Quyết tâm chinh phục đỉnh Olympia

Lê Quang Duy Khoa vào chung kết năm Olympia

Chiếm lĩnh tri thức

Trước ngày chuẩn bị cho chuyến bay ra Hà Nội, Lê Quang Duy Khoa tất bật hoàn thiện hành trang cho trận chung kết năm Đường lên đỉnh Olympia. Ánh mắt rạng rỡ nhưng không giấu được hồi hộp, Khoa chia sẻ: “Mặc dù có chút hồi hộp, nhưng em tin mình sẽ làm tốt nhất có thể trong trận chung kết sắp tới. Bên cạnh mục tiêu chiến thắng và mang về vòng nguyệt quế, em còn mong được cháy hết mình, thể hiện tốt nhất trong trận chung kết để lưu giữ những kỷ niệm đáng nhớ và không có gì phải tiếc nuối”.

Kể từ khi giành được cầu truyền hình về Huế đến nay, Khoa đã có quãng thời gian khá dài để ôn tập, chuẩn bị cho trận đấu quan trọng nhất. Em sắp xếp thời gian hợp lý giữa việc củng cố kiến thức cũ, bổ sung kiến thức mới và cập nhật thường xuyên những thông tin thời sự có thể xuất hiện trong phần thi. Song song đó, Khoa còn luyện tập các kỹ năng cần thiết như tốc độ gõ phím, phản xạ bấm chuột - những yếu tố có thể quyết định kết quả ở những giây cuối cùng.

Khoảng thời gian chuẩn bị cho trận chung kết là giai đoạn đầy thử thách với Duy Khoa. Em gần như hạn chế tối đa việc sử dụng mạng xã hội để tập trung toàn bộ thời gian cho việc ôn luyện, củng cố và mở rộng kiến thức ở nhiều lĩnh vực khác nhau, từ khoa học tự nhiên đến khoa học xã hội. Em đọc thêm sách báo, tài liệu chuyên ngành, đồng thời luyện tập với các đề thi mô phỏng Đường lên đỉnh Olympia nhằm rèn khả năng phản xạ và tư duy nhanh.

Duy Khoa cho hay, nhà trường và Nguyệt Quế Đỏ đã hỗ trợ em rất nhiều trong quá trình ôn tập vừa qua. Ngoài các buổi đấu tập nội bộ, em còn thường xuyên được trau dồi kiến thức từ các thầy cô giáo bộ môn trong nhà trường, vừa xây dựng nền tảng vững chắc cho các kiến thức đã biết, vừa bổ sung thêm nhiều khiến thức còn thiếu.

Khoa cũng dành thời gian ra ngoài cùng bạn bè hoặc chơi thể thao để giữ cho tinh thần thoải mái, sẵn sàng trước ngày thi. Khoa luôn cố gắng rèn luyện tâm lý, giữ cho mình một cái đầu “lạnh” trong những tình huống quan trọng bằng cách tham gia một số trò chơi đòi hỏi sự tập trung và bình tĩnh.

Thể hiện tốt nhất có thể

Lê Quang Duy Khoa đã ghi dấu ấn mạnh mẽ trong hành trình chinh phục Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 25 bằng bản lĩnh và sự vững vàng của một người chơi có chiến lược rõ ràng, tự tin trong từng câu trả lời. Ngay ở vòng thi tuần, Khoa đã có màn ra mắt ấn tượng khi đạt 100 điểm phần Khởi động, xuất sắc giải mã chướng ngại vật và giành quyền bước tiếp vào vòng thi tháng.

Ở chặng đua tiếp theo trong cuộc thi tháng, cậu học trò xứ Huế tiếp tục thể hiện tinh thần quyết tâm, bản lĩnh khi tạo ưu thế dẫn đầu đoàn leo núi với 80 điểm Khởi động, rồi bứt phá ở phần Về đích, giành chiến thắng áp đảo. Bước vào vòng thi quý, với nền tảng kiến thức vững vàng, khả năng phân tích nhanh, tự tin, Khoa liên tục duy trì vị trí dẫn đầu. Dù có những thời điểm căng thẳng trước sự bứt phá của đối thủ, nhưng Khoa vẫn giữ được bản lĩnh, kết thúc cuộc thi với chiến thắng xứng đáng, mang cầu truyền hình trực tiếp về Huế.

Tấm vé vào chung kết năm không chỉ là niềm tự hào cá nhân của Duy Khoa, mà còn là món quà ý nghĩa dành tặng thầy, cô, bạn bè và mái trường Quốc Học. Khoa là học sinh thứ 8 của trường vào chung kết năm Olympia, đồng thời tiếp nối chuỗi ba năm liên tiếp Trường THPT Chuyên Quốc Học - Huế có cầu truyền hình trực tiếp.

Nói về nguồn động viên lớn nhất, Khoa cho rằng đó chính là tình cảm, sự cổ vũ và niềm tin từ mọi người: “Đôi khi khối lượng và cường độ ôn luyện cao gây căng thẳng, nhưng em luôn được tiếp sức bởi gia đình, bạn bè, thầy cô và mọi người xung quanh. Đó chính là nguồn động lực lớn nhất để em vượt qua những khó khăn, vất vả trước khi bước vào trận đấu cuối cùng”.

Những ngày này, Duy Khoa không giấu được niềm xúc động khi biết thầy cô và bạn bè đang tất bật chuẩn bị các hoạt động cổ vũ, tiếp sức cho mình trước trận đấu quan trọng. “Sự động viên và cổ vũ của mọi người là nguồn sức mạnh tinh thần lớn nhất đối với em. Tuy nhiên, đi cùng với niềm tin yêu ấy cũng là áp lực để bản thân phải nỗ lực hơn nữa. Em chỉ mong có thể thể hiện thật tốt, để không phụ lòng những người đã luôn dõi theo và ủng hộ mình”, Khoa bộc bạch.