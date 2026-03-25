15 cơ sở giáo dục mầm non thực hiện thí điểm chương trình mới từ năm học 2026-2027

Hoạt động chào đón năm học mới tại Cơ sở Hành trình cho em

Theo kế hoạch, chương trình sẽ được thí điểm trong năm học 2026-2027 tại 15 cơ sở giáo dục mầm non trên địa bàn thành phố, gồm các trường mầm non: A Ngo, Thượng Long, Hoa Anh Đào, Bình Minh, Sao Mai 1, Hương Bình, Phú Đa 1, Hoa Mai, Bích Trúc, Mầm non I, Cơ sở Hành trình cho em, Phú Thuận, Hoa Sen, Hương Xuân và Bình Minh.

Việc triển khai thí điểm nhằm đánh giá tính khả thi, hiệu quả của chương trình, đồng thời chuẩn bị các điều kiện cần thiết về nhân lực, cơ sở vật chất, tài chính và các yếu tố hỗ trợ khác để tổ chức thực hiện hiệu quả trong thời gian tới.

Để đảm bảo lộ trình, thành phố sẽ thành lập Ban Chỉ đạo cấp thành phố; lựa chọn các cơ sở giáo dục mầm non tham gia thí điểm phù hợp với điều kiện thực tế từng địa bàn. Đồng thời, chú trọng đầu tư phát triển mạng lưới trường, lớp; tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học đáp ứng yêu cầu triển khai chương trình.

Bên cạnh đó, thành phố sẽ tập trung nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên; đẩy mạnh công tác tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của chương trình đến cộng đồng; huy động các nguồn lực xã hội để đảm bảo các điều kiện thực hiện, đồng thời thực hiện tốt công tác vận động trẻ đến trường.