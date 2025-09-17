  • Huế ngày nay Online
Hội thảo khoa học Quốc gia về giáo dục quyền con người

HNN.VN - Ngày 19/9, Trường Đại học Luật, Đại học Huế phối hợp với Viện Quyền con người, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức hội thảo khoa học Quốc gia “Chương trình giáo dục quyền con người của Liên hợp quốc giai đoạn 5 (2025 – 2029)”.

Hội thảo có sự tham gia của nhiều chuyên gia trong nước 

Tham dự hội thảo, có PGS.TS. Tường Duy Kiên, Viện trưởng Viện Quyền con người; PGS.TS. Lê Văn Trung, Phó Viện trưởng Viện Quyền con người; PGS.TS. Nguyễn Duy Phương, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Luật, Đại học Huế cùng hơn 50 đại biểu trong nước gồm các nhà khoa học, giảng viên và chuyên gia nghiên cứu về pháp luật, chính trị và nhân quyền.

12 tham luận trình bày tại hội thảo với các chủ đề: Định hướng giáo dục quyền con người trong kỷ nguyên mới của dân tộc Việt Nam; Quan điểm của Liên hợp quốc về giáo dục quyền con người - từ tuyên ngôn năm 2011; Ứng dụng công nghệ số và tác động của cách mạng công nghiệp 4.0 đối với bảo đảm quyền con người; Tiếp cận các vấn đề môi trường, biến đổi khí hậu dưới góc độ quyền con người; Thúc đẩy quyền của thanh niên khuyết tật trong bối cảnh chuyển đổi số; Bảo đảm quyền riêng tư của trẻ em trên môi trường mạng; Lồng ghép quyền con người và bình đẳng giới vào các môn học trong chương trình đào tạo luật.

Hội thảo là diễn đàn khoa học quan trọng, góp phần làm rõ định hướng giáo dục quyền con người trong giai đoạn mới; nâng cao năng lực nghiên cứu, đào tạo và thực hành lồng ghép quyền con người trong giáo dục đại học, đặc biệt trong lĩnh vực pháp luật.

Tin, ảnh: Hoàng Triều
