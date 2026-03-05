Nỗ lực đảm bảo công tác bầu cử vùng miền núi

Công tác rà soát danh sách cử tri được triển khai với tinh thần cẩn trọng

Đi từng ngõ, gõ từng nhà

Cùng với việc chuẩn bị cơ sở vật chất, xã A Lưới 5 triển khai nhiều hình thức tuyên truyền và lồng ghép nội dung bầu cử trong các cuộc họp thôn, sinh hoạt chi bộ, đoàn thể. Với phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà” được thực hiện nhằm bảo đảm mọi người dân nắm rõ thông tin, ý nghĩa, quyền và nghĩa vụ trong bầu cử.

Tại các nhà văn hóa truyền thống, trụ sở UBND xã, danh sách cử tri đã được niêm yết công khai theo đúng quy định.

Ông Hồ Văn Sới, người dân thôn Pa Hy, xã A Lưới 5 cho biết, những ngày qua, công tác chuẩn bị bầu cử trên địa bàn xã rất khẩn trương, trách nhiệm. Đối với đợt bầu cử lần này, người dân rất quan tâm bởi việc thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đã thực sự hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Người dân mong muốn thông qua lá phiếu của mình lựa chọn được những cán bộ ưu tú, thực sự vì dân và phục vụ cho sự phát triển kinh tế ở địa phương, đặc biệt là vùng miền núi.

Xã A Lưới 1 có 8.151 cử tri, được chia thành 4 đơn vị bầu cử và 11 khu vực bỏ phiếu. Để bảo đảm công tác bầu cử thuận lợi, an toàn và đúng quy định, xã đã tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền về cuộc bầu cử bằng nhiều hình thức, giúp cử tri thấy rõ ý nghĩa, tầm quan trọng, quyền và nghĩa vụ của công dân, địa điểm, thời gian bỏ phiếu. Việc rà soát, lập, niêm yết danh sách cử tri, trong đó lưu ý các nhóm cử tri người cao tuổi, người khuyết tật, người làm ăn xa cũng được đặc biệt quan tâm.

Đảm bảo quyền lợi cử tri

Ông Pi Loong Mái, Bí thư Đảng ủy xã A Lưới 5 cho biết, công tác chuẩn bị cho bầu cử trên địa bàn của xã A Lưới 5 đến nay đã cơ bản hoàn thành. Xã A Lưới 5 có 4 đơn vị bầu cử trên 8 thôn với 5 khu vực bỏ phiếu. Công tác niêm yết danh sách cử tri tại 5 khu vực bỏ phiếu đã được thực hiện đầy đủ. Nghị quyết số 02 của Ủy ban Bầu cử xã cũng đã công bố danh sách ứng cử viên đại biểu HĐND xã A Lưới 5 khóa II, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Sau khi có nghị quyết, xã tiến hành chỉ đạo Mặt trận Tổ quốc tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri, giữa người ứng cử và cử tri để tiến hành triển khai các chương trình hành động của người đại biểu nếu trúng cử.

Ông Pi Loong Mái đánh giá, hiện có một số khó khăn như trên địa bàn số con em đi làm ăn xa, thời điểm hiện tại chưa trở lại địa phương. Xã đã có chỉ đạo để khắc phục vấn đề này; đến thời điểm chuẩn bị bầu cử sẽ lập danh sách các con em đang đi làm ăn xa, trong trường hợp về trước thời điểm bầu cử thì sẽ kịp thời bổ sung vào danh sách bầu cử. Đối với một số trường hợp cử tri ốm đau, cao tuổi, neo đơn không thể trực tiếp đến các điểm bỏ phiếu, xã sẽ bố trí tổ công tác đưa hòm phiếu phụ đến tận nhà để họ thực hiện quyền bầu cử. Chúng tôi bố trí 5 khu vực bỏ phiếu cho 4 đơn vị bầu cử (trung bình 2 thôn là 1 đơn vị); riêng khu vực bỏ phiếu số 2 tại thôn Arom sẽ được bố trí 2 điểm bỏ phiếu để hỗ trợ bà con ở xa di chuyển thuận lợi hơn.

Ông Nguyễn Văn Hải, Chủ tịch UBND xã A Lưới 1 thông tin, đặc thù ở địa phương có địa bàn rộng, nhiều thôn ở xa trung tâm, tỷ lệ đồng bào dân tộc thiểu số chiếm đa số, trình độ dân trí không đồng đều. Tình trạng một bộ phận cử tri đi làm ăn xa, thường xuyên thay đổi nơi cư trú, tạm trú, tạm vắng, đã ảnh hưởng đến công tác rà soát, lập và chỉnh lý danh sách cử tri, nhất là trong việc cập nhật kịp thời các biến động về nhân khẩu theo quy định. Địa bàn có 19 thôn, được chia ra làm 11 khu vực bỏ phiếu để đảm bảo thuận lợi trong quá trình đi lại của bà con nhân dân, cũng như tạo sự thuận lợi trong quá trình chỉ đạo của Ủy ban Bầu cử xã.

“Ủy ban Bầu cử xã đã xây dựng kế hoạch kiểm tra, phân công thành viên phụ trách địa bàn, thường xuyên kiểm tra, hướng dẫn các ban, tổ bầu cử trong việc thực hiện các bước theo đúng quy định, kịp thời chấn chỉnh những tồn tại, hạn chế. Đồng thời, thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất, nội dung báo cáo phản ánh đầy đủ tiến độ triển khai các bước bầu cử, những khó khăn, vướng mắc và kiến nghị. Các dữ liệu được cập nhật kịp thời, chính xác trên hệ thống quản lý thông tin bầu cử...”, ông Nguyễn Văn Hải, Chủ tịch UBND xã A Lưới 1 cho biết.