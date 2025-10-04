Giải pháp chiến lược đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ 2 tại Việt Nam

Đó là nhận định của GS.TS. Lê Anh Vinh, Viện trưởng Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam (VNIES) tại hội thảo Quốc gia 2025 với chủ đề “Đổi mới giáo dục ngôn ngữ tại Việt Nam: Bền vững, quốc tế hóa và chuyển đổi số”, do Trường Kinh tế, Luật và Quản lý Nhà nước thuộc Đại học Kinh tế TP Hồ Chí Minh phối hợp với Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam (Bộ Giáo dục và Đào tạo) tổ chức ngày 4/10, tại TP Hồ Chí Minh.

GS.TS. Lê Anh Vinh trình bày về chính sách giáo dục ngôn ngữ và định hướng đổi mới tại Việt Nam.

Theo GS.TS. Lê Anh Vinh, việc tích hợp kiến thức môn học với giảng dạy tiếng Anh có thể tạo ra lộ trình đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ 2 tại Việt Nam, thay vì chỉ là ngoại ngữ. Mô hình này mở ra nhiều cơ hội, học sinh giảm tải nhờ tránh trùng lặp kiến thức, đồng thời phát triển cả năng lực toàn cầu và bản sắc dân tộc; nhà trường nâng cao uy tín thông qua việc cấp bằng kép của Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng chứng chỉ quốc tế; giáo viên và cán bộ quản lý được nâng cao năng lực chuyên môn; các đối tác quốc tế có điều kiện mở rộng hợp tác bền vững tại Việt Nam.

Tuy nhiên, việc triển khai chương trình tích hợp cũng gặp nhiều thách thức. Nổi bật là cơ sở vật chất tại nhiều trường chưa đáp ứng yêu cầu, khó khăn trong đánh giá và thẩm định, giáo viên thiếu tài liệu giảng dạy, trong khi trình độ tiếng Anh của học sinh còn hạn chế.

GS.TS. Lê Anh Vinh nhấn mạnh, chương trình tích hợp không chỉ là yêu cầu quản lý mà là chìa khóa chiến lược cho sự phát triển bền vững của giáo dục quốc tế tại Việt Nam. Để triển khai hiệu quả cần có nỗ lực đồng bộ từ thiết kế chương trình, đào tạo giáo viên, cải cách hệ thống đánh giá đến tăng cường hỗ trợ hành chính. Quá trình này đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa nhà trường, giáo viên, học sinh và các tổ chức quốc tế như Cambridge, nhằm xây dựng một chương trình vừa có tính cạnh tranh toàn cầu, vừa phù hợp với bối cảnh Việt Nam.

Theo PGS.TS. Jonathan Newton, Đại học Victoria Wellington (New Zealand), để thực hiện hoá chính sách đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ 2 tại Việt Nam, không chỉ coi tiếng Anh thành môn học mà phải sử dụng như ngôn ngữ giảng dạy trong nhiều môn học, gắn với phương pháp phù hợp. Các mô hình giảng dạy cần áp dụng gồm: dạy học tích hợp nội dung và ngôn ngữ (CLIL), lấy nội dung môn học làm trung tâm (CBI), dạy tiếng Anh chuyên ngành (ESP) và giảng dạy một số môn học hoàn toàn bằng tiếng Anh (EMI). Ông cho rằng những mô hình này càng có ý nghĩa trong bối cảnh giáo dục toàn cầu đang bước vào giai đoạn biến đổi mạnh mẽ dưới tác động của trí tuệ nhân tạo.

Hội thảo Quốc gia 2025 quy tụ gần 150 đại biểu, bao gồm 2 phiên toàn thể, 2 phiên diễn giả khách mời và hơn 50 bài thuyết trình song song. Các chủ đề trọng tâm được thảo luận gồm: Giáo dục ngôn ngữ bền vững trong bối cảnh toàn cầu; quốc tế hóa và giảng dạy bằng tiếng Anh (English-Medium Instruction – EMI); chuyển đổi số trong giảng dạy và đánh giá ngôn ngữ; chính sách ngôn ngữ và lãnh đạo giáo dục; giáo dục ngôn ngữ định hướng nghề nghiệp và kết nối doanh nghiệp.