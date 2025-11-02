Giáo dục nghề nghiệp - nền tảng đào tạo nhân lực công nghệ cao ở Huế

Đào tạo nghề tại Trường Cao đẳng Du lịch Huế

Bắt nhịp xu hướng mới trong đào tạo nghề

Trường Cao đẳng Công nghiệp Huế hiện đang đào tạo 32 ngành nghề trình độ cao đẳng và 22 ngành nghề trình độ trung cấp. Bắt nhịp xu hướng phát triển mới, nhà trường đang triển khai mở thêm nhiều ngành đào tạo gắn với chuyển đổi công nghệ và nhu cầu xã hội. Trong đó, ngành cơ điện tử và xử lý nước thải được đào tạo theo chương trình GIZ, ngành công nghệ kỹ thuật điện - điện tử đào tạo theo chuẩn Kosen (Nhật Bản) và ngành công nghệ thực phẩm được đào tạo theo dự án Đan Mạch.

Ông Trần Hữu Châu Giang, Quyền Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Công nghiệp Huế cho hay, chương trình đào tạo của trường được xây dựng theo hướng 70% thực hành, mỗi năm đều được hội đồng khoa học rà soát, cập nhật để phù hợp với thực tiễn sản xuất và yêu cầu của doanh nghiệp. Phương pháp giảng dạy cũng được đổi mới linh hoạt, kết hợp số hóa bài giảng giúp sinh viên dễ dàng tiếp cận kiến thức, rèn luyện kỹ năng nghề nghiệp. Nhà trường hợp tác với hơn 100 doanh nghiệp trong và ngoài thành phố nhằm tạo điều kiện cho sinh viên được thực tập, cọ xát với môi trường làm việc thực tế và tiếp cận cơ hội việc làm sớm. Bên cạnh đó, nhà trường trao đổi giảng viên và sinh viên với các trường Kosen tại Nhật Bản.

Trường Cao đẳng Du lịch Huế là một trong những cơ sở đào tạo nguồn nhân lực du lịch uy tín hàng đầu khu vực miền Trung - Tây Nguyên. Với mô hình “Trường - Khách sạn” đặc trưng, nhà trường đã tạo nên dấu ấn riêng trong lĩnh vực đào tạo nghề, giúp người học được học tập, thực hành và làm việc trong môi trường thực tế, được nhiều tổ chức, đối tác quốc tế đánh giá cao. Hiện nay, trường triển khai đa dạng các loại hình đào tạo, đáp ứng nhu cầu xã hội và yêu cầu phát triển nguồn nhân lực du lịch chất lượng cao.

Theo ông Phạm Bá Hùng, Hiệu trưởng nhà trường, mục tiêu là phát triển trường trở thành cơ sở GDNN hàng đầu cả nước, đào tạo đa nghề, đa cấp, đa lĩnh vực, trong đó một số nghề đạt đẳng cấp khu vực và quốc tế; xây dựng hệ thống cơ sở vật chất hiện đại, đáp ứng yêu cầu đào tạo chất lượng cao, gắn kết chặt chẽ với doanh nghiệp và thị trường lao động. Một điểm mạnh của Trường Cao đẳng Du lịch Huế là 100% giảng viên được bồi dưỡng chuyên môn, thực tập tại nước ngoài, có trình độ và kỹ năng sư phạm hiện đại. Hệ thống cơ sở vật chất của trường được đầu tư đồng bộ, với các phòng học mô phỏng, khu thực hành khách sạn - nhà hàng đạt chuẩn quốc tế, trung tâm thực hành du lịch và chuyển đổi số. Mô hình đào tạo gắn kết chặt chẽ giữa “nhà trường - doanh nghiệp” giúp sinh viên được trải nghiệm thực tế, rèn luyện kỹ năng nghề trong môi trường chuyên nghiệp, nâng cao năng lực hội nhập và cơ hội việc làm sau tốt nghiệp.

Hướng đến nguồn nhân lực công nghệ cao

Giáo dục nghề nghiệp được xem là nền tảng quan trọng trong chiến lược phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, chuyển đổi số và hội nhập quốc tế. Theo ông Nguyễn Hữu Phước, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, những năm gần đây, hệ thống GDNN tại TP. Huế đã có bước phát triển mạnh mẽ cả về quy mô và chất lượng, từng bước khẳng định vai trò cung ứng nhân lực kỹ thuật, công nghệ cao cho địa phương. Mạng lưới cơ sở GDNN phát triển đa dạng về loại hình, ngành, nghề, trình độ đào tạo và mô hình hoạt động với 30 cơ sở giáo dục nghề nghiệp, đào tạo các ngành nghề thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau như kỹ thuật - công nghệ, cơ khí, điện tử, y tế, du lịch, nông nghiệp công nghệ cao…

Năm 2024, các cơ sở GDNN trên địa bàn đã tuyển sinh hơn 17.000 học viên, đạt trên 100% kế hoạch. 6 tháng đầu năm 2025, công tác tuyển sinh tiếp tục được đẩy mạnh với 7.412 người. Tính trong giai đoạn 2021 - 2025, toàn thành phố tuyển sinh và đào tạo 67.835 người. Hàng năm, tỷ lệ học sinh, sinh viên tốt nghiệp trình độ cao đẳng, trung cấp tại các cơ sở GDNN khá cao, khoảng 3.000 người; nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 72,5% cuối năm 2024, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu đạt 75% trong năm 2025.

Các trường cao đẳng, trung cấp công lập trên địa bàn thành phố được đầu tư nâng cấp nhà xưởng, phòng học, mua sắm trang thiết bị đào tạo các ngành nghề trọng điểm cấp độ quốc gia, ASEAN và quốc tế, đảm bảo đào tạo có chất lượng, chú trọng đầu tư trang thiết bị hiện đại để đào tạo phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao nhằm đáp ứng yêu cầu của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.

Một trong những hướng đi quan trọng là gắn đào tạo với nhu cầu thực tế của doanh nghiệp và thị trường lao động. Các trường nghề trên địa bàn đã ký kết hàng trăm biên bản hợp tác với doanh nghiệp trong và ngoài thành phố, triển khai mô hình “đào tạo kép”, học đi đôi với hành. Hàng năm, hàng nghìn sinh viên được thực tập có lương, nhiều em được tuyển dụng trực tiếp sau khi tốt nghiệp. Những chương trình phối hợp này không chỉ giúp người học rèn kỹ năng nghề, mà còn hình thành tác phong công nghiệp, khả năng thích ứng nhanh với công việc thực tế.

Hoạt động hợp tác quốc tế trong GDNN cũng được mở rộng, giúp người học tiếp cận các chương trình, tiêu chuẩn nghề tiên tiến. Các cơ sở GDNN nhân rộng đào tạo các chương trình chuẩn quốc tế được chuyển giao từ Cộng hòa Liên bang Đức, Úc. Những mô hình này góp phần đưa người học tiếp cận phương pháp giảng dạy hiện đại, nâng cao năng lực cạnh tranh của lao động Huế trong khu vực.