Sẵn sàng cho cầu truyền hình chung kết Olympia

HNN.VN - Ngày 25/10, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) TP. Huế phối hợp với Ban Sản xuất các chương trình giải trí VTV3, Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức tổng duyệt cầu truyền hình chung kết năm thứ 25 chương trình “Đường lên đỉnh Olympia” tại Nhà hát Sông Hương.

“Tiếp lửa” cho Lê Quang Duy KhoaQuyết tâm chinh phục đỉnh OlympiaDời địa điểm tổ chức chung kết Olympia do bão lũBốn gương mặt vào chung kết “Đường lên đỉnh Olympia” 2025

Điểm cầu Huế sẵn sàng cổ vũ cho Duy Khoa

Cầu truyền hình trực tiếp chung kết Olympia diễn ra vào sáng 26/10. Theo kế hoạch ban đầu, điểm cầu Huế được đặt tại không gian di sản Nghênh Lương Đình, địa điểm mang đậm dấu ấn văn hóa Cố đô. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của thời tiết mưa lớn, để đảm bảo an toàn và chất lượng kỹ thuật, Ban Tổ chức đã linh hoạt điều chuyển sang Nhà hát Sông Hương - công trình văn hóa hiện đại, có hệ thống âm thanh, ánh sáng đạt chuẩn, đáp ứng yêu cầu của chương trình truyền hình trực tiếp quốc gia.

Tại Nhà hát Sông Hương, các phần việc, như trang trí sân khấu, lắp đặt thiết bị kỹ thuật, bố trí khán phòng, hậu cần, đảm bảo an ninh và an toàn cho buổi ghi hình đang được gấp rút hoàn thiện những khâu cuối cùng. Sở GD&ĐT, Trường THPT chuyên Quốc Học - Huế và Nhà hát Sông Hương phối hợp chặt chẽ để bảo đảm mọi điều kiện tốt nhất cho sự kiện.

 Tổng duyệt chương trình

Các đội hình học sinh, cổ động viên và tình nguyện viên đã tiến hành tổng duyệt, tập luyện cổ vũ, kiểm tra trang phục và ổn định đội hình tham gia. Không khí làm việc khẩn trương, sôi nổi thể hiện tinh thần tự hào của tuổi trẻ tại điểm cầu Huế trong chương trình tôn vinh tri thức học đường.

Với sự chuẩn bị chu đáo, tinh thần trách nhiệm cao và sự phối hợp nhịp nhàng giữa các đơn vị, điểm cầu Huế hứa hẹn mang đến hình ảnh một thành phố tri thức, sáng tạo và đậm đà bản sắc văn hóa, xứng đáng là hậu phương vững chắc tiếp sức cho Lê Quang Duy Khoa, đại diện xuất sắc của TP. Huế tại chung kết năm thứ 25.

MINH HIỀN
