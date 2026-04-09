Kiểm tra công tác chuyển đổi số tại các trường học

Ngày hội STEM cấp tiểu học

Tại các trường: Tiểu học Số 2 Thủy Châu (phường Hương Thủy) và Tiểu học Số 1 Vinh Thanh (xã Phú Vinh), đoàn kiểm tra tập trung đánh giá thực trạng hạ tầng công nghệ thông tin, việc ứng dụng các phần mềm trong quản lý và dạy học, giáo dục kỹ năng công dân số, cũng như mức độ sẵn sàng trong triển khai chuyển đổi số tại nhà trường.

Đối với học bạ số, đoàn kiểm tra rà soát việc số hóa dữ liệu học sinh, quy trình thực hiện, ký số và lưu trữ hồ sơ trên môi trường điện tử, bảo đảm đúng quy định và thuận lợi trong quản lý, khai thác. Trong lĩnh vực giáo dục STEAM, đoàn kiểm tra ghi nhận việc xây dựng các mô hình lớp học, thiết kế giáo án và tổ chức hoạt động học tập gắn với thực tiễn, góp phần phát triển tư duy sáng tạo, kỹ năng thực hành cho học sinh.

Thông qua các đợt kiểm tra, Sở GD&ĐT đánh giá kết quả triển khai tại các trường, đồng thời chỉ ra những nội dung cần tiếp tục hoàn thiện nhằm nâng cao hiệu quả chuyển đổi số và đổi mới phương pháp dạy học. Từ đó, thúc đẩy mạnh mẽ việc ứng dụng công nghệ thông tin, nâng cao chất lượng giáo dục và hiện đại hóa quản lý trường học tại địa phương.

Dịp này, Sở GD&ĐT cũng tổ chức đoàn kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ năm học, công tác chuyên môn tại các trường học trên địa bàn, đồng thời nắm bắt tình hình vận hành theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Sở GD&ĐT kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ năm học tại Trường TH, THCS và THPT song ngữ quốc tế Học viện Anh Quốc

Tại các đơn vị như Trường TH, THCS và THPT Song ngữ quốc tế Học viện Anh Quốc, Trường THPT Trần Văn Kỷ, Trường THCS Phong Bình…, đoàn kiểm tra tập trung vào công tác quản trị, điều hành; tổ chức hoạt động dạy học, kiểm tra - đánh giá; quản lý, khai thác cơ sở vật chất, thiết bị dạy học...

Qua kiểm tra cho thấy, các trường đã chủ động xây dựng kế hoạch giáo dục, tổ chức sinh hoạt chuyên môn định kỳ, chú trọng đổi mới phương pháp dạy học theo định hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh. Việc ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong quản lý và dạy học được đẩy mạnh; dữ liệu được cập nhật đầy đủ trên hệ thống của ngành, hồ sơ được số hóa, phục vụ hiệu quả công tác quản lý.

Các trường thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018 theo đúng quy định, tổ chức dạy học 2 buổi/ngày. Công tác kiểm tra, đánh giá học sinh được triển khai nghiêm túc, đúng quy định của Bộ GD&ĐT, tăng cường đánh giá thường xuyên trong quá trình học tập. Bên cạnh đó, các đơn vị chú trọng xây dựng ngân hàng đề, ma trận đề kiểm tra, tổ chức kiểm tra định kỳ bảo đảm khách quan, đúng quy định; hồ sơ kiểm tra, đánh giá được lưu trữ đầy đủ, phục vụ công tác quản lý và nâng cao chất lượng giáo dục.