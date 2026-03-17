Chuẩn hóa giáo dục mầm non ở Thuận Hóa

Các cháu Trường Mầm non I tham gia các trò chơi ngoài trời

Trường Mầm non I là một trong những cơ sở GDMN tiêu biểu trên địa bàn phường Thuận Hóa. Trường có diện tích gần 6.000m², cơ sở vật chất được đầu tư khá đồng bộ với 20 phòng học cùng nhiều phòng chức năng, như: Phòng nghệ thuật, tin học, ngoại ngữ, phòng y tế và thể chất. Không gian trường được bố trí khoa học với hệ thống sân vườn, cây xanh, vườn hoa và khu vui chơi ngoài trời, tạo môi trường học tập thân thiện, an toàn cho trẻ.

Những năm gần đây, cơ sở vật chất của nhà trường tiếp tục được quan tâm đầu tư. Dãy nhà ba tầng mới gồm 4 phòng học và 5 phòng chức năng được đưa vào sử dụng từ năm học 2022 - 2023 với kinh phí hơn 12 tỷ đồng. Cùng với đó, nhiều hạng mục như sân chơi, phòng học, thiết bị dạy học cũng được cải tạo, bổ sung, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của công tác chăm sóc và giáo dục trẻ. Việc đầu tư này giúp nhà trường từng bước đáp ứng các tiêu chí chuẩn hóa theo quy định của ngành giáo dục.

Trước năm 2020, Trường Mầm non I đã 3 lần được công nhận đạt chuẩn quốc gia. Đến tháng 2/2026, sau khi các quy định mới của ngành giáo dục được ban hành, nhà trường tiếp tục được công nhận lại đạt chuẩn quốc gia mức độ I và kiểm định chất lượng giáo dục cấp độ 2. Kết quả này khẳng định chất lượng giáo dục của nhà trường, đồng thời cho thấy sự nỗ lực bền bỉ của tập thể cán bộ, giáo viên và nhân viên trong việc nâng cao chất lượng chăm sóc, nuôi dạy trẻ.

Theo cô giáo Phan Thị Uyên Chi, Hiệu trưởng nhà trường, điểm nổi bật trong hoạt động giáo dục của trường là triển khai phương pháp dạy học theo hướng “lấy trẻ làm trung tâm”. Trẻ được khuyến khích tham gia các hoạt động trải nghiệm thực tế, phát huy tính chủ động, sáng tạo trong quá trình học tập và vui chơi.

“Bên cạnh chương trình GDMN của Bộ Giáo dục và Đào tạo, nhà trường tổ chức nhiều hoạt động trải nghiệm gần gũi với thiên nhiên, như: Gieo hạt, chăm sóc và thu hoạch rau trong “vườn rau của bé”, vui chơi tại khu vận động ngoài trời, sân bóng đá hoặc tham gia các chuyến tham quan, dã ngoại. Những hoạt động này giúp trẻ phát triển tư duy, rèn luyện kỹ năng sống và hình thành tình yêu lao động từ sớm”, cô Uyên Chi nhấn mạnh.

Cùng với Trường Mầm non I, phường Thuận Hóa hiện có 7 trường mầm non công lập, gồm: Vĩnh Ninh, Phú Hội, Hoa Mai, 8/3… đáp ứng nhu cầu học tập của con em trên địa bàn. Các cơ sở mầm non đều thực hiện nghiêm chương trình giáo dục của Bộ Giáo dục và Đào tạo, đồng thời tăng cường tổ chức các hoạt động trải nghiệm cho trẻ. Công tác chăm sóc sức khỏe, vệ sinh an toàn thực phẩm trong bữa ăn bán trú được đặc biệt chú trọng. Thực đơn hằng ngày được công khai, minh bạch để phụ huynh theo dõi, tạo sự yên tâm khi gửi con tại trường.

Chị Lê Thị Hiền, phụ huynh có con theo học tại Trường Mầm non Vĩnh Ninh chia sẻ: “Dù là bậc học mầm non nhưng các con được tham gia nhiều hoạt động trải nghiệm như tham quan di tích lịch sử, thu hoạch nông sản hay tham gia các hoạt động thể dục thể thao. Những hoạt động này giúp trẻ phát triển cả thể lực lẫn trí tuệ nên phụ huynh rất yên tâm”.

Theo Phó Chủ tịch UBND phường Thuận Hóa Nguyễn Hồng Hoa Tranh, trước nhu cầu gửi trẻ ngày càng tăng của người dân, địa phương đang xây dựng đề án quy hoạch lại mạng lưới giáo dục, trong đó có GDMN trên địa bàn. Trong đó, từng bước mở rộng, đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất cho các trường, đồng thời hoàn thiện các tiêu chí để nâng tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia trong thời gian tới.