Sôi nổi vòng chung kết cuộc thi tiếng Anh trong sinh viên

Đội Supernova xuất sắc đoạt giải nhất Star Awards 2025 cụm TP. Huế

Cuộc thi tiếng Anh trong sinh viên - Star Awards năm 2025 mang chủ đề "Generation Z: Voices on the Future" (Thế hệ Z: Tiếng nói về tương lai) là cuộc thi dành cho sinh viên đại học, cao đẳng trên toàn quốc. Trải qua vòng thi trực tuyến kéo dài 4 tuần từ ngày 8/9 đến 6/10, cụm thi TP. Huế đã chọn ra 18 thí sinh xuất sắc vào vòng chung kết.

Trong vòng chung kết, 18 thí sinh được chia thành 6 đội thi. Các đội lần lượt bước vào phần thi khởi động, tranh biện và quyết định. Ở các phần thi, các đội thi được thử thách với những câu hỏi, những chủ đề bám sát vấn đề thực tiễn như sức khỏe tinh thần của thế hệ Z, tiêu dùng thông minh, phát triển bền vững,... Qua đó, Ban Giám khảo vừa thử thách khả năng tiếng Anh của các thí sinh, vừa đánh giá khả năng hùng biện, xử lý tình huống và sự tự tin trên sân khấu.

Kết quả chung cuộc, đội Supernova xuất sắc đoạt giải Nhất của hội thi. Ban Tổ chức cũng quyết định lựa chọn các thí sinh Nguyễn Thị Mỹ Liên (đội Supernova), Lê Minh Thái Hòa (đội HOT) và Nguyễn Thị Hồng Yên (đội Starbound) sẽ đại diện cho đội thi của ĐH Huế tham dự vòng chung kết Star Awards 2025 toàn quốc diễn ra tại Thái Nguyên vào đầu tháng 12 cùng 5 đại diện đến từ các cụm ĐH khác.

Theo ông Lê Chí Hùng Cường, Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh ĐH Huế, cuộc thi là cơ hội để các bạn trẻ thử sức ở một sân chơi trí tuệ, bổ ích, đồng thời bày tỏ ý kiến của bản thân về những vấn đề đang được quan tâm trong xã hội.