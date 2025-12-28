Hơn 20 tiết mục đặc sắc tham gia vòng chung kết hội thi tiếng hát sinh viên sư phạm năm 2025

Một tiết mục đặc sắc tại đêm chung kết

Đêm chung kết với 23 tiết mục dự thi thuộc các thể loại: đơn ca nam, đơn ca nữ, song ca, tam ca, múa, nhảy hiện đại. Đây là những tiết mục xuất sắc nhất được tuyển chọn từ vòng sơ khảo diễn ra trong các ngày 13-14/12.

HUEdu Singer là hoạt động văn hóa - văn nghệ được Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế tổ chức thường niên với mục đích tạo sân chơi bổ ích cho sinh viên, qua đó phát hiện những tài năng âm nhạc tham gia các hoạt động văn hóa - văn nghệ. Thông qua hội thi còn giúp sinh viên phát triển kỹ năng, nghiệp vụ sư phạm và sự sáng tạo, tạo sự gắn kết trong sinh viên nhà trường.

Hội thi lần này được Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế tổ chức rất bài bản, chuyên nghiệp, từ công tác tổ chức đến đầu tư âm thanh, ánh sáng, ban nhạc... Khác với vòng sơ khảo, tại đêm chung kết, giọng ca sẽ không hát trên nền nhạc beat mà hát trực tiếp với ban nhạc. Đây có thể nói là một thử thách đối với thí sinh, đòi hỏi sinh viên phải có khả năng, kỹ thuật tốt và tự tin trên sân khấu.

ThS. Nguyễn Văn Khanh - giảng viên thanh nhạc Trường Cao đẳng Huế, thành viên ban giám khảo cuộc thi đánh giá cao về chất lượng thí sinh năm nay. Các sinh viên đã có sự chuẩn bị kỹ về chuyên môn và đầu tư hơn về nghệ thuật, những giọng ca nội lực, kỹ thuật thanh nhạc tốt; mang đến đêm chung kết một không khí sôi động, một tình yêu âm nhạc thực thụ.