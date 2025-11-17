  • Huế ngày nay Online
Các trường ở vùng bị ảnh hưởng cho học sinh nghỉ học ngày 17/11

HNN.VN - Do mực nước sông tiếp tục dâng nhanh, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho học sinh, sáng sớm 17/11, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) thông báo cho học sinh các trường nghỉ học hôm nay.

Các trường học ở vùng ngập lụt cho học sinh nghỉ học ngày 17/11. Ảnh minh họa 

Đối với những địa bàn không bị tác động bởi mưa lũ và đảm bảo đầy đủ điều kiện an toàn, các trường vẫn tổ chức dạy học bình thường.

Sở GD&ĐT yêu cầu các cơ sở giáo dục theo dõi chặt chẽ tình hình, chủ động phối hợp với chính quyền địa phương để cập nhật thông tin và kịp thời triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn cho học sinh, giáo viên.

Hiện nay, một số xã, phường đã thông báo các trường học, cơ sở giáo dục trên địa bàn cho học sinh nghỉ học ngày 17/11 cho đến khi có thông báo mới.

MINH HIỀN
