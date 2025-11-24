  • Huế ngày nay Online
6 đội tranh tài tại vòng chung kết “Giải pháp Đổi mới sáng tạo Đại học Huế, lần thứ Nhất - năm 2025”

HNN.VN - Chiều 28/11, Đại học Huế tổ chức vòng chung kết và lễ trao giải cuộc thi “Giải pháp Đổi mới sáng tạo Đại học Huế, lần thứ Nhất - năm 2025”.

Nhóm dự thi đến từ Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế trình bày dự án của mình 

Sau vòng bán kết diễn ra sôi nổi ngày 14/11, Hội đồng Giám khảo đã chọn 6 dự án xuất sắc nhất từ 9 đội thi tiềm năng để vào tranh tài tại vòng chung kết. 6 dự án góp mặt tại vòng chung kết đại diện cho trí tuệ và khát vọng đổi mới sáng tạo, đa dạng các lĩnh vực: giáo dục, y tế, luật pháp, công nghệ kỹ thuật và ngôn ngữ.

Tại vòng chung kết, các đội thi thuyết trình trực tiếp trước Hội đồng Giám khảo gồm các chuyên gia uy tín, các nhà đầu tư và đại diện doanh nghiệp. Đây không chỉ là cuộc đua giành ngôi vị quán quân, mà còn là cơ hội để các dự án chứng minh tính khả thi, mô hình kinh doanh và khả năng thương mại hóa sản phẩm.

Cuộc thi là minh chứng cho cam kết của Đại học Huế trong việc thúc đẩy hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; chuyển giao tri thức và công nghệ phục vụ cộng đồng. Sự kiện mang đến những giải pháp thiết thực, giải quyết các vấn đề cụ thể của xã hội và đóng góp vào sự phát triển kinh tế của địa phương.

Tin, ảnh: Hoàng Triều
