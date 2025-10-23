“Tiếp lửa” cho Lê Quang Duy Khoa

Học sinh Trường THPT chuyên Quốc Học - Huế cổ vũ Duy Khoa chinh phục đỉnh Olympia

Sôi nổi chuẩn bị

Điểm cầu truyền hình Chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm 2025 tại Huế sẽ chính thức diễn ra tại Nhà hát Sông Hương. Trước đó, địa điểm tổ chức dự kiến là Nghinh Lương Đình - Phu Văn Lâu, tuy nhiên do mưa lớn, Ban Tổ chức quyết định chuyển đến Nhà hát Sông Hương. Ông Nguyễn Tân, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo cho biết: “Việc thay đổi địa điểm là cần thiết để bảo đảm các điều kiện kỹ thuật, truyền hình, âm thanh, ánh sáng và phương án an toàn phòng, chống thiên tai. Dù không gian khác nhưng tinh thần, nội dung và thời lượng chương trình vẫn được giữ nguyên”.

Thời tiết nhiều ngày qua chịu ảnh hưởng của mưa bão nhưng không khí chuẩn bị ở điểm cầu Huế vẫn vô cùng sôi nổi. Tinh thần háo hức và niềm tự hào lan tỏa khắp Trường THPT chuyên Quốc Học - Huế. Đội văn nghệ của Trường Quốc Học gồm hàng trăm học sinh đang tích cực tập luyện các tiết mục mở màn. Phạm Tống Y Anh, học sinh lớp 11 Văn chia sẻ: “Chúng em coi đây là nguồn động viên tinh thần lớn dành cho anh Duy Khoa, hy vọng anh sẽ thi đấu hết mình và mang vinh quang về cho Huế”.

Theo Y Anh, được góp phần trong chương trình là niềm vinh dự lớn của học sinh Quốc Học: “Tuy có lúc mệt và áp lực, nhất là khi thời tiết không thuận lợi khiến công tác chuẩn bị gặp nhiều khó khăn, nhưng xen lẫn là rất nhiều niềm vui, tiếng cười và kỷ niệm khó quên. Chúng em mong khán giả cả nước sẽ cảm nhận được tình cảm chúng em gửi trong từng tiết mục - như một lời chào thân thương và nồng nhiệt từ Huế đến với khán giả trên khắp mọi miền Tổ quốc”.

Các tiết mục tại điểm cầu Huế được dàn dựng công phu, thể hiện sự giao hòa tinh tế giữa truyền thống văn hóa Cố đô và hơi thở trẻ trung, hiện đại của tuổi trẻ. Phần mở đầu mang đậm bản sắc Huế với âm hưởng trang trọng, cổ kính, gợi lên niềm tự hào về một vùng đất hiếu học và giàu truyền thống văn hóa. Tiếp nối là phần trình diễn hiện đại với những giai điệu sôi động, quen thuộc về Tổ quốc và tuổi trẻ; hòa quyện giữa âm nhạc truyền thống và nhảy, múa, rap, tạo nên một tổng thể đầy màu sắc, giàu năng lượng và cảm xúc. Thầy giáo Đặng Văn Nhật Quang, Bí thư Đoàn trường nhấn mạnh: “Thông điệp mà điểm cầu Huế muốn gửi đến chương trình là tinh thần hiếu học, bản lĩnh và khát vọng vươn lên của học sinh Cố đô, đồng thời tiếp thêm nguồn động lực tinh thần mạnh mẽ cho Duy Khoa trong hành trình chinh phục đỉnh Olympia”.

Gửi trọn niềm tin cho Duy Khoa

Tại Chung kết Olympia năm nay, Huế tiếp tục góp mặt với thí sinh Lê Quang Duy Khoa - học sinh lớp 12 chuyên Anh, Trường THPT chuyên Quốc Học - Huế. Với màn lội ngược dòng ấn tượng ở trận quý I, Duy Khoa đã giành vòng nguyệt quế và mang về cầu truyền hình thứ 8 cho Quốc Học. Chiến thắng ấn tượng của Duy Khoa không chỉ giúp nhà trường và người dân Huế thêm tự hào, mà còn thắp lên hy vọng về kỳ tích mới: Không chỉ dừng lại ở kỷ lục 3 năm liên tiếp có cầu truyền hình, mà còn là khát vọng mang về chiếc vòng nguyệt quế thứ 4 cho mảnh đất học Cố đô.

Thầy Nguyễn Phú Thọ, Hiệu trưởng nhà trường, chia sẻ: “Toàn thể học sinh và thầy, cô giáo đều háo hức, tự hào và đặt trọn niềm tin rằng, Duy Khoa sẽ thể hiện hết khả năng của mình, tiếp tục mang vòng nguyệt quế thứ tư về cho Huế. Dù em có thể chịu áp lực khi năm ngoái Phú Đức vừa vô địch, nhưng đôi khi áp lực lại chính là động lực để bứt phá và chiến thắng”.

Tại điểm cầu Huế, hơn 300 học sinh trong đội văn nghệ cùng 200 tình nguyện viên hậu cần đang khẩn trương hoàn thiện những khâu cuối cùng. Lực lượng học sinh còn lại và toàn thể giáo viên sẽ là nguồn cổ vũ sôi nổi, nhiệt huyết, tạo nên bầu không khí rực lửa, tiếp thêm sức mạnh tinh thần cho Duy Khoa trong trận chung kết.

Y Anh chia sẻ: “Em vô cùng tự hào khi 3 năm liên tiếp Huế có cầu truyền hình, đó là minh chứng sống động cho truyền thống hiếu học của Trường Quốc Học và tính chuyên nghiệp của sân chơi Nguyệt Quế Đỏ. Trong lần chung kết này, thầy cô và chúng em đã dồn hết tâm huyết cho từng phần biểu diễn, từng khâu hậu cần, để có thể cháy hết mình, mang “ngọn lửa” từ Huế tiếp sức cho anh Duy Khoa tại trường quay S14. Với slogan “Duy Khoa bản lĩnh - Vượt đỉnh Olym”, em tin rằng anh Duy Khoa sẽ thể hiện thật trọn vẹn trong trận chung kết năm 2025”.

Trong bầu không khí háo hức, chờ đợi những phần thi kịch tính sắp tới, các bạn học sinh, người dân TP. Huế đều cổ vũ, động viên nhằm tiếp thêm ý chí quyết tâm giúp Duy Khoa bình tĩnh, tự tin, thi đấu hết mình để gặt hái kết quả xứng đáng - Rực rỡ tại chung kết năm.