Học sinh nghỉ học vào sáng 7/11 để phòng tránh ảnh hưởng bão số 13

HNN.VN - Tối 6/11, Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo cho học sinh nghỉ học vào sáng 7/11 để phòng tránh ảnh hưởng bão số 13 (Kalmaegi).

Do mưa lũ, nhiều trường tiếp tục cho học sinh nghỉ học ngày 24/10 Học sinh toàn tỉnh nghỉ học vào ngày 25/11 do mưa lũChủ động cho học sinh nghỉ học vào ngày mai

 Trường Tiểu học Lê Lợi (phường Thuận Hóa) vệ sinh sau lũ

Nhằm chủ động ứng phó phòng tránh ảnh hưởng hoàn lưu bão cơn bão số 13 (Kalmaegi) tác động trực tiếp vào địa bàn các tỉnh Trung và Nam miền Trung, thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo UBND thành phố, Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo đến toàn thể các cơ sở giáo dục toàn thành phố cho học sinh nghỉ học vào buổi sáng ngày 7/11 để bảo đảm an toàn tuyệt đối cho học sinh và giáo viên.

Sau nhiều ngày phải nghỉ học do mưa lũ, đến ngày 6/11, vẫn còn 97/569 trường học trên toàn thành phố, học sinh vẫn chưa thể đến trường do ngập úng.

M. HIỀN
Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà: Triển khai khẩn cấp các biện pháp ứng phó bão số 13

Sáng 6/11, tại Sở Chỉ huy tiền phương đặt tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia chủ trì cuộc họp trực tiếp kết hợp trực tuyến triển khai khẩn cấp các biện pháp ứng phó với cơn bão số 13 (bão Kalmaegi) với các tỉnh, thành phố: Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa.

Bão số 13 đang mạnh cấp 14, di chuyển nhanh, hướng trực tiếp vào Quy Nhơn (Gia Lai)

Bão số 13 (Kalmaegi) đang mạnh cấp 14, giật cấp 17, cách Quy Nhơn (Gia Lai) khoảng 390km về phía đông đông nam và di chuyển với tốc độ nhanh khoảng 30km/giờ. Dự báo, từ trưa nay, bão ảnh hưởng từ Quảng Trị đến Khánh Hòa, gây gió mạnh, sóng lớn và mưa rất to, người dân tuyệt đối không ra ngoài khi không có việc cần thiết.

