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Thế giới

Liên hợp quốc cảnh báo công tác viện trợ lương thực toàn cầu đang đứng trước nhiều khủng hoảng

ClockThứ Tư, 03/06/2026 16:46
Ngày 3/6, Liên hợp quốc đã đưa ra lời cảnh báo về tình trạng cắt giảm mạnh mẽ nguồn tài trợ cho các hoạt động nhân đạo. Thế giới đang đối mặt cùng lúc với nhiều cuộc khủng hoảng, dẫn tới những khoảng trống viện trợ chưa từng thấy, đẩy hàng chục triệu người vào tình cảnh đói nghèo và mất an ninh lương thực.

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Một dự án nông nghiệp hỗ trợ người dân châu Phi thực hiện bởi Chương trình Lương thực thế giới (WFP). (Ảnh: WFP) 

Ngày 3/6, Liên hợp quốc đã đưa ra lời cảnh báo về tình trạng cắt giảm mạnh mẽ nguồn tài trợ cho các hoạt động nhân đạo. Hiện nay, thế giới đang đối mặt cùng lúc với nhiều cuộc khủng hoảng, dẫn tới những khoảng trống viện trợ chưa từng thấy, đẩy hàng chục triệu người vào tình cảnh đói nghèo và mất an ninh lương thực.

Bà Rania Dagash-Kamara, Phó Giám đốc điều hành phụ trách quan hệ đối tác và đổi mới của Chương trình Lương thực Thế giới (WFP), cho biết tổ chức này hiện đang thiếu hụt tới 75% nguồn kinh phí cần thiết để duy trì các hoạt động cứu trợ. Tình trạng thiếu hụt này dẫn đến những hệ lụy đặc biệt nghiêm trọng, thậm chí đe dọa trực tiếp đến mạng sống của người dân.

Bà Dagash-Kamara nhận định tình trạng thiếu hụt nguồn lực hiện tại là “chưa từng có tiền lệ”, buộc WFP phải đưa ra những quyết định vô cùng nan giải trong việc lựa chọn đối tượng nhận hỗ trợ tại mỗi quốc gia.

Bà Dagash-Kamara cũng nhấn mạnh rằng Mỹ cắt giảm viện trợ, song quốc gia này trên thực tế vẫn giữ vai trò là nhà tài trợ lớn nhất của WFP.

Theo bà, một nguyên nhân của tình trạng này cũng bắt nguồn từ việc nhiều quốc gia châu Âu đồng loạt thu hẹp hoặc cắt giảm ngân sách dành cho viện trợ.

Nhà chức trách của WFP đưa ra lời cảnh báo rằng việc cắt giảm ngân sách đang trực tiếp gây ảnh hưởng tiêu cực đến các hoạt động cứu trợ mang tính sống còn. Điều này càng đáng lưu tâm hơn khi nguy cơ bùng phát nạn đói tại nhiều khu vực trên thế giới đang ngày một tăng cao.

Thực tế, nhiều cơ sở điều trị suy dinh dưỡng đã buộc phải ngừng hoạt động vì không có đủ kinh phí để duy trì.

Bà Dagash-Kamara cũng nhấn mạnh nhu cầu viện trợ nhân đạo trên toàn cầu vẫn tăng cao do sự leo thang mạnh mẽ từ các cuộc xung đột, bao gồm cả chiến sự tại Trung Đông. Chi phí vận chuyển và phân phối hàng cứu trợ tại nhiều nước bị đẩy lên cao.

Trong năm nay, mục tiêu của WFP là tiếp cận và hỗ trợ khoảng 110 triệu người đang rơi vào tình cảnh cần cứu trợ khẩn cấp trên thế giới, với mức kinh phí cần thiết khoảng 13 tỷ USD.

Bà Dagash-Kamara lưu ý thêm rằng, mức kinh phí mà tổ chức kêu gọi hiện tại không hề thay đổi so với mười năm trước, dù nhu cầu cần được hỗ trợ của người dân đã tăng lên gấp đôi.

Dựa trên số liệu được công bố, WFP từng nhận được khoảng 10 tỷ USD tiền đóng góp vào năm 2024, nhưng chỉ sau một năm con số đóng góp đã sụt giảm tới 40% chỉ còn 6 tỷ USD. Sự suy giảm này khiến hàng chục triệu người mất đi cơ hội tiếp cận các chương trình hỗ trợ thiết yếu. 

Đáng lo ngại hơn, tính từ đầu năm 2026 cho đến nay, WFP mới chỉ tiếp nhận được 2,9 tỷ USD nguồn kinh phí thực hiện dự án.

Trong điều kiện khó khăn, bản thân WFP đã chủ động tinh giản bộ máy và các hoạt động nhằm tối ưu hóa hiệu quả sử dụng nguồn lực. Mọi nỗ lực từ mua sắm lương thực, chi trả cho công tác vận chuyển, phân phối hàng cứu trợ… rất khó để có thể duy trì được như trước, dẫn đến tình trạng buộc phải cắt giảm viện trợ trên diện rộng.

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Theo nhandan.vn
 Từ khóa: Liên hợp quốccông tácviện trợlương thực
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