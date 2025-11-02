Ổn định trường lớp sau lũ

Trường Tiểu học Quang Trung (phường Thuận Hóa) dọn lũ ngày 4/11

Khẩn trương vệ sinh trường lớp

Sáng 4/11, Trường Tiểu học Quang Trung (phường Thuận Hóa) triển khai dọn dẹp vệ sinh trường lớp sau khi nước lũ rút ở các phòng học. Ở sân trường, nước vẫn còn ngập mênh mông. Đây là lần thứ 4 giáo viên, nhân viên nhà trường dọn lũ trong những ngày qua. Cô giáo Phan Thị Ngọc Quỳnh, Hiệu trưởng cho hay: “Chúng tôi đang chờ nước rút, tập trung dọn vệ sinh xong trong hôm nay để ngày mai học sinh có thể trở lại trường. Tinh thần là vậy nhưng vẫn còn phụ thuộc vào thời tiết”.

Chờ nước rút, đến chiều 4/11, Trường THPT Hương Vinh (phường Hóa Châu) mới có thể triển khai tổng vệ sinh toàn trường. Ở vùng thấp trũng, nhà trường luôn chủ động ứng phó mỗi mùa mưa bão nên trong trận lũ lớn vừa qua, thiệt hại của trường không quá lớn, chỉ bị sập 100m tường rào do dòng nước xoáy và thảm sàn nhà thi đấu bị bong keo. Các đợt lũ vừa qua, trường đã huy động toàn bộ lực lượng giáo viên, nhân viên tự tổng vệ sinh, để các lực lượng hỗ trợ giúp đỡ các đơn vị bị ngập sâu hơn.

Các đợt lũ cũng khiến Trường THCS Chu Văn An (phường Vỹ Dạ) ngập sâu trong nước. Dù nhà trường đã chủ động kê cao bàn ghế, di chuyển trang thiết bị, song nước ngập sâu khiến nhiều bàn ghế, thiết bị điện tử bị hư hỏng. “Ngay khi nước rút, với sự hỗ trợ của lực lượng công an, quân đội, sinh viên và phụ huynh, nhà trường đã cào bùn, lau chùi bàn ghế, dọn rác, làm sạch sân trường, các phòng học, góp phần khôi phục lại cảnh quan, tạo môi trường học tập sạch sẽ, an toàn cho học sinh sau lũ”, Hiệu trưởng Trường THCS Chu Văn An- cô Lê Thị Hồng Giang chia sẻ.

Bàn ghế bị ngâm nhiều ngày trong nước lũ

Sau khi lũ rút vào ngày 30/10, toàn ngành Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) TP. Huế đã khẩn trương triển khai ngay các hoạt động tổng vệ sinh, khắc phục hậu quả với phương châm “nước xuống đến đâu, bùn theo xuống đó” nhằm sớm ổn định điều kiện dạy và học. Nhiều trường học cơ bản đã vệ sinh xong, tiến hành phun khử khuẩn, tiêu độc, khử trùng, ngăn ngừa nguy cơ bùng phát dịch bệnh sau lũ, sẵn sàng đón học sinh trở lại trường vào ngày 3/11. Thế nhưng, đợt mưa lũ thứ ba xảy ra vào ngày 2/11 đã khiến không ít trường học bị ngập trở lại, phải bắt đầu một đợt tổng vệ sinh mới.

Theo đánh giá của ông Nguyễn Tân, Giám đốc Sở GD&ĐT, trong các đợt lũ vừa qua, nhiều trường ở vùng ngập sâu đã thực hiện tốt việc bảo vệ tài sản và khắc phục nhanh sau lũ lụt. Các trường đã chủ động triển khai phương án chống lũ khá bài bản: bàn ghế, thiết bị được kê cao, tivi ở các phòng học tầng 1 cũng được tháo dỡ, di chuyển lên tầng 2 để bảo quản an toàn, giúp giảm thiểu đáng kể thiệt hại tài sản. Thiệt hại toàn ngành nếu chỉ tính riêng các vật dụng ước khoảng 17 tỷ đồng, tập trung chủ yếu bàn ghế tầng 1, sập tường rào, hệ thống phòng chống cháy, sách vở học sinh, vật dụng cá nhân bán trú học sinh, khu vực bếp bán trú và máy vi tính, ti vi do ẩm dài ngày.

Tính toán phương án dạy bù, học online

Đến sáng 4/11, toàn thành phố có 147/569 cơ sở giáo dục tổ chức dạy học. Số trường còn lại triển khai công tác dọn dẹp vệ sinh, khắc phục hậu quả. Ngày mai (5/11), sẽ có thêm nhiều trường đi học nhưng vẫn còn nhiều trường chưa thể. Hiện nay, nhiều trường học thuộc các khu vực thấp trũng như Hóa Châu, Phong Dinh, Phong Thái, Phú Hồ… vẫn còn ngập, dự kiến phải mất thêm vài ngày nữa học sinh mới có thể trở lại trường.

Với những trường có khả năng phải tạm nghỉ học dài ngày do ngập sâu, Sở GD&ĐT yêu cầu các trường đánh giá điều kiện để có thể triển khai hình thức dạy học trực tuyến, nếu đảm bảo các yếu tố về điện, mạng internet và thiết bị công nghệ. Đồng thời, sau khi học sinh trở lại trường, cần tổ chức ôn tập, củng cố kiến thức để bảo đảm học sinh nắm vững bài học, không bị gián đoạn việc tiếp thu sau thời gian nghỉ vì lũ. Tuy nhiên, việc tổ chức dạy học online cũng gặp khó do nhiều nơi còn ngập, chưa có điện, đồng thời phải đảm bảo an toàn điện lưới khi học online.

Trường THPT Hương Vinh có gần 2/3 học sinh sinh sống tại phường Hóa Châu, nhiều tuyến đường vẫn còn ngập sâu, đi lại khó khăn nên chưa thể đến trường. Chiều 4/11, trường tổ chức họp chuyên môn để đánh giá tình hình, triển khai phương án dạy online. Thầy giáo Nguyễn Ngọc Hiền, Hiệu trưởng Trường THPT Hương Vinh cho hay, việc học online chỉ có thể thực hiện nếu nhà học sinh có điện. Hiện nhà trường đang rà soát, thống kê số lượng học sinh có thể tham gia học online để triển khai.

Các trường kê dọn bàn ghế, sẵn sàng đón học sinh trở lại trường khi thời tiết ổn định

Tại Trường THCS Đặng Tất (phường Hóa Châu), trường vẫn còn ngập, nhà của nhiều học sinh nước chưa ra hẳn nên chưa thể tổ chức dạy học. Thầy giáo Trần Công Vinh, Hiệu trưởng lo lắng: “Việc triển khai dạy online hiện chưa khả thi do nhà học sinh còn ngập, chưa có điện. Do nghỉ dài ngày, chắc chắn học sinh sẽ hao mòn kiến thức. Học sinh vùng dưới này gia đình chủ yếu trồng rau màu, lúa nên nhiều gia đình bị thiệt hại về kinh tế cũng sẽ ảnh hưởng đến tâm lý học sinh”.

Sở GD&ĐT đã có kế hoạch thí điểm cho học sinh nghỉ học vào ngày thứ Bảy sau khi triển khai dạy học 2 buổi/ngày. Tuy nhiên, trước tình hình mưa lũ kéo dài, kế hoạch này tạm hoãn để các trường bố trí dạy bù vào ngày thứ bảy, chủ nhật, đảm bảo tiến độ và hoàn thành kế hoạch năm học. Các trường đã xây dựng phương án học bù phù hợp, tránh dồn ép kiến thức. Thầy Nguyễn Ngọc Hiền cho hay, ảnh hưởng của lũ khiến tiến độ chương trình bị chậm lại. Nhà trường đã chủ động xây dựng phương án dạy bù để đảm bảo khung thời gian năm học. Trường sẽ bố trí học bù vào các ngày cuối tuần và dạy chéo buổi ở những khung giờ trống, nhằm giúp học sinh sớm ổn định việc học tập.

Song song với công tác vệ sinh, khắc phục hậu quả, các trường cũng quan tâm, sẻ chia với những học sinh chịu thiệt hại nặng nề do mưa lũ. Hiện các trường đang thống kê những trường hợp học sinh bị ướt, hư hỏng hoặc mất sách vở, đồ dùng học tập… để có phương án hỗ trợ phù hợp. Sở GD&ĐT cũng thành lập bộ phận tiếp nhận hỗ trợ từ các tổ chức, cá nhân để giúp các trường bị thiệt hại vượt qua giai đoạn khó khăn hiện nay.