Hàng ngàn người dõi theo, cổ vũ cho Lê Quang Duy Khoa

Không gian diễn ra cầu truyền hình trực tiếp tại Nhà hát Sông Hương

Chung kết năm Đường lên đỉnh Olympia 2025 là cuộc so tài của 4 thí sinh: Lê Quang Duy Khoa (Trường THPT Chuyên Quốc Học - Huế), Đoàn Thanh Tùng (Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn - Nam Nha Trang, Khánh Hòa), Trần Bùi Bảo Khánh (Trưởng THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam, Hà Nội) và Nguyễn Nhựt Lam (Trường THPT Cái Bè, Đồng Tháp).

Trong trận chung kết, Lê Quang Duy Khoa sẽ dự thi ở vị trí đầu tiên. Ở cả 3 vòng tuần, tháng và quý, Khoa luôn khởi đầu ấn tượng, dẫn điểm sớm nhờ phần thi Khởi động. Em cũng thường là người đầu tiên bấm chuông ở phần Vượt chướng ngại vật, đoán đúng 2/3 từ khóa. Khoa từng thắng áp đảo ở tuần và tháng với 270 và 280 điểm. Duy Khoa cũng là thí sinh đầu tiên giành vé vào chung kết sau trận thi quý 1 đầy kịch tính.

Tại TP. Huế, từ sáng sớm, không khí cầu truyền hình chung kết Đường lên đỉnh Olympia diễn ra tại Nhà hát sông Hương (số 1 Lê Lợi) vô cùng hào hứng, náo nhiệt với sự tham gia cổ vũ của hàng ngàn người. Đông đảo học sinh, giáo viên, người dân địa phương đến theo dõi và cổ vũ cho thí sinh của Huế.

Năm nay, điểm cầu truyền hình trực tiếp chung kết Đường lên đỉnh Olympia tại Huế được đặt tại Nhà hát Sông Hương - công trình văn hóa hiện đại nằm bên dòng Hương thơ mộng. Với sức chứa khoảng 1.000 chỗ ngồi, nhà hát được thiết kế hài hòa giữa nét kiến trúc đương đại và không gian cổ kính đặc trưng của Cố đô. Hệ thống khán phòng rộng rãi, trang thiết bị âm thanh, ánh sáng đạt chuẩn tạo nên một không gian tổ chức chuyên nghiệp, đáp ứng yêu cầu của một chương trình truyền hình trực tiếp quy mô toàn quốc.

Cổ vũ cho Duy Khoa tại điểm cầu Huế

Ngoài phần thi của các thí sinh, chương trình còn có các tiết mục biểu diễn quảng bá truyền thống, văn hóa của vùng đất và cổ vũ cho các thí sinh. Tại điểm cầu Huế sẽ trình diễn các tiết mục thể hiện sự giao thoa giữa bản sắc văn hóa Huế và hơi thở trẻ trung, hiện đại của tuổi trẻ. Đông đảo các em học sinh, giáo viên và phụ huynh, người dân tham gia cổ vũ, tiếp lửa cho nhà leo núi quê nhà. Đây sẽ là chỗ dựa tinh thần vững chắc để Duy Khoa tự tin chinh phục đỉnh Olympia. Tin tưởng rằng, Khoa sẽ tự tin thi đấu hết mình, mang vòng nguyệt quế vinh quang về cho quê hương.

Với 8 lần có cầu truyền hình Olympia, Trường THPT Chuyên Quốc Học - Huế là ngôi trường có thí sinh lọt vào chung kết Đường lên đỉnh Olympia nhiều nhất đến nay. Đây cũng là lần thứ ba liên tiếp Quốc Học Huế có thí sinh vào chung kết Olympia, trước đó, năm 2024, Võ Quang Phú Đức giành ngôi quán quân với 220 điểm.