Truyền lửa tri thức từ điểm cầu Huế

Bí thư Thành ủy Huế Nguyễn Đình Trung, Chủ tịch UBND TP. Huế Phan Thiên Định tham dự tại điểm cầu TP. Huế

Tiếp nối truyền thống hiếu học

Tham dự có Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Huế Nguyễn Đình Trung; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Huế Phan Thiên Định; UVTV Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP. Huế Nguyễn Thanh Bình cùng hơn 1.000 học sinh, giáo viên và người dân đến cổ vũ cho Lê Quang Duy Khoa, học sinh lớp 12 chuyên Anh 2, Trường THPT chuyên Quốc Học - Huế.

Chung kết năm Đường lên đỉnh Olympia 2025 là cuộc so tài của 4 thí sinh: Lê Quang Duy Khoa (Trường THPT Chuyên Quốc Học - Huế), Đoàn Thanh Tùng (Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn - Nam Nha Trang, Khánh Hòa), Trần Bùi Bảo Khánh (Trưởng THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam, Hà Nội) và Nguyễn Nhựt Lam (Trường THPT Cái Bè, Đồng Tháp).

Trải qua 4 phần thi: Khởi động - Vượt chướng ngại vật - Tăng tốc - Về đích, khán giả được chứng kiến những màn bứt phá đầy kịch tính, hồi hộp đến tận giây phút cuối. Chung cuộc, Trần Bùi Bảo Khánh (Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam) giành ngôi Quán quân Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 25.

Trong trận chung kết, Lê Quang Duy Khoa dự thi ở vị trí đầu tiên. Em về Nhì ở phần thi Khởi động với 60 điểm. Sau các phần thi Vượt chướng ngại vật, Tăng tốc, Khoa có 140 điểm. Bước vào phần thi Về đích, Khoa chọn gói câu hỏi gồm 1 câu 20 điểm và 2 câu 30 điểm, quyết định chọn ngôi sao hy vọng cho câu hỏi cuối cùng. Trả lời chính xác, em nâng tổng điểm lên 180 điểm - một kết quả thể hiện tinh thần thi đấu bình tĩnh, nỗ lực và tự tin đến phút cuối cùng.

Duy Khoa xúc động chia sẻ: “Em thấy hạnh phúc vì được đại diện cho trường, cho Huế trong cuộc thi lớn này. Điều quý nhất là hành trình học hỏi và được sống trong không khí cổ vũ tuyệt vời của quê hương”.

Dù chưa chạm đến vòng nguyệt quế, Lê Quang Duy Khoa vẫn là niềm tự hào của Huế - người nối tiếp truyền thống hiếu học và tinh thần chinh phục tri thức của Trường THPT Chuyên Quốc Học - Huế. Em cũng đã nỗ lực và thể hiện hết mình trong hành trình chinh phục tri thức với sự cổ vũ, động viên của hàng ngàn người dân ở quê nhà.

Cổ vũ nhiệt huyết

Màn xếp hình cổ vũ của Trường THPT chuyên Quốc Học

Sáng 26/10, Nhà hát Sông Hương thực sự trở thành sân khấu của “niềm tự hào Huế”. Hàng ngàn học sinh, sinh viên, phụ huynh và người dân đã đổ về khu vực nhà hát, nhuộm đỏ không gian bằng cờ, băng rôn và tiếng hô vang “Cố lên Duy Khoa!”. Nhiều người không vào được bên trong vẫn nán lại trước màn hình lớn ngoài sảnh, cùng nhau dõi theo từng phần thi.

Đặc biệt, màn xếp chữ “Duy Khoa - bền chí” cùng tiết mục “Nhà tôi có treo một lá cờ” do học sinh Trường Quốc Học - Huế biểu diễn đã trở thành điểm nhấn đầy xúc động. Đó không chỉ là lời cổ vũ, mà còn là thông điệp về niềm tin và tình yêu của quê hương gửi đến đại diện xứ Huế. Các tiết mục nghệ thuật tại điểm cầu Huế thể hiện sự giao thoa giữa truyền thống và hiện đại, giới thiệu đến khán giả cả nước bản sắc văn hóa Huế, vừa nền nã, sâu lắng, vừa trẻ trung, sôi động.

Với các thầy cô giáo Trường THPT chuyên Quốc Học - Huế, hành trình của Duy Khoa là niềm tự hào và cũng là nguồn động viên cho thầy trò tiếp tục rèn luyện, nỗ lực. Thầy giáo Nguyễn Phú Thọ, Hiệu trưởng nhà trường chia sẻ: “Chúng tôi hiểu rằng, Duy Khoa chịu nhiều áp lực khi năm ngoái Phú Đức giành ngôi Quán quân. Em cũng đã thi đấu và cố gắng hết mình trong phần thi của mình”.

Hình ảnh hàng ngàn người cùng reo hò, cầm cờ, cùng gọi tên “Duy Khoa” giữa không gian Nhà hát Sông Hương sẽ còn được nhớ rất lâu - như một biểu tượng của tinh thần Huế trẻ trung, tự tin và bền chí. Điều này sẽ tiếp tục truyền lửa cho đại diện của Quốc Học - Huế trong năm tới: Nguyễn Hoàng Phúc Ân, học sinh lớp 11 chuyên Hóa 1.

Một số hình ảnh tại điểm cầu được phóng viên Báo Huế ngày nay ghi lại:

Sôi động cổ vũ cho Duy Khoa

Các em học sinh đại diện điểm cầu Huế tham dự phần thi dành cho các điểm cầu

Điểm cầu Huế gây ấn tượng với sự năng động của tuổi trẻ và những nét giá trị truyền thống