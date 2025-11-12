16 dự án, ý tưởng vào vòng chung kết Cuộc thi Khởi nghiệp sáng tạo

"Cháo An Vị - Nghiên cứu phát triển sản phẩm từ cây Linh Chi Thảo trong hỗ trợ tiêu hóa..." là một trong những dự án khởi nghiệp tham gia vòng chung kết Cuộc thi

Cuộc thi Khởi nghiệp sáng tạo thành phố Huế là hoạt động trong khuôn khổ Đề án Cố đô Khởi nghiệp, giai đoạn 2021-2025. Cuộc thi được tổ chức thường niên từ năm 2016 đến nay, đã trở thành điểm nhấn quan trọng, khẳng định quyết tâm của thành phố trong việc nuôi dưỡng và phát huy tinh thần khởi nghiệp sáng tạo. Đồng thời, góp phần gia tăng cả về số lượng lẫn chất lượng doanh nghiệp, tạo động lực cho sự phát triển bền vững của hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo thành phố Huế.

Qua các lần tổ chức, Cuộc thi đã khuyến khích và xây dựng tinh thần khởi nghiệp sáng tạo cho thanh niên, phụ nữ, học sinh, sinh viên, giảng viên, nhà khoa học, nhà đầu tư, đặc biệt là các doanh nghiệp và người dân trên địa bàn thành phố, tạo sự lan tỏa tinh thần khởi nghiệp trong cộng đồng.

"Sản phẩm bê tông xanh từ phế phẩm nông nghiệp, công nghiệp hướng đến Netzero" - một trong những ý tưởng khởi nghiệp tham gia vòng chung kết Cuộc thi

Trên cơ sở kết quả chấm điểm của Hội đồng Giám khảo chấm vòng sơ khảo, vòng bán kết, Ban Tổ chức đã chọn 16 ý tưởng, dự án khởi nghiệp sáng tạo xuất sắc tham gia vòng chung kết Cuộc thi. Đơn cử một số dự án, ý tưởng như: Snack Bánh Tráng VN Flex - Nâng tầm đặc sản Việt; Sản phẩm bê tông xanh từ phế phẩm nông nghiệp, công nghiệp hướng đến Netzero (HUAF-GPC); Ment Fnb - Phần mềm quản lý bán hàng siêu đơn giản cho hộ kinh doanh nhỏ và siêu nhỏ; Nền tảng giáo dục trực tuyến VibeCodingVN; Bảo tồn giá trị tài nguyên bản địa và nâng tầm sinh kế bền vững từ cây chè xứ Huế... Đây đều là những dự án tiêu biểu, thể hiện tính sáng tạo, khả năng thương mại hóa, giá trị xã hội rõ nét và tiềm năng phát triển trong thực tiễn.

Từ kết quả chấm vòng chung kết Cuộc thi, Ban tổ chức sẽ lựa chọn các ý tưởng, dự án khởi nghiệp xuất sắc để trao giải Cuộc thi. Cơ cấu giải thưởng gồm: 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 3 giải Ba, 3 giải khuyến khích. Đối với các ý tưởng, dự án đạt giải Nhì trở lên, cơ quan thường trực Cuộc thi đề xuất với UBND thành phố xem xét, phê duyệt đặt hàng thông qua thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp thành phố (nếu đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định). Dự kiến hội nghị tổng kết và trao giải Cuộc thi được tổ chức vào tháng 11-12/2025.