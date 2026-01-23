Gần 200 đề tài tham gia Cuộc thi Khoa học - Kỹ thuật học sinh trung học cấp thành phố

Không gian trưng bày sản phẩm của Trường THCS Phú Dương (phường Dương Nỗ)

Cuộc thi KHKT học sinh trung học năm học 2025-2026 thu hút sự tham gia của 142 đơn vị, gồm 104 trường THCS, 36 trường THPT và 2 trung tâm GDNN-GDTX. Các đơn vị tham gia với 195 đề tài thuộc 4 nhóm lĩnh vực, với tổng số 359 học sinh dự thi, trong đó có 221 học sinh THCS và 138 học sinh THPT.

So với những năm trước, cuộc thi năm nay có một số điều chỉnh về phương thức tổ chức. Sau vòng thi cấp cơ sở, có 195 đề tài được lựa chọn nộp dự thi cấp thành phố. Qua vòng thẩm định và sơ loại, Ban tổ chức đã chọn 121 đề tài chất lượng để đề cử tham dự cuộc thi. Từ đó, Ban giám khảo tiếp tục lựa chọn 76 đề tài xuất sắc để trao giải và 24 đề tài tiêu biểu của các đơn vị đủ điều kiện bước vào vòng 2, trình bày đề tài và bảo vệ trước Ban giám khảo.

Cuộc thi KHKT dành cho học sinh trung học là kết quả của hoạt động trải nghiệm, sáng tạo trong nghiên cứu khoa học của học sinh, góp phần rèn luyện kỹ năng nghiên cứu, tư duy khoa học và hỗ trợ nâng cao chất lượng dạy và học trong nhà trường.

Trao giải cuộc thi

Theo lãnh đạo Sở GD&ĐT, cuộc thi nhằm tăng cường tổ chức các hoạt động trải nghiệm theo định hướng phát triển năng lực và phẩm chất của học sinh; triển khai giáo dục tích hợp khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học (STEM) trong việc thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới theo Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 4/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường tiếp cận cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4.

Thông qua cuộc thi, ngành giáo dục hướng tới thúc đẩy đổi mới phương pháp học tập theo hướng phát huy tính chủ động, tích cực, sáng tạo của học sinh, gắn kiến thức lý thuyết với giải quyết các vấn đề thực tiễn; đồng thời lựa chọn những đề tài xuất sắc tham dự Cuộc thi KHKT cấp quốc gia và quốc tế.