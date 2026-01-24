  • Huế ngày nay Online
Chủ Nhật, 25/01/2026

Hoàng Anh Minh giành giải Nhì cuộc thi Quý 1 Đường lên đỉnh Olympia

HNN.VN - Chiều 25/1, Hoàng Anh Minh, học sinh lớp 11/4, Trường THPT Nguyễn Huệ tiếp tục tham gia cuộc thi Quý 1 chương trình Đường lên đỉnh Olympia.

Học sinh Trường THPT Nguyễn Huệ giành vòng nguyệt quế đầu tiên tại sân chơi OlympiaTruyền lửa tri thức từ điểm cầu Huế

 Hoàng Anh Minh cùng thầy cô, bạn bè, gia đình tại cuộc thi. Ảnh: Trường THPT Nguyễn Huệ

Cuộc thi Quý 1 là cuộc tranh tài giữa 4 thí sinh xuất sắc, gồm: Hoàng Anh Minh (THPT Nguyễn Huệ, Huế), Nguyễn Đức Anh (THPT Nam Sách, Hải Phòng), Trần Võ Gia Bảo (THPT chuyên Lê Quý Đôn - Đông Hải, Khánh Hòa) và Nguyễn Minh Tiến (THPT Quốc Oai, Hà Nội).

Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng và phong độ ổn định, Hoàng Anh Minh nhập cuộc đầy tự tin. Em có màn khởi động tốt, bứt phá mạnh mẽ ở phần thi tăng tốc và nỗ lực trong suốt các phần thi. Kết thúc cuộc thi, Hoàng Anh Minh giành giải Nhì với 155 điểm.

Trước đó, Hoàng Anh Minh từng giành vòng nguyệt quế tại các cuộc thi tuần và tháng, thể hiện bản lĩnh thi đấu vững vàng, tư duy sắc bén và phong thái điềm tĩnh. Thành tích của Anh Minh tại cuộc thi này không chỉ là kết quả của nỗ lực cá nhân mà còn là niềm tự hào của thầy cô, học sinh Trường THPT Nguyễn Huệ.

Dù chưa thể mang về điểm cầu truyền hình chung kết năm, nhưng những gì Hoàng Anh Minh thể hiện tại cuộc thi đã khẳng định tinh thần bền bỉ, ý chí vươn lên và giá trị của hành trình chinh phục tri thức. Hành trình đến với Olympia của em là chặng đường dài của sự cố gắng, nỗ lực vượt qua chính mình. Đây là dấu mốc quan trọng, tiếp thêm động lực và truyền cảm hứng cho các thế hệ học sinh Trường THPT Nguyễn Huệ tiếp tục nuôi dưỡng đam mê, khát vọng vươn xa tại sân chơi trí tuệ Olympia.

MINH HIỀN
