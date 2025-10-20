Dời địa điểm tổ chức chung kết Olympia do bão lũ

Không khí cổ vũ tại điểm cầu Huế trong chương trình chung kết Olympia 2024

Trước diễn biến phức tạp của cơn bão số 12 và hoàn lưu sau bão đang ảnh hưởng trực tiếp đến khu vực miền Trung, để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho công tác tổ chức, kỹ thuật, cũng như an toàn của khán giả, học sinh và lực lượng phục vụ chương trình, Ban Tổ chức điểm cầu thành phố Huế quyết định điều chỉnh địa điểm tổ chức cầu truyền hình Chung kết năm “Đường lên đỉnh Olympia” 2025 đến Nhà hát sông Hương (số 1 Lê Lợi, phường Thuận Hóa), thay địa điểm ngoài trời như dự kiến ban đầu là Nghinh Lương Đình - Phu Văn Lâu. Thời gian tổ chức bắt đầu từ 7 giờ 30 phút, ngày 26/10.

Việc thay đổi địa điểm được thực hiện nhằm bảo đảm các điều kiện kỹ thuật, truyền hình, âm thanh, ánh sáng và phương án an toàn phòng chống thiên tai, đồng thời vẫn giữ nguyên nội dung, thời lượng và tinh thần của chương trình Cầu truyền hình trực tiếp Chung kết năm do UBND thành phố Huế phối hợp cùng Ban Văn hóa - Giải trí, Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức.

Theo Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Tân, Ban Tổ chức mong nhận được sự thông cảm và phối hợp đồng hành của các đơn vị, khán giả - những người yêu quý học sinh Huế, em Lê Quang Duy Khoa, Quốc Học - Huế để chương trình diễn ra an toàn, thành công, góp phần vào thành công chung của Chương trình chung kết Đường lên đỉnh Olympia lần 25 năm 2025 của Đài Truyền hình Việt Nam; tiếp tục lan tỏa tinh thần ham học, học giỏi, khát vọng và lòng tự hào truyền thống chinh phục đỉnh cao tri thức của học sinh Huế.

Chương trình chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2025 là cuộc hội ngộ của 4 thí sinh xuất sắc trong năm. Trong đó, em Lê Quang Duy Khoa là đại diện của Trường THPT Chuyên Quốc Học - Huế. Đây là năm thứ 3 liên tiếp và là cầu truyền hình lần thứ 8 của Trường THPT chuyên Quốc học - Huế. Trong đó có 3 thí sinh đã vô địch.