở chúng tôi vẫn chưa nhận được hướng dẫn cụ thể về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ học phí cho trẻ, trong khi năm học đã gần kết thúc.

Tại một số phường, xã, việc nắm bắt các quy định liên quan đến quản lý GDMN ngoài công lập còn chưa đồng đều. Công tác quản lý chuyên môn của cán bộ phụ trách văn hóa - xã hội chưa thật sự hiệu quả, dẫn đến khó khăn trong quá trình triển khai, giám sát và xử lý các tình huống phát sinh tại cơ sở.

Bà Nguyễn Thị Thu Trang, Phó Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội phường Thanh Thủy cho rằng, bên cạnh những thuận lợi, việc chuyển sang mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đặt ra nhiều khó khăn, thách thức đối với công tác quản lý nhà nước về GDMN ngoài công lập. Khối lượng công việc quản lý tăng lên trong khi đội ngũ cán bộ ở cơ sở còn mỏng, dẫn đến áp lực công việc lớn, nhất là trong công tác theo dõi, kiểm tra, giám sát thường xuyên các cơ sở GDMN ngoài công lập.

Đồng hành, hỗ trợ

Trước yêu cầu ngày càng cao về chất lượng giáo dục và bảo đảm an toàn cho trẻ, việc quản lý các cơ sở GDMN ngoài công lập cần tiếp tục được quan tâm, tăng cường trong thời gian tới. Trong đó, việc nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước đối với loại hình cơ sở này là yêu cầu cần thiết nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động.

Ông Đoàn Minh Thắng cho biết, Sở GD&ĐT sẽ tiếp tục rà soát, hoàn thiện cơ chế quản lý, phân định rõ trách nhiệm giữa các cấp trong việc cấp phép, kiểm tra, giám sát và hỗ trợ hoạt động của các cơ sở GDMN ngoài công lập. Đồng thời, tăng cường vai trò chỉ đạo chuyên môn của ngành giáo dục, phát huy trách nhiệm của chính quyền địa phương trong quản lý địa bàn, nhất là trong điều kiện triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Công tác quản lý cũng cần từng bước chuyển từ “quản lý hành chính” sang “quản lý hỗ trợ và đồng hành”, tạo điều kiện để các cơ sở phát triển đúng định hướng, quy định. Việc kiểm tra sẽ được thực hiện theo hướng thường xuyên, linh hoạt và có trọng tâm; kết hợp giữa kiểm tra định kỳ và kiểm tra đột xuất khi cần thiết, đặc biệt ở các lĩnh vực nhạy cảm như an toàn cho trẻ, vệ sinh an toàn thực phẩm, việc thực hiện chương trình GDMN.

Theo bà Thu Trang, trước những khó khăn, thách thức đặt ra trong công tác quản lý các cơ sở GDMN ngoài công lập khi triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, công tác quản lý nhà nước cần được đổi mới theo hướng linh hoạt, đồng bộ hơn, gắn với việc nâng cao năng lực quản lý ở cơ sở.

“Ở cấp quản lý cần tiếp tục hoàn thiện cơ chế phân cấp, phân quyền trong quản lý GDMN ngoài công lập phù hợp với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, đồng thời tăng cường hướng dẫn chuyên môn cho đội ngũ cán bộ quản lý tại cơ sở. Ngành giáo dục đẩy mạnh bồi dưỡng, tập huấn cho chủ cơ sở, cán bộ quản lý và giáo viên, tăng cường kiểm tra, giám sát theo hướng hỗ trợ. Chính quyền địa phương cần phát huy vai trò quản lý địa bàn, phối hợp liên ngành và tạo điều kiện về thông tin, hướng dẫn thủ tục hành chính để các cơ sở hoạt động đúng quy định. Các cơ sở mầm non ngoài công lập cần chủ động đầu tư cơ sở vật chất, xây dựng đội ngũ và phối hợp chặt chẽ với địa phương, phụ huynh trong chăm sóc, giáo dục trẻ”, bà Thu Trang đề xuất.