Công điện của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện nhiệm vụ chăm lo, hỗ trợ Nhân dân đón tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026

Công điện gửi Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc các Tập đoàn, Tổng công ty Nhà nước.

Công điện nêu: Để tăng cường các điều kiện cần thiết chăm lo, hỗ trợ Nhân dân đón tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026 vui tươi, lành mạnh, an toàn và tiết kiệm, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tập trung thực hiện một số nhiệm vụ chủ yếu sau đây:

1. Các Bộ, cơ quan và địa phương theo chức năng, nhiệm vụ được giao

a) Quán triệt và thực hiện nghiêm túc, đầy đủ hiệu quả Chỉ thị số 55-CT/TW ngày 22 tháng 12 năm 2025 của Ban Bí thư về việc tổ chức Tết Bính Ngọ năm 2026, Chỉ thị số 36/CT-TTg ngày 31 tháng 12 năm 2025 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm và các Công điện của Thủ tướng Chính phủ: Công điện số 10/CĐ-TTg ngày 04 tháng 02 năm 2026 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác tổ chức vận tải bảo đảm trật tự, an toàn giao thông dịp tết Nguyên đán Bính Ngọ và mùa Lễ hội xuân năm 2026, Công điện số 07/CĐ-TTg ngày 01 tháng 02 năm 2026 về việc đôn đốc triển khai thực hiện nhiệm vụ phục vụ Nhân dân đón tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026.

b) Chủ động chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân, bảo đảm "mọi người, mọi nhà đều có Tết", "không để ai bị bỏ lại phía sau". Tập trung rà soát, nắm chắc tình hình đời sống của nhân dân, người lao động, nhất là đối tượng chính sách, người có hoàn cảnh khó khăn (người nghèo, người yếu thế, người dân ở vùng bị thiệt hại bởi thiên tai, bão, lũ, sạt lở...) để đặc biệt quan tâm, chăm lo, kịp thời hỗ trợ phù hợp, hiệu quả. Theo dõi, đôn đốc doanh nghiệp chi trả đầy đủ lương, thưởng Tết cho công nhân, người lao động.

c) Tổ chức thăm hỏi, chúc Tết các cán bộ lão thành, Mẹ Việt Nam Anh hùng, gia đình chính sách, người nghèo và người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số, bảo đảm tặng quà đúng đối tượng, đầy đủ chế độ, công khai, minh bạch.

d) Chỉ đạo các doanh nghiệp, chủ đầu tư, nhà thầu thi công các công trình, dự án (nhất là các công trình trọng điểm quốc gia) có phương án hỗ trợ, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần đầy đủ, chu đáo cho công nhân, người lao động ở lại làm việc trên công trường trong dịp tết Nguyên đán, bảo đảm kịp thời, thiết thực.

2. Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương

a) Theo dõi sát tình hình thị trường, thực hiện tốt công tác đảm bảo cung ứng hàng hóa thiết yếu phục vụ nhu cầu tiêu dùng của người dân trong dịp Tết. Phối hợp với các doanh nghiệp tăng cường tổ chức các chương trình giảm giá, khuyến mãi.

b) Chỉ đạo các đơn vị bảo đảm nguồn cung xăng dầu, điện cho hoạt động sản xuất, kinh doanh và sinh hoạt của người dân, tuyệt đối không để xảy ra thiếu hụt trong mọi tình huống.

3. Bộ Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương

a) Bảo đảm cân đối cung, cầu các mặt hàng lương thực, thực phẩm, nhất là các mặt hàng thực phẩm thiết yếu có nhu cầu tăng cao vào dịp Tết; kịp thời điều hòa cung cầu các mặt hàng phục vụ nhu cầu trong nước, giữa các vùng, địa phương để ổn định giá cả thị trường. Tăng cường công tác quản lý chất lượng hàng hóa, bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm.

b) Tăng cường phương án ứng phó ô nhiễm môi trường, ô nhiễm không khí tại các đô thị và sự cố môi trường; tổ chức thu gom, xử lý chất thải rắn sinh hoạt, không để tình trạng ùn ứ rác thải tại các khu đô thị, khu thương mại, khu dân cư.

4. Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương

a) Kịp thời xuất cấp lương thực từ nguồn dự trữ quốc gia cho người dân, không để người dân bị thiếu đói dịp Tết Nguyên đán, giáp hạt và tại các vùng bị ảnh hưởng thiên tai, bão lũ.

b) Chỉ đạo lực lượng hải quan phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra, kiểm soát phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng không rõ nguồn gốc, xuất xứ; tập trung kiểm tra, tuần tra chặt chẽ tại các tuyến và địa bàn trọng điểm, các mặt hàng nhập lậu, hàng giả, hàng cấm có xu hướng gia tăng vào dịp Tết.

5. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương

a) Chỉ đạo tổ chức các chương trình nghệ thuật đặc sắc, bảo tồn giá trị truyền thống phục vụ Nhân dân đón Tết vui tươi, an toàn, tiết kiệm, hiệu quả.

b) Tăng cường công tác quản lý nhà nước về du lịch, thường xuyên tổ chức kiểm tra, kiểm soát chất lượng kinh doanh dịch vụ du lịch; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. Chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương, cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch xây dựng kế hoạch, chủ động chuẩn bị các điều kiện cần thiết để phục vụ khách du lịch trong dịp Tết; yêu cầu niêm yết giá công khai, không nâng giá, ép giá khách du lịch; có phương án bảo đảm an ninh trật tự, an toàn phòng, chống cháy nổ, vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường.

6. Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương

a) Tổ chức tốt công tác thu dung, điều trị bệnh nhân, thực hiện ứng trực 24/24. Chủ động các phương án về nhân lực, thuốc, thiết bị, vật tư, hóa chất, sinh phẩm y tế bảo đảm công tác khám, cấp cứu, điều trị, chăm sóc người bệnh trong dịp Tết.

b) Tăng cường thanh tra, kiểm tra việc chấp hành quy định pháp luật về an toàn thực phẩm trước, trong và sau dịp Tết. Phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm an toàn thực phẩm, tập trung kiểm tra các thực phẩm có mức tiêu thụ cao trong dịp Tết và Lễ hội đầu năm mới.

7. Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương

a) Chỉ đạo các cơ quan chức năng phối hợp tổ chức quản lý chặt chẽ hoạt động vận tải. Bố trí đầy đủ phương tiện đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân, bảo đảm trật tự an toàn giao thông và phòng, chống dịch bệnh trong hoạt động vận tải; tuyệt đối không để hành khách chậm về quê đón Tết do thiếu xe; tổ chức vận chuyển hàng hóa thông suốt trước, trong và sau dịp Tết, đặc biệt là các vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, biên giới và hải đảo.

b) Phối hợp với các cơ quan, đơn vị chức năng có biện pháp ngăn chặn kịp thời việc vận chuyển trái phép hàng cháy nổ, hàng nguy hiểm, các sản phẩm, hàng hóa, gia súc, gia cầm không rõ nguồn gốc, xuất xứ, không có chứng nhận kiểm dịch y tế trên các phương tiện vận tải.

8. Các Phó Thủ tướng Chính phủ theo lĩnh vực được phân công phụ trách có trách nhiệm nắm tình hình chỉ đạo các bộ, cơ quan, địa phương thực hiện Công điện này.

9. Văn phòng Chính phủ đôn đốc theo chức năng, nhiệm vụ được giao; báo cáo cấp có thẩm quyền các vấn đề vượt thẩm quyền theo quy định./.