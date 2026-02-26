Cần thay đổi hình thức chi trả trợ cấp hưu trí xã hội

  • Huế ngày nay Online
HNN - Từ 1/7/2025, những người từ 75 tuổi trở lên không có lương hưu được hưởng trợ cấp hưu trí xã hội, với mức hưởng 500.000 đồng/tháng. Độ tuổi được hưởng chính sách này với hộ nghèo, hộ cận nghèo từ đủ 70 tuổi. Đây là chủ trương, chính sách nhân văn của Đảng, Nhà nước dành cho người cao tuổi để họ có cuộc sống tốt hơn, nhất là với những trường hợp neo đơn, đời sống khó khăn…

Thêm điểm tựa cho tuổi giàTrợ cấp hưu trí xã hội giúp người cao tuổi có điều kiện sống tốt hơn

 

Sau khi chủ trương, chính sách được ban hành, các địa phương trên cả nước đã nhanh chóng triển khai để người dân sớm nhận được tiền trợ cấp. Tuy nhiên, qua thực tế triển khai đã bộc lộ những bất cập. Một trong những bất cập lớn nhất là hình thức chi trả, chủ yếu vẫn là nhận tiền mặt hàng tháng trong khi lượng người được hưởng trợ cấp hưu trí xã hội khá nhiều khiến nhiều điểm chi trả quá tải.

Trong một lần đưa người thân đi nhận tiền trợ cấp hưu trí xã hội mới đây, chứng kiến cảnh hàng trăm người già phải mệt mỏi vì chờ đợi, chen lấn khiến chúng tôi không khỏi cám cảnh. Có người phải đi từ 4 giờ sáng đến điểm nhận tiền để đợi nộp hồ sơ dù giờ làm việc được thông báo từ 7 giờ 30. Thế nhưng, dù nộp hồ sơ từ sớm, xong có người phải chờ đợi mất cả buổi sáng mới được nhận tiền. Những người khác đến nộp hồ sơ tầm 7 giờ 30 - 8 giờ thì đợi tới 4 - 5 giờ chiều mới được nhận. Những người đến nộp sau có lúc phải chờ đến 7 giờ tối và có hôm nhân viên chi trả trợ cấp hưu trí xã hội thông báo hết tiền và hướng dẫn đến UBND phường nơi cư trú để nhận theo lịch. Thế nhưng, đến đó họ vẫn không thoát khỏi điệp khúc “chờ và đợi”.

Một người đi cùng chúng tôi hôm đó chia sẻ, mỗi đợt đưa mẹ đi nhận tiền anh phải bỏ việc cả ngày. Dù là lao động tự do nhưng mỗi ngày nghỉ việc là mất tiền công mấy trăm ngàn đồng, đó là chưa kể thường xuyên bị chủ mắng do phải nghỉ việc vì lý do chưa thuyết phục.

Qua tìm hiểu, người được hưởng trợ cấp hưu trí xã hội có thể đăng ký tài khoản ngân hàng và cung cấp với cơ quan liên quan để được chi trả qua tài khoản. Tuy nhiên, thực tế, đa số người nhận trợ cấp hưu trí xã hội đều lớn tuổi, không rành công nghệ. Hơn nữa, số tiền được hưởng không quá nhiều và ngoài nguồn này họ gần như không có nguồn nào khác được chuyển qua tài khoản ngân hàng nên hầu như không người cao tuổi nào mặn mà với việc làm tài khoản ngân hàng. Do đó, họ vẫn chọn hình thức nhận tiền mặt và chấp nhận chờ đợi lâu.

Để giúp người cao tuổi thuận lợi, bớt mệt mỏi hơn trong mỗi lần đi nhận trợ cấp hưu trí xã hội cũng như giảm áp lực cho người chi trả trực tiếp cần thiết phải thay đổi hình thức chi trả. Theo đó, hình thức được nhiều người đề xuất là cấp kinh phí về các tổ dân phố qua tổ trưởng kèm danh sách ký nhận. Thực tế cho thấy, qua các đợt nhận tiền hỗ trợ của Chính phủ đợt 2/9 hoặc tết Nguyên đán vừa qua, hình thức vừa nêu đem lại kết quả tích cực. Vừa nhanh chóng, vừa giúp người dân nhận tiền thuận lợi mà không phải xếp hàng chờ đợi từ sáng đến chiều.

Như đã nêu, trợ cấp hưu trí xã hội là chính sách nhân văn, hợp lòng dân. Thế nhưng, để chính sách này không mất đi ý nghĩa tích cực đó thì việc thay đổi hình thức chi trả cần được tính tới và sớm triển khai thực hiện để người thụ hưởng không còn nơm nớp nỗi lo chờ đợi kéo dài.

LINH ĐAN
