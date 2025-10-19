Bốn gương mặt vào chung kết “Đường lên đỉnh Olympia” 2025. (Ảnh: Chương trình “Đường lên đỉnh Olympia”)

Bốn thí sinh đã có những màn thể hiện ấn tượng qua các vòng thi tuần, thi tháng, thi quý, trở thành những gương mặt xuất sắc bước vào trận chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm 2025.

Bốn gương mặt tại chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm 2025 gồm:

Nhất Quý I: Lê Quang Duy Khoa, học sinh Trường THPT chuyên Quốc học Huế, thành phố Huế.

Lê Quang Duy Khoa giành chiến thắng ở cuộc thi Quý I với 160 điểm, về nhất thi tuần với 280 điểm, về nhất thi tháng với 270 điểm.

Với lần tham dự này của Lê Quang Duy Khoa, Trường THPT chuyên Quốc học Huế 3 năm liên tiếp có học sinh vào chung kết và Huế 8 lần có cầu truyền hình chương trình.

Nhất Quý II: Nguyễn Nhựt Lam, học sinh Trường THPT Cái Bè, tỉnh Đồng Tháp.

Nguyễn Nhựt Lam chiến thắng cuộc thi Quý II với 290 điểm, từng về nhì tuần với 220 điểm, nhất tháng với 230 điểm.

Nhựt Lam là học sinh đầu tiên của Trường THPT Cái Bè vào chung kết, đưa cầu truyền hình chương trình về cho trường và tỉnh nhà.

Nhất Quý III: Đoàn Thanh Tùng, học sinh Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, Nam Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

Đoàn Thanh Tùng chiến thắng cuộc thi Quý III với 255 điểm, đã từng về nhất tuần với 215 điểm, nhì tháng với 165 điểm. Thanh Tùng là học sinh thứ 2 của Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn vào vòng chung kết, đưa cầu truyền hình về cho trường và tỉnh nhà.

Nhất Quý IV: Trần Bùi Bảo Khánh, học sinh Trường THPT chuyên Hà Nội-Amsterdam, thành phố Hà Nội.

Trần Bùi Bảo Khánh chiến thắng cuộc thi Quý IV với 270 điểm, đã về nhất tuần với 250 điểm, nhất tháng với 295 điểm. Bảo Khánh là người thứ 6 đưa cầu truyền hình chương trình về cho Hà Nội qua các năm.

Như vậy, bốn gương mặt của trận chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm 2025 gồm: Lê Quang Duy Khoa (thành phố Huế); Nguyễn Nhựt Lam (Đồng Tháp); Đoàn Thanh Tùng (Khánh Hòa); Trần Bùi Bảo Khánh (thành phố Hà Nội).

Chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 25 diễn ra vào ngày Chủ nhật 26/10, với các điểm cầu tại các địa phương có thí sinh tham dự, được truyền hình trực tiếp trên sóng VTV3, Đài truyền hình Việt Nam.