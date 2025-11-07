Không để nghỉ học dài ngày ảnh hưởng chất lượng dạy và học

Giờ học giáo dục quốc phòng tại Trường THPT Nguyễn Trường Tộ

Học bù sau lũ

Sáng Chủ nhật (9/11), học sinh Trường THCS Chu Văn An (phường Vỹ Dạ) đến trường học bù sau những ngày nghỉ dài vì mưa lũ. Dù phải đi học vào ngày nghỉ, không khí trong từng lớp học vẫn rộn ràng, hứng khởi. Hôm ấy, lớp 8/2 học môn toán do cô giáo Đinh Thị Thảo Quý đứng lớp. Cô giáo Đinh Thị Thảo Quý cho hay, sau khi ổn định trường lớp sau lũ, nhà trường bố trí dạy bù hợp lý để đảm bảo thời lượng, giúp học sinh bắt nhịp lại với việc học mà không bị quá tải. Chương trình giảng dạy được sắp xếp linh hoạt, bảo đảm đúng kế hoạch của nhà trường. Trước khi nghỉ học vì lụt là khoảng thời gian học sinh chuẩn bị ôn tập nên thời gian nghỉ ở nhà, giáo viên vẫn giao bài tập cho các em. Khi trở lại lớp, các em đã chuẩn bị tốt kiến thức, cô giáo hướng dẫn và củng cố phần trọng tâm.

Trong đợt lũ vừa qua, Trường THCS Chu Văn An phải tạm nghỉ học suốt 12 ngày liên tiếp. Thời gian gián đoạn khá dài nên ngay khi nước rút, nhà trường đã nhanh chóng ổn định, sắp xếp kế hoạch dạy bù hợp lý để bảo đảm tiến độ năm học. Cô Lê Thị Hồng Giang, Hiệu trưởng nhà trường cho biết: “Khi đi học trở lại, nhà trường bố trí dạy bù vào các ngày thứ Bảy, Chủ nhật nhưng không tạo áp lực hay dồn ép kiến thức với học sinh. Giáo viên vừa ôn tập kiến thức vừa đảm bảo chương trình, tăng cường bài tập ở nhà, chỉ tài liệu để học sinh tự học thêm. Bên cạnh đó, nhà trường giảm bớt các hoạt động trải nghiệm để tập trung vào chương trình chính khóa”.

Tại Trường THPT Nguyễn Trường Tộ, không khí học bù sáng Chủ nhật diễn ra nghiêm túc như một buổi học chính khóa. Ở các dãy phòng, lớp học môn tự chọn, lớp học chuyên đề, lớp làm bài kiểm tra... Nguyễn Ngọc Phương Uyên, học sinh lớp 10A7, chia sẻ: “Những ngày lụt lội, giao thông cách trở, mọi thứ như bị mắc kẹt… em mới thấy quý biết bao khoảng thời gian được đến trường. Những tiết học đầu tiên sau lũ, sân trường lại rộn ràng tiếng cười nói, thật vui khi được trở lại với nhịp học quen thuộc”.

Thầy Ngô Đắc Dũng, Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Trường Tộ cho hay, trong kế hoạch năm học có một tuần dự phòng, vì vậy, nhà trường quán triệt với đội ngũ giáo viên không vì chạy kịp tiến độ mà xem nhẹ chất lượng, đảm bảo hiệu quả trong dạy và học bù, đặc biệt là chương trình ôn tập cho học sinh lớp 12 chuẩn bị thi tốt nghiệp THPT.

Đảm bảo chất lượng, không tạo áp lực

Theo Sở GD&ĐT, hiện nay, các trường đang thực hiện chương trình tuần học thứ 9, một số trường vẫn còn thực hiện chương trình tuần thứ 8. Số trường phải nghỉ học do lũ lụt ít nhất là 4 ngày, nhiều nhất là 12 - 13 ngày. Tất cả các trường phải nghỉ học dài ngày do lũ đều đã xây dựng kế hoạch dạy bù. Kế hoạch kiểm tra đánh giá cũng vì vậy được đẩy lùi đến 1 - 2 tuần, dự kiến kiểm tra từ tuần 11, 12.

Trong chuyến đến thăm, động viên và trao quà hỗ trợ cho ngành giáo dục TP. Huế khắc phục thiệt hại lũ lụt vào chiều 5/11, Thứ trưởng Thường trực Bộ GD&ĐT Phạm Ngọc Thưởng lưu ý các trường tổ chức dạy bù cần linh hoạt, đảm bảo khoa học, tính sư phạm và tâm lý của giáo viên, học sinh. Tinh thần này được lãnh đạo Sở GD&ĐT TP. Huế quán triệt đến tất cả các cơ sở giáo dục.

Tại hội nghị giao ban giữa học kỳ năm học 2025 - 2026 với các cơ sở giáo dục đào tạo để đánh giá công tác phòng, chống khắc phục lũ lụt, ông Nguyễn Tân, Giám đốc Sở GD&ĐT nhấn mạnh, các trường cố gắng hết sức nhưng không vì chạy theo tiến độ chương trình mà ảnh hưởng đến chất lượng dạy và học, cũng như tâm lý của giáo viên, học sinh. Tinh thần chung của ngành là không quá áp lực, vất vả trong việc tổ chức dạy bù, quan trọng là sắp xếp thời gian hợp lý, không kịp thì tiếp tục dạy bù sang học kỳ 2. Việc kiểm tra, đánh giá cũng sẽ linh hoạt theo tiến độ thực tế, chương trình học đến đâu, kiểm tra đến đó.

Do nôn nóng kịp tiến độ chương trình, vừa qua, một số trường tiểu học tổ chức dạy bù khá dày vào cả thứ Bảy và Chủ nhật. Sở GD&ĐT yêu cầu các trường sắp xếp phương án dạy bù phù hợp với đặc điểm tâm sinh lý theo độ tuổi của học sinh, không gây áp lực đối với học sinh, giáo viên và phụ huynh, nhất là với cấp tiểu học.

Nhiều trường ở các phường, xã: Hóa Châu, An Cựu, Phú Xuân, Kim Trà… phải nghỉ học đến 12 - 13 ngày, thiếu 82 tiết. Tuy nhiên, với trường tiểu học, có thể bố trí học bù vào 1 buổi nghỉ trong tuần và ngày thứ Bảy, nghĩa là có 1,5 ngày để dạy bù trong tuần. Điều này đảm bảo tính khoa học, hợp lý và trong 8 tuần có thể hoàn thành việc dạy bù. Ngoài ra, các trường có thể linh hoạt sử dụng tuần dự phòng trong kế hoạch.