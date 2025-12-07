  • Huế ngày nay Online
Tăng cường chuyển đổi số trong trường học

HNN.VN - Từ ngày 5 - 7/12, tại Trường UK Academy Huế, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) phối hợp với tổ chức các lớp tập huấn về chuyển đổi số trong dạy học, kiểm tra đánh giá và quản lý nhà trường, tập trung vào việc sử dụng hệ thống LMS360 và ứng dụng Trí tuệ nhân tạo (AI) trong hoạt động giáo dục.

 Tập đoàn Khoa học công nghệ Bách Khoa tập huấn cho cán bộ quản lý, giáo viên

Chương trình tập huấn cho 390 hiệu trưởng các trường tiểu học (TH), trung học cơ sở (THCS), trung học phổ thông (THPT) và giám đốc các trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên (GDNN-GDTX); hơn 392 cán bộ quản lý phụ trách công nghệ thông tin (CNTT) và giáo viên phụ trách CNTT các trường TH,  THCS và THPT.

Đối với quản lý, các báo cáo viên quán triệt những định hướng và văn bản chỉ đạo về chuyển đổi số trong quản lý, dạy học và kiểm tra đánh giá; đồng thời hỗ trợ Ban Giám hiệu xây dựng lộ trình triển khai phù hợp với điều kiện từng trường. Các nội dung liên quan quy trình vận hành, khai thác hiệu quả các nền tảng dùng chung như hệ thống học liệu số, thi đua - khen thưởng, đánh giá - tự đánh giá cũng được thống nhất nhằm đảm bảo tính liên thông và khả năng nhân rộng, ứng dụng AI trong giáo dục và quản trị. Bên cạnh đó, học viên được hướng dẫn sử dụng các phân hệ quản lý chuyên sâu như học bạ số, sổ điểm điện tử, y tế học đường và kiểm định chất lượng giáo dục.

Đối với công tác chuyên môn và kỹ năng nghiệp vụ, đội ngũ CNTT và giáo viên nòng cốt được tập huấn chuyên sâu cách vận hành các công cụ LMS360, TEST360, SMS360; kỹ năng tổ chức bài học, giao bài, kiểm tra đánh giá trực tuyến; khai thác kho học liệu số dùng chung. Học viên cũng được trang bị thêm kiến thức và kỹ năng ứng dụng AI, chatbot trong soạn giảng, quản lý lớp học và hỗ trợ tương tác với học sinh, phụ huynh.

MINH HIỀN
