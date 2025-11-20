Khi học nghề song hành với học văn hóa

Thực hành may thời trang tại phân hiệu. Ảnh: Nhà trường cung cấp

Trong bối cảnh phải cạnh tranh giáo dục nghề nghiệp với nhiều trường khác trên địa bàn, thuận lợi của Trường Trung cấp Công nghệ - Du lịch số 10 là được Nhà nước đầu tư cơ sở vật chất miễn phí. Tính riêng giai đoạn 2021 - 2024, Phân hiệu được đầu tư 30 tỷ đồng để xây dựng chỉnh trang khuôn viên nhà trường, xây dựng mới 3 nhà xưởng thực hành may thời trang, công nghệ ô tô và tin học viễn thông ứng dụng, mua sắm trang, thiết bị các ngành trọng điểm.

Năm học 2024 - 2025, Phân hiệu đẩy mạnh công tác tuyển sinh đào tạo tại trường và tại các cơ sở liên kết là các trung tâm giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên các huyện: Phú Lộc, Phong Điền, Phú Vang, thị xã Hương Trà và thị xã Hương Thủy (nay là Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên Khu vực 2 và 3), tuyển sinh 348 học sinh, nâng tổng quy mô đào tạo toàn trường lên 788 học sinh với đa số các em đến từ vùng nông thôn.

Thầy giáo Đỗ Thanh Doan, phụ trách Phân hiệu cho biết: Các hoạt động giáo dục của nhà trường luôn có sự đồng hành của các công ty, doanh nghiệp trong và ngoài thành phố để học viên có nhiều cơ hội tìm hiểu, học tập và việc làm sau khi tốt nghiệp. Bên cạnh đó, nhờ sự quan tâm hỗ trợ của các tổ chức xã hội, các cá nhân… nên trường thường xuyên có những suất học bổng giá trị để động viên kịp thời những học sinh có thành tích tốt.

Tại Phân hiệu, chương trình đào tạo các ngành học thường xuyên được cập nhật đổi mới để đạt chuẩn đầu ra ngành nghề phù hợp với yêu cầu thực tiễn của doanh nghiệp, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của xã hội. Cơ sở vật chất, trang, thiết bị dạy học ngày càng được đầu tư và hoàn thiện dần, thiết bị dụng cụ đầy đủ.

Thầy giáo Nguyễn Nhật Tân, công tác tại trường 13 năm, phụ trách môn kỹ thuật điện cơ bản, điện ô tô chia sẻ: Ngành này chủ yếu là học viên nam. Các em được học song song văn hóa với học nghề. Học sinh đến từ các thành phố Huế, Quảng Trị, các em được học nghề ở độ tuổi của học sinh phổ thông nên ban đầu còn bỡ ngỡ. Qua quá trình giảng dạy, dìu dắt của thầy cô, các em hiểu hơn về ngành học và dần thích nghi tốt hơn.

Cũng theo thầy giáo Nguyễn Nhật Tân, theo xu hướng xã hội, ngành công nghiệp ô tô đang phát triển. Ở môn học này, các em sẽ tìm hiểu hoạt động, tìm tòi sửa chữa đèn chiếu sáng trên ô tô. Song song với quá trình học lý thuyết và thực hành ở trường, các em có cả những chương trình đi thực tập ở các doanh nghiệp để làm quen với quy trình làm việc thực tế. Chương trình học sẽ được cải tiến từng giai đoạn theo xu hướng phát triển và nhu cầu xã hội.

Em Xuân Lợi (học sinh lớp Công nghệ ô tô K18) đến từ phường Phong Thu cho biết, do đi lại xa nên em ở ký túc xá của trường. Em chọn ngành công nghệ ô tô vì nhận thấy đây là ngành đang phát triển tốt, có mức thu nhập khá. Ban đầu, học khó do còn nhiều bỡ ngỡ, nhưng qua thời gian học, nhận được sự chỉ dạy của thầy cô giáo, em đã hiểu hơn về ngành học. Em dự tính sau khi tốt nghiệp sẽ học thêm và làm hồ sơ đi xuất khẩu lao động ở Nhật về lĩnh vực liên quan đến ngành học để có thu nhập tốt và nâng cao tay nghề.

Theo thầy giáo Đỗ Thanh Doan, sau khi tốt nghiệp, trên 80% học sinh ra trường làm đúng ngành nghề hoặc tiếp tục học lên bậc cao đẳng, thi đại học nhóm ngành liên quan. Hiện nay, Trường cũng đang liên kết với nhiều doanh nghiệp nhằm hỗ trợ đầu ra cho các em học sinh như Công ty CP Dệt may Huế, Công ty Scavi Huế, Công ty CP Frit Huế, Khách sạn Du lịch Công đoàn Sông Hương, các công ty thuộc nhóm ngành công nghệ ô tô, như Ô tô Hoàn Mỹ... Các doanh nghiệp đánh giá các em học sinh “đầu ra” của trường có tay nghề tốt, sớm bắt nhịp được yêu cầu tuyển dụng và có tinh thần chịu khó học hỏi, cập nhật công nghệ mới để phù hợp với nhịp độ sản xuất.