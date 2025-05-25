Vừa đọc truyện cổ tích, vừa học được tiếng Anh

Bộ 20 cuốn ngẫu nhiên truyện tranh cổ tích bằng song ngữ Việt - Anh

Vào đầu năm học mới này, bằng cảm nhận cá nhân, tôi đã chọn mua làm quà tặng cho đứa cháu ngoan học tiểu học 1 set “ngẫu nhiên” kia, gồm 20 tựa truyện cổ điển ưa thích cả cố tích Việt Nam và thế giới. Đó là những mẩu chuyện cổ tích Việt Nam quen thuộc, như: Tấm Cám, Thánh Gióng, Cây tre trăm đốt, Sọ Dừa, Sự tích dưa hấu… và cổ tích thế giới với: Cô bé quàng khăn đỏ, Ba chú heo con, Cô bé Lọ lem, Bảy chú lùn…

Truyện cổ tích là món quà tuyệt vời cho tuổi thơ, nuôi dưỡng tâm hồn các bé từ khi bắt đầu hình thành nhân cách. Từ xa xưa, chắc ai cũng đi vào giấc ngủ ngon cùng câu chuyện của bà, của mẹ thủ thỉ bên tai về cô Tấm dịu dàng, về Thánh Gióng với vẻ đẹp sức mạnh của tuổi trẻ… Những câu chuyện cổ tích chẳng biết tự bao giờ, đã lớn lên theo ta hàng ngày từ thuở ầu ơ. Và, cùng với lời ru, những câu chuyện cổ tích kia nuôi tâm hồn ta lớn lên. Vậy nhưng khi trưởng thành, guồng quay bận biu, lo toan cuộc sống đã khiến nhiều người chẳng mấy khi còn nhớ một góc tuổi thơ đã nuôi “phần hồn” mình lớn lên. Với những câu chuyện cổ tích gợi nhớ về tuổi thơ hay nhất đó, điều có thể cảm nhận, đó là mục tiêu mà tác giả hướng đến.

Mỗi cuốn sách chỉ khoảng 16 trang, với nội dung song ngữ Anh - Việt (tiếng Việt và tiếng Anh song song), phù hợp với sự tiếp nhận của các bé, có nội dung ngắn gọn và hấp dẫn, hình ảnh và cả kênh hình minh họa sinh động, màu sắc hấp dẫn, phù hợp đọc (xem) trước giờ ngủ hoặc kể chuyện hàng ngày, giúp bé rèn luyện sự tập trung, trí nhớ và hiểu biết về thế giới. Không còn gì để nghi ngờ, từ truyện cổ tích Việt Nam (như Tấm Cám, Thánh Gióng…) hay thế giới (như Cô bé Lọ Lem, Ba chú heo con…), bộ sách giúp trẻ phát triển kỹ năng ngôn ngữ, trí tưởng tượng và học được các bài học đạo đức rất có giá giá trị từ đầu đời.

Có thể kể những bài học từ những câu chuyện cổ tích đi theo mỗi người suốt cả cuộc như: Ở hiền gặp lành, đừng đánh giá qua vẻ ngoài, thiện tâm được đền đáp, không tham lam, chiến thắng của thiện trước cái ác… Đó còn là những giá trị sống, lòng yêu nước và dũng cảm, chăm chỉ và kiên trì, lòng hiếu thảo và đoàn kết, lòng tốt và bạn bè, dũng cảm và mạo hiểm, biết ơn và trung thành… Bên cạnh giáo dục đạo đức, lợi ích của bộ sách mạng là điều dễ dàng nhận thấy khi giúp bé học tiếng Anh tự nhiên với từ vựng đơn giản, lặp lại qua hình ảnh và audio, giúp bé làm quen với phát âm Anh - Việt mà không áp lực. Bộ sách đi kèm file nghe audio (kể chuyện bằng cả tiếng Anh và tiếng Việt), giúp bé học qua nghe thụ động, phát âm chuẩn, và dễ dàng tiếp cận ngôn ngữ mới mà không cần thiết bị điện tử phức tạp.

Bên cạnh đó, giúp phát triển tốt nhiều kỹ năng, như kích thích trí tưởng tượng, EQ (trí tuệ cảm xúc), và khả năng ngôn ngữ song song; giảm thời gian dùng điện thoại/iPad, khuyến khích đọc sách thực tế.

Bộ truyện không chỉ phù hợp với thiếu nhi mà còn là món quà cho những người lớn vẫn luôn muốn tìm về thế giới tâm hồn tuổi thơ. Cũng thật là bổ ích khi vừa đọc truyện cổ tích, lại vừa học được tiếng Anh. Đó là giá trị lớn nhất mà bộ 20 cuốn ngẫu nhiên truyện tranh cổ tích, gồm của cả Việt Nam và thế giới, dành cho trẻ bằng song ngữ Việt - Anh mang lại.