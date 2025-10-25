  • Huế ngày nay Online
ClockChủ Nhật, 26/10/2025 08:05

Hàng ngàn người dõi theo, cổ vũ cho Lê Quang Duy Khoa

HNN.VN - Sáng nay (26/10), trận chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm 2025 diễn ra vào lúc 8h30, trực tiếp tại trường quay của Đài Truyền hình Việt Nam và 4 điểm cầu tại các tỉnh, thành.

Sẵn sàng cho cầu truyền hình chung kết Olympia “Tiếp lửa” cho Lê Quang Duy KhoaQuyết tâm chinh phục đỉnh OlympiaBốn gương mặt vào chung kết “Đường lên đỉnh Olympia” 2025

 Không gian diễn ra cầu truyền hình trực tiếp tại Nhà hát Sông Hương

Chung kết năm Đường lên đỉnh Olympia 2025 là cuộc so tài của 4 thí sinh: Lê Quang Duy Khoa (Trường THPT Chuyên Quốc Học - Huế), Đoàn Thanh Tùng (Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn - Nam Nha Trang, Khánh Hòa), Trần Bùi Bảo Khánh (Trưởng THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam, Hà Nội) và Nguyễn Nhựt Lam (Trường THPT Cái Bè, Đồng Tháp).

Trong trận chung kết, Lê Quang Duy Khoa sẽ dự thi ở vị trí đầu tiên. Ở cả 3 vòng tuần, tháng và quý, Khoa luôn khởi đầu ấn tượng, dẫn điểm sớm nhờ phần thi Khởi động. Em cũng thường là người đầu tiên bấm chuông ở phần Vượt chướng ngại vật, đoán đúng 2/3 từ khóa. Khoa từng thắng áp đảo ở tuần và tháng với 270 và 280 điểm. Duy Khoa cũng là thí sinh đầu tiên giành vé vào chung kết sau trận thi quý 1 đầy kịch tính.

Tại TP. Huế, từ sáng sớm, không khí cầu truyền hình chung kết Đường lên đỉnh Olympia diễn ra tại Nhà hát sông Hương (số 1 Lê Lợi) vô cùng hào hứng, náo nhiệt với sự tham gia cổ vũ của hàng ngàn người. Đông đảo học sinh, giáo viên, người dân địa phương đến theo dõi và cổ vũ cho thí sinh của Huế.

Năm nay, điểm cầu truyền hình trực tiếp chung kết Đường lên đỉnh Olympia tại Huế được đặt tại Nhà hát Sông Hương - công trình văn hóa hiện đại nằm bên dòng Hương thơ mộng. Với sức chứa khoảng 1.000 chỗ ngồi, nhà hát được thiết kế hài hòa giữa nét kiến trúc đương đại và không gian cổ kính đặc trưng của Cố đô. Hệ thống khán phòng rộng rãi, trang thiết bị âm thanh, ánh sáng đạt chuẩn tạo nên một không gian tổ chức chuyên nghiệp, đáp ứng yêu cầu của một chương trình truyền hình trực tiếp quy mô toàn quốc.

Cổ vũ cho Duy Khoa tại điểm cầu Huế

Ngoài phần thi của các thí sinh, chương trình còn có các tiết mục biểu diễn quảng bá truyền thống, văn hóa của vùng đất và cổ vũ cho các thí sinh. Tại điểm cầu Huế sẽ trình diễn các tiết mục thể hiện sự giao thoa giữa bản sắc văn hóa Huế và hơi thở trẻ trung, hiện đại của tuổi trẻ. Đông đảo các em học sinh, giáo viên và phụ huynh, người dân tham gia cổ vũ, tiếp lửa cho nhà leo núi quê nhà. Đây sẽ là chỗ dựa tinh thần vững chắc để Duy Khoa tự tin chinh phục đỉnh Olympia. Tin tưởng rằng, Khoa sẽ tự tin thi đấu hết mình, mang vòng nguyệt quế vinh quang về cho quê hương.

Với 8 lần có cầu truyền hình Olympia, Trường THPT Chuyên Quốc Học - Huế là ngôi trường có thí sinh lọt vào chung kết Đường lên đỉnh Olympia nhiều nhất đến nay. Đây cũng là lần thứ ba liên tiếp Quốc Học Huế có thí sinh vào chung kết Olympia, trước đó, năm 2024, Võ Quang Phú Đức giành ngôi quán quân với 220 điểm.

MINH HIỀN
 Từ khóa:
Chung kếtOlympiaTp. Hồ Chí MinhLê Quang Duy KhoaQuốc Học - Huế
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Sẵn sàng cho cầu truyền hình chung kết Olympia

Ngày 25/10, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) TP. Huế phối hợp với Ban Sản xuất các chương trình giải trí VTV3, Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức tổng duyệt cầu truyền hình chung kết năm thứ 25 chương trình “Đường lên đỉnh Olympia” tại Nhà hát Sông Hương.

Sẵn sàng cho cầu truyền hình chung kết Olympia
“Tiếp lửa” cho Lê Quang Duy Khoa

Dù mưa bão vẫn chưa dứt, không khí chuẩn bị cho cầu truyền hình chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2025 tại Huế nóng hơn bao giờ hết. Hàng trăm học sinh Trường THPT chuyên Quốc Học - Huế đang ngày đêm tập luyện, sẵn sàng “tiếp lửa” cho Lê Quang Duy Khoa trong trận chung kết diễn ra vào sáng 26/10.

“Tiếp lửa” cho Lê Quang Duy Khoa
Quyết tâm chinh phục đỉnh Olympia

Trước thềm Chung kết năm Đường lên đỉnh Olympia lần thứ 25, Lê Quang Duy Khoa, học sinh lớp 12 chuyên Anh, Trường THPT chuyên Quốc Học - Huế đang miệt mài chuẩn bị với tinh thần háo hức, quyết tâm và khát vọng thể hiện hết mình trên sân chơi trí tuệ.

Quyết tâm chinh phục đỉnh Olympia
Dời địa điểm tổ chức chung kết Olympia do bão lũ

Ngày 22/10, Sở Giáo dục và Đào tạo TP.Huế cho biết, do diễn biến phức tạp của mưa lớn và bão số 12, thành phố sẽ dời địa điểm tổ chức cầu truyền hình trực tiếp chung kết chương trình Đường lên đỉnh Olympia 2025 vào sáng 26/10 sắp tới.

Dời địa điểm tổ chức chung kết Olympia do bão lũ
Bốn gương mặt vào chung kết “Đường lên đỉnh Olympia” 2025

Bốn thí sinh đến từ thành phố Hà Nội, thành phố Huế, tỉnh Khánh Hòa, tỉnh Đồng Tháp - những người đã chiến thắng tại các vòng thi quý của “Đường lên đỉnh Olympia” năm 2025 - sẽ bước vào tranh tài trong trận chung kết diễn ra ngày 26/10.

Bốn gương mặt vào chung kết “Đường lên đỉnh Olympia” 2025

TIN MỚI

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Tổng biên tập: Hoàng Đăng Khoa

Phó Tổng biên tập phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay



Thông báo đổi tên miền

Return to top