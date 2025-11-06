Học sinh nghỉ học vào sáng 7/11 để phòng tránh ảnh hưởng bão số 13

Trường Tiểu học Lê Lợi (phường Thuận Hóa) vệ sinh sau lũ

Nhằm chủ động ứng phó phòng tránh ảnh hưởng hoàn lưu bão cơn bão số 13 (Kalmaegi) tác động trực tiếp vào địa bàn các tỉnh Trung và Nam miền Trung, thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo UBND thành phố, Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo đến toàn thể các cơ sở giáo dục toàn thành phố cho học sinh nghỉ học vào buổi sáng ngày 7/11 để bảo đảm an toàn tuyệt đối cho học sinh và giáo viên.

Sau nhiều ngày phải nghỉ học do mưa lũ, đến ngày 6/11, vẫn còn 97/569 trường học trên toàn thành phố, học sinh vẫn chưa thể đến trường do ngập úng.