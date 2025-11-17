  • Huế ngày nay Online
Học sinh tiếp tục nghỉ học trong ngày 18/11 để tránh lũ

HNN.VN - Chiều 17/11, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) TP. Huế thông báo cho học sinh tiếp tục nghỉ học trong ngày 18/11 để tránh lũ.

 Trường THPT Nguyễn Trường Tộ dọn lũ đợt đầu tháng 11 vừa qua

Sở GD&ĐT ban hành văn bản gửi các trường học và cơ sở giáo dục trên địa bàn, triển khai các biện pháp ứng phó mưa lớn, lũ, ngập lụt và sạt lở đất theo Công điện khẩn số 09/CĐ-UBND ngày 17/11/2025 của Chủ tịch UBND thành phố.

Theo đó, Sở GD&ĐT yêu cầu các đơn vị thông báo cho học sinh tiếp tục nghỉ học trong ngày 18/11 để đảm bảo an toàn. Riêng các địa bàn không bị ảnh hưởng vẫn tổ chức dạy học bình thường.

Các trường cũng được yêu cầu triển khai đầy đủ phương án ứng phó theo phương châm “bốn tại chỗ”, bố trí lực lượng trực ban 24/24 giờ nhằm theo dõi diễn biến thời tiết, chủ động xử lý các tình huống phát sinh và kịp thời báo cáo theo quy định.

Sở GD&ĐT đề nghị các trường nghiêm túc thực hiện nội dung công văn, đảm bảo an toàn cho học sinh, giáo viên và cơ sở vật chất trong thời điểm mưa lũ diễn biến phức tạp hiện nay.

MINH HIỀN
