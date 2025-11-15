  • Huế ngày nay Online
ClockThứ Hai, 17/11/2025 12:10

Chuyển đổi số lan tỏa đến lớp học vùng cao

HNN - Ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) vào giảng dạy đang tạo bước chuyển tích cực trong giáo dục vùng cao của TP. Huế. Từ những bài giảng điện tử đầu tiên ở A Lưới đến các mô hình phòng học thông minh, phong trào chuyển đổi số đang góp phần thu hẹp khoảng cách tri thức, mang đến cơ hội học tập bình đẳng cho học sinh miền núi.

Luật Chuyển đổi số - Cơ hội để Huế phát triển đô thị thông minh bền vữngKỷ nguyên phát triển mới cho quan hệ thương mại cùng có lợi Việt Nam - Hoa KỳMB tăng trưởng bền vững, kiểm soát rủi ro hiệu quả, tiếp tục dẫn đầu chuyển đổi số

 Cô giáo Trần Thị Thùy Dương ứng dụng mô hình 3D và thí nghiệm ảo trong giờ dạy môn Vật lý. Ảnh: H. NHÀN

Tiên phong chuyển đổi số

Tại Trường THCS Trần Hưng Đạo (xã A Lưới 3), tiết học Vật lý của cô Trần Thị Thùy Dương luôn tràn đầy hứng khởi với các mô hình 3D, thí nghiệm mô phỏng và trò chơi tương tác. Là giáo viên trẻ, cô Dương sớm nhận ra vai trò của công nghệ trong đổi mới phương pháp giảng dạy.

“Môn Vật lý vốn khô khan, nhưng nhờ ứng dụng mô hình ảo và hình ảnh trực quan, học sinh tiếp thu nhanh và thích học hơn. Tôi thường cập nhật kiến thức công nghệ qua các khóa học trực tuyến để làm mới bài giảng mỗi năm”, cô chia sẻ.

Không chỉ chú trọng đổi mới tiết dạy, cô Dương còn hướng dẫn học sinh sử dụng AI, Canva, ChatGPT để tìm kiếm tài liệu và trình bày bài học sáng tạo hơn. Nhiều em từ chỗ bỡ ngỡ đã tự tin thiết kế slide, mô phỏng thí nghiệm hoặc chia sẻ video học tập lên mạng. Nhờ cách học mới này, Nguyễn Thành An, học sinh cũ của cô đã đoạt giải Ba học sinh giỏi cấp huyện và giải Khuyến khích cấp tỉnh năm học 2024 - 2025.

Theo cô Trần Thị Tỷ Muội, Hiệu trưởng Trường THCS Trần Hưng Đạo: 100% giáo viên trong trường đã sử dụng thành thạo các phần mềm PowerPoint, Canva, Kahoot, Quizizz, tham gia sinh hoạt chuyên môn qua Zoom, Google Meet. Thế nên, ứng dụng CNTT đã giúp tiết học trở nên sinh động, học sinh hào hứng hơn. Trường hiện có 1 phòng học thông minh, 10 phòng học kết nối Internet và 2 phòng máy tính phục vụ học 2 buổi/ngày. Nhiều giáo viên trẻ đoạt giải cao trong các cuộc thi thiết bị dạy học số, góp phần lan tỏa tinh thần đổi mới trong toàn trường.

Lan tỏa tinh thần đổi mới

Phong trào ứng dụng CNTT còn lan rộng đến nhiều trường học vùng cao khác ở các xã A Lưới 1, 2, 4 và A Lưới 5. Tại trường THCS Quang Trung, xã A Lưới 2, cô Nguyễn Thị Thu Hà, Hiệu trưởng nhà trường cho biết: “Từ năm học 2024 - 2025, trường được đầu tư gần 600 triệu đồng trang thiết bị phục vụ dạy học, đồng thời tổ chức tập huấn kỹ năng số cho giáo viên. Học sinh dân tộc thiểu số ban đầu còn bỡ ngỡ, nhưng nay đã quen dần, có thể làm bài trực tuyến, trình bày bài bằng Canva. Năm học tới, chúng tôi sẽ triển khai đồng bộ bài học số cho toàn bộ khối lớp”.

Ở các xã vùng cao của TP. Huế, việc tiếp cận công nghệ tuy gặp nhiều khó khăn nhưng đang mang lại kết quả rõ rệt. Các trường chủ động sử dụng phần mềm quản lý học sinh, họp chuyên môn trực tuyến, xây dựng thư viện số và kho học liệu mở. Nhiều giáo viên tự quay video bài giảng, thiết kế giáo án điện tử để phục vụ học sinh vùng xa, vùng khó.

Theo ông Nguyễn Tân, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP. Huế, toàn thành phố có 569 trường học với hơn 260.000 học sinh, trong đó khu vực A Lưới chiếm phần lớn số trường miền núi. “Ngành giáo dục đang tập trung đầu tư cho giáo dục vùng khó, đặc biệt là khu vực biên giới. Hai công trình trường học liên cấp tiểu học, THCS tại A Lưới 3 và A Lưới 4, mỗi công trình trên 200 tỷ đồng, đang được triển khai giai đoạn 1, hướng tới mô hình trường học hiện đại, đủ điều kiện triển khai dạy học số”, ông Tân cho biết.

Song song với hạ tầng, Sở cũng xây dựng dự án thư viện số, phát triển phần mềm quản lý học sinh, học liệu điện tử, đồng thời tổ chức các lớp tập huấn kỹ năng số cho giáo viên. Ông Tân cũng nhìn nhận: “Thách thức lớn nhất hiện nay là hạ tầng mạng chưa đồng bộ, thiết bị xuống cấp và năng lực sử dụng công nghệ của học sinh dân tộc thiểu số còn nhiều hạn chế”.

Từng bước khắc phục những hạn chế trên, đội ngũ giáo viên đã không ngừng nỗ lực và tận dụng mọi sự quan tâm của ngành để đẩy mạnh chuyển đổi số trong công tác giảng dạy. Từ những lớp học bảng phấn ngày nào, giờ đây học sinh A Lưới đã được tiếp cận tri thức qua màn hình máy tính, mô hình thực tế ảo và các  trò chơi học tập sinh động. Đây là thành quả của hành trình đưa “ánh sáng công nghệ” đến từng lớp học vùng cao.

MẪN NHI
 Từ khóa:
Chuyển đổi sốlan tỏađến lớp họcvùng cao
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Hạt nhân lan tỏa nguồn vốn tín dụng chính sách

Chị Phan Thị Phương Nhi, Tổ trưởng tổ tiết kiệm và vay vốn (TK&VV) tổ dân phố (TDP) Hòa Bắc, phường Phong Điền được đánh giá là cầu nối hiệu quả đưa nguồn vốn tín dụng chính sách đến với người dân, góp phần cùng với địa phương giảm nghèo và phát triển bền vững.

Hạt nhân lan tỏa nguồn vốn tín dụng chính sách
Luật Chuyển đổi số - Cơ hội để Huế phát triển đô thị thông minh bền vững

Tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, Dự thảo Luật Chuyển đổi số là một trong những nội dung nhận được nhiều sự quan tâm. Đây là đạo luật lần đầu tiên được xây dựng, nhằm tạo hành lang pháp lý thống nhất cho quá trình chuyển đổi số toàn quốc. Thành phố Huế đang hướng tới mô hình đô thị thông minh kiểu mẫu, nên luật này được kỳ vọng sẽ mở ra không gian phát triển mới, vững chắc và bền vững hơn.

Luật Chuyển đổi số - Cơ hội để Huế phát triển đô thị thông minh bền vững
Chăm sóc sức khỏe cho người dân vùng cao

Địa hình cách trở, đời sống người dân còn nhiều khó khăn, nhưng công tác chăm sóc sức khỏe cho bà con vùng cao trên địa bàn thành phố Huế luôn được ngành y tế địa phương đặc biệt quan tâm. Đội ngũ y, bác sĩ những nơi này luôn nỗ lực, không quản ngại gian khổ để mỗi người dân đều được tiếp cận dịch vụ y tế tốt nhất có thể.

Chăm sóc sức khỏe cho người dân vùng cao
Lan tỏa đến cơ sở, khơi dậy khát vọng phát triển

Ngay sau khi Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Huế XVII (Đại hội XVII), nhiệm kỳ 2025 - 2030 thành công tốt đẹp, khắp các địa phương trong toàn thành phố đã đồng loạt tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa nhằm quán triệt, triển khai nghị quyết (NQ) đại hội. Từ các cơ quan, đơn vị, khí thế sôi nổi, tinh thần đoàn kết và quyết tâm mới đang lan tỏa mạnh mẽ, thống nhất ý chí và hành động trong toàn Đảng bộ, toàn dân.

Lan tỏa đến cơ sở, khơi dậy khát vọng phát triển
Hội tụ di sản, lan tỏa sáng tạo tại Festival Thăng Long - Hà Nội 2025

Sáng 1/11, Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám tổ chức chương trình “Festival Thăng Long - Hà Nội năm 2025”, mở đầu chuỗi sự kiện văn hóa - nghệ thuật trọng điểm của Thủ đô hướng tới tôn vinh giá trị di sản Thăng Long - Hà Nội và lan tỏa tinh thần sáng tạo trong cộng đồng. Chương trình diễn ra từ ngày 1-16/11/2025.

Hội tụ di sản, lan tỏa sáng tạo tại Festival Thăng Long - Hà Nội 2025

TIN MỚI

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Tổng biên tập: Hoàng Đăng Khoa

Phó Tổng biên tập phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay



Thông báo đổi tên miền

Return to top