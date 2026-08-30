Thoát nghèo nhờ mô hình nông nghiệp tuần hoàn

Nuôi cá lồng trên đập thủy điện A Rưng - hướng phát triển kinh tế mới của anh Hồ Văn Thắng.

Quy trình khép kín

Ghé thăm mô hình kinh tế của gia đình anh Hồ Văn Thắng không khó để nhận ra mọi công đoạn sản xuất đều được kết nối với nhau thành một vòng tuần hoàn gần như khép kín. Đàn bò cung cấp phân để nuôi trùn quế. Trùn quế tạo nguồn phân hữu cơ bón cho rau màu, cây ăn quả và đồng cỏ. Cỏ lại trở thành thức ăn cho bò, dê. Một phần trùn quế được sử dụng làm thức ăn cho gà, cá. Rau sạch sau thu hoạch đưa ra thị trường, số rau già hoặc hư hỏng được tận dụng làm thức ăn cho cá. Hầu như không có phụ phẩm bị bỏ đi. Mọi nguồn nguyên liệu đều được quay vòng trong cùng một quy trình sản xuất.

Anh Hồ Văn Thắng cho biết, mô hình không đòi hỏi kỹ thuật quá phức tạp. Điều quan trọng là biết sắp xếp các khâu sản xuất để hỗ trợ lẫn nhau, từ đó giảm chi phí đầu vào và nâng cao hiệu quả kinh tế.

Hơn 15 năm qua, với ý chí, quyết tâm dám nghĩ dám làm, đến nhiều tỉnh, thành khác để tìm tòi học hỏi và tham gia các lớp tập huấn, vợ chồng anh Thắng từng bước hoàn thiện mô hình phù hợp với điều kiện tự nhiên của địa phương. Đến nay, gia đình duy trì đàn bò 10 con, đàn dê khoảng 20 con, vườn rau hữu cơ rộng 500m2 và 7 lồng cá trên lòng hồ đập thủy điện A Rưng.

Mỗi năm, mô hình nông nghiệp tuần hoàn này mang lại nguồn thu khoảng 150 - 200 triệu đồng, giúp gia đình anh Thắng thoát nghèo và ổn định cuộc sống.

Thay đổi tư duy để thoát nghèo

Trước đây, gia đình anh Hồ Văn Thắng thuộc diện hộ nghèo. Sau khi tiếp cận được nguồn vốn vay ưu đãi khoảng 50 triệu đồng từ các tổ chức đoàn thể anh đã đầu tư mua bò giống, đào hồ nuôi cá, xây bể nuôi trùn quế và từng bước hình thành mô hình nông nghiệp tuần hoàn.

Theo ông Đoàn Thanh Hùng, Chủ tịch UBND xã A Lưới 3, địa phương có nhiều tiềm năng phát triển nông nghiệp nhưng trước đây người dân chủ yếu sản xuất theo tập quán cũ nên hiệu quả chưa cao. Mô hình nông nghiệp tuần hoàn của gia đình anh Thắng là minh chứng cho hiệu quả của việc thay đổi tư duy sản xuất, đồng thời tạo động lực để nhiều hộ dân mạnh dạn học tập, làm theo.

Không dừng lại ở đó, anh Thắng tiếp tục mở rộng mô hình bằng việc đầu tư hồ ươm cá giống rộng khoảng 200m², chủ động nguồn giống phục vụ nuôi cá lồng trên lòng hồ thủy điện A Rưng và cung cấp cá giống cho các hộ nuôi trong khu vực. Hướng đi này giúp giảm chi phí sản xuất, hình thành chuỗi liên kết từ ươm giống đến nuôi thương phẩm và khai thác hiệu quả lợi thế mặt nước của địa phương.

Ông Trần Công Hai, Chủ tịch Hội Nông dân xã A Lưới 3 khẳng định, từ mô hình nông nghiệp tuần hoàn của gia đình anh Thắng cho thấy, nếu biết tận dụng nguồn lực sẵn có và áp dụng đúng kỹ thuật thì sản xuất quy mô nhỏ vẫn có thể mang lại hiệu quả kinh tế bền vững. Hội Nông dân xã đang xem xét hỗ trợ gia đình vay vốn khoảng 150 triệu đồng để tiếp tục mở rộng sản xuất.