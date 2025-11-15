Chuyển đổi số lan tỏa đến lớp học vùng cao

Cô giáo Trần Thị Thùy Dương ứng dụng mô hình 3D và thí nghiệm ảo trong giờ dạy môn Vật lý. Ảnh: H. NHÀN

Tiên phong chuyển đổi số

Tại Trường THCS Trần Hưng Đạo (xã A Lưới 3), tiết học Vật lý của cô Trần Thị Thùy Dương luôn tràn đầy hứng khởi với các mô hình 3D, thí nghiệm mô phỏng và trò chơi tương tác. Là giáo viên trẻ, cô Dương sớm nhận ra vai trò của công nghệ trong đổi mới phương pháp giảng dạy.

“Môn Vật lý vốn khô khan, nhưng nhờ ứng dụng mô hình ảo và hình ảnh trực quan, học sinh tiếp thu nhanh và thích học hơn. Tôi thường cập nhật kiến thức công nghệ qua các khóa học trực tuyến để làm mới bài giảng mỗi năm”, cô chia sẻ.

Không chỉ chú trọng đổi mới tiết dạy, cô Dương còn hướng dẫn học sinh sử dụng AI, Canva, ChatGPT để tìm kiếm tài liệu và trình bày bài học sáng tạo hơn. Nhiều em từ chỗ bỡ ngỡ đã tự tin thiết kế slide, mô phỏng thí nghiệm hoặc chia sẻ video học tập lên mạng. Nhờ cách học mới này, Nguyễn Thành An, học sinh cũ của cô đã đoạt giải Ba học sinh giỏi cấp huyện và giải Khuyến khích cấp tỉnh năm học 2024 - 2025.

Theo cô Trần Thị Tỷ Muội, Hiệu trưởng Trường THCS Trần Hưng Đạo: 100% giáo viên trong trường đã sử dụng thành thạo các phần mềm PowerPoint, Canva, Kahoot, Quizizz, tham gia sinh hoạt chuyên môn qua Zoom, Google Meet. Thế nên, ứng dụng CNTT đã giúp tiết học trở nên sinh động, học sinh hào hứng hơn. Trường hiện có 1 phòng học thông minh, 10 phòng học kết nối Internet và 2 phòng máy tính phục vụ học 2 buổi/ngày. Nhiều giáo viên trẻ đoạt giải cao trong các cuộc thi thiết bị dạy học số, góp phần lan tỏa tinh thần đổi mới trong toàn trường.

Lan tỏa tinh thần đổi mới

Phong trào ứng dụng CNTT còn lan rộng đến nhiều trường học vùng cao khác ở các xã A Lưới 1, 2, 4 và A Lưới 5. Tại trường THCS Quang Trung, xã A Lưới 2, cô Nguyễn Thị Thu Hà, Hiệu trưởng nhà trường cho biết: “Từ năm học 2024 - 2025, trường được đầu tư gần 600 triệu đồng trang thiết bị phục vụ dạy học, đồng thời tổ chức tập huấn kỹ năng số cho giáo viên. Học sinh dân tộc thiểu số ban đầu còn bỡ ngỡ, nhưng nay đã quen dần, có thể làm bài trực tuyến, trình bày bài bằng Canva. Năm học tới, chúng tôi sẽ triển khai đồng bộ bài học số cho toàn bộ khối lớp”.

Ở các xã vùng cao của TP. Huế, việc tiếp cận công nghệ tuy gặp nhiều khó khăn nhưng đang mang lại kết quả rõ rệt. Các trường chủ động sử dụng phần mềm quản lý học sinh, họp chuyên môn trực tuyến, xây dựng thư viện số và kho học liệu mở. Nhiều giáo viên tự quay video bài giảng, thiết kế giáo án điện tử để phục vụ học sinh vùng xa, vùng khó.

Theo ông Nguyễn Tân, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP. Huế, toàn thành phố có 569 trường học với hơn 260.000 học sinh, trong đó khu vực A Lưới chiếm phần lớn số trường miền núi. “Ngành giáo dục đang tập trung đầu tư cho giáo dục vùng khó, đặc biệt là khu vực biên giới. Hai công trình trường học liên cấp tiểu học, THCS tại A Lưới 3 và A Lưới 4, mỗi công trình trên 200 tỷ đồng, đang được triển khai giai đoạn 1, hướng tới mô hình trường học hiện đại, đủ điều kiện triển khai dạy học số”, ông Tân cho biết.

Song song với hạ tầng, Sở cũng xây dựng dự án thư viện số, phát triển phần mềm quản lý học sinh, học liệu điện tử, đồng thời tổ chức các lớp tập huấn kỹ năng số cho giáo viên. Ông Tân cũng nhìn nhận: “Thách thức lớn nhất hiện nay là hạ tầng mạng chưa đồng bộ, thiết bị xuống cấp và năng lực sử dụng công nghệ của học sinh dân tộc thiểu số còn nhiều hạn chế”.

Từng bước khắc phục những hạn chế trên, đội ngũ giáo viên đã không ngừng nỗ lực và tận dụng mọi sự quan tâm của ngành để đẩy mạnh chuyển đổi số trong công tác giảng dạy. Từ những lớp học bảng phấn ngày nào, giờ đây học sinh A Lưới đã được tiếp cận tri thức qua màn hình máy tính, mô hình thực tế ảo và các trò chơi học tập sinh động. Đây là thành quả của hành trình đưa “ánh sáng công nghệ” đến từng lớp học vùng cao.