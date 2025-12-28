  • Huế ngày nay Online
ClockThứ Hai, 29/12/2025 20:34

Hơn 20 tiết mục đặc sắc tham gia vòng chung kết hội thi tiếng hát sinh viên sư phạm năm 2025

HNN.VN - Tối 29/12, tại giảng đường 1 Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế diễn ra vòng chung kết hội thi tiếng hát sinh viên năm 2025 (HUEdu Singer).

Xứng tầm sinh viên HuếHành trình khơi mở tiềm năng của sinh viênSôi nổi vòng chung kết cuộc thi tiếng Anh trong sinh viên Sinh viên Việt Nam giành 3 giải thưởng tại cuộc thi ICT Huawei 2025MedVAR, bước đột phá trong y - dượcHuế đoạt 2 giải Ba tại Cuộc thi Học sinh, sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp

Một tiết mục đặc sắc tại đêm chung kết 

Đêm chung kết với 23 tiết mục dự thi thuộc các thể loại: đơn ca nam, đơn ca nữ, song ca, tam ca, múa, nhảy hiện đại. Đây là những tiết mục xuất sắc nhất được tuyển chọn từ vòng sơ khảo diễn ra trong các ngày 13-14/12.

HUEdu Singer là hoạt động văn hóa - văn nghệ được Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế tổ chức thường niên với mục đích tạo sân chơi bổ ích cho sinh viên, qua đó phát hiện những tài năng âm nhạc tham gia các hoạt động văn hóa - văn nghệ. Thông qua hội thi còn giúp sinh viên phát triển kỹ năng, nghiệp vụ sư phạm và sự sáng tạo, tạo sự gắn kết trong sinh viên nhà trường.

Hội thi lần này được Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế tổ chức rất bài bản, chuyên nghiệp, từ công tác tổ chức đến đầu tư âm thanh, ánh sáng, ban nhạc... Khác với vòng sơ khảo, tại đêm chung kết, giọng ca sẽ không hát trên nền nhạc beat mà hát trực tiếp với ban nhạc. Đây có thể nói là một thử thách đối với thí sinh, đòi hỏi sinh viên phải có khả năng, kỹ thuật tốt và tự tin trên sân khấu.

ThS. Nguyễn Văn Khanh - giảng viên thanh nhạc Trường Cao đẳng Huế, thành viên ban giám khảo cuộc thi đánh giá cao về chất lượng thí sinh năm nay. Các sinh viên đã có sự chuẩn bị kỹ về chuyên môn và đầu tư hơn về nghệ thuật, những giọng ca nội lực, kỹ thuật thanh nhạc tốt; mang đến đêm chung kết một không khí sôi động, một tình yêu âm nhạc thực thụ.

Tin, ảnh: Hoàng Triều
 Từ khóa:
đặc sắctại đêmchung kếtcuộc thiâm nhạcsinh viênsư phạm Huế 2025
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Trao 164 suất học bổng tiếp sức cho học sinh, sinh viên

Kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2025), ngày 20/12, Hội Khuyến học thành phố phối hợp với Câu lạc bộ Vòng tay nhân ái và Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố tổ chức lễ trao học bổng cho học sinh, sinh viên vượt khó hiếu học và khen thưởng các học sinh xuất sắc đạt huy chương trong các kỳ thi học sinh giỏi quốc tế. Đến dự có bà Nguyễn Thị Ái Vân, UVTV Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Huế.

Trao 164 suất học bổng tiếp sức cho học sinh, sinh viên
“Hoàn thiện pháp luật Việt Nam trong bối cảnh mới”

Đó là chủ đề của Hội thảo Khoa học sinh viên luật toàn quốc lần thứ I năm 2025, do Mạng lưới các cơ sở đào tạo Luật tại Việt Nam phối hợp với các Trường Đại học Luật, Đại học Huế; Trường Đại học Luật Hà Nội và Trường Đại học Công Thương thành phố Hồ Chí Minh tổ chức ngày 19/12.

“Hoàn thiện pháp luật Việt Nam trong bối cảnh mới”
Lan tỏa thông điệp từ Hội thi phòng chống tác hại thuốc lá cho học sinh các trường trung học cơ sở

Sáng 18/12 tại xã A Lưới 2, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP. Huế (CDC Huế) tổ chức Lễ trao giải Hội thi phòng chống tác hại thuốc lá (PCTHTL) cho học sinh các trường THCS khu vực A Lưới. Chương trình nằm trong kế hoạch PCTHTL giai đoạn 2025-2026 và được hỗ trợ kinh phí từ Quỹ PCTHTL - Bộ Y tế.

Lan tỏa thông điệp từ Hội thi phòng chống tác hại thuốc lá cho học sinh các trường trung học cơ sở
Chung kết bóng đá nam SEA Games 33: Bản lĩnh lên tiếng

Trận chung kết môn bóng đá nam SEA Games 33 giữa U22 Việt Nam - U22 Thái Lan diễn ra vào tối nay (18/12) trên sân Rajamangala (Băng Cốc - Thái Lan). Và ngôi vương sẽ thuộc về đội bóng nào hội tụ đủ bản lĩnh, sự ổn định, kỷ luật chiến thuật, tâm lý thi đấu vững vàng…

Chung kết bóng đá nam SEA Games 33 Bản lĩnh lên tiếng

TIN MỚI

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Tổng biên tập: Hoàng Đăng Khoa

Phó Tổng biên tập phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay



Thông báo đổi tên miền

Return to top