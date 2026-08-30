Ổn định đội ngũ, hoàn thiện trường lớp

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Tân kiểm tra công tác chuẩn bị năm học mới tại các trường học.

Vừa xây trường, vừa bảo đảm việc học

Sau nhiều ngày tất bật với công tác tổng vệ sinh, sắp xếp bàn ghế, chỉnh trang lớp học và khuôn viên, Trường Tiểu học Thủy Phương (phường Thanh Thủy) đã cơ bản hoàn tất các phần việc chuẩn bị cho năm học mới. Nhà trường rà soát cơ sở vật chất, trang, thiết bị và các điều kiện phục vụ dạy học; kiểm tra phòng học, phòng chức năng, hệ thống điện, nước sạch, vệ sinh, internet và an toàn thực phẩm.

Hiện trường đang triển khai xây dựng khối nhà ba tầng với 9 phòng học tại cơ sở chính. Trong thời gian thi công, nhà trường phối hợp với đơn vị thi công che chắn, bảo đảm an toàn và hạn chế ảnh hưởng đến hoạt động dạy học. Bà Nguyễn Thị Như Ý, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Thủy Phương cho hay, dù còn khó khăn do công trình đang thi công, nhà trường nỗ lực tạo môi trường học tập an toàn, thuận lợi cho học sinh.

Với 83 cán bộ, giáo viên, nhân viên và hơn 1.600 học sinh, việc bố trí, phân công giáo viên sau sắp xếp trường học được Trường THCS Thủy Phương thực hiện phù hợp, cơ bản bảo đảm giáo viên đứng lớp. Nhà trường cũng rà soát học sinh có hoàn cảnh khó khăn, học sinh khuyết tật và những trường hợp cần được hỗ trợ ngay từ đầu năm học; thông tin đầy đủ các khoản thu, chi đầu năm đến cha mẹ học sinh, tạo sự đồng thuận.

Trường Tiểu học Lý Thường Kiệt (phường Thuận Hóa) đang thi công khối nhà 3 tầng gồm 15 phòng học. Để không ảnh hưởng đến việc dạy học, trường che chắn, phân luồng, tách biệt khu vực thi công với không gian học tập. Nhờ vậy, không gian trường học vẫn gọn gàng, sạch đẹp.

Do công trình triển khai ngay trong khuôn viên trường, trong tổng số 39 lớp của năm học này, 16 lớp được bố trí học tạm tại cơ sở Trường Cao đẳng Huế. Ông Lê Thanh Sơn, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Lý Thường Kiệt cho biết, trường phối hợp với Trường Cao đẳng Huế rà soát, bố trí bàn ghế phù hợp với học sinh tiểu học; kiểm tra, sửa chữa hệ thống nhà vệ sinh, quạt, ánh sáng bảo đảm điều kiện học tập thuận lợi cho học sinh. Nhờ chuẩn bị từ sớm, việc vừa học vừa thi công cơ bản không làm gián đoạn hoạt động dạy học.

Hoàn thiện trường lớp, ổn định đội ngũ

Công tác đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị dạy học tiếp tục được thành phố quan tâm, nhiều dự án trường học được phê duyệt chủ trương đầu tư, từng bước bổ sung điều kiện dạy và học. Trong giai đoạn đầu tư công 2026 - 2030, các thủ tục đầu tư xây dựng đang được triển khai đối với Trường THPT An Lương Đông, Trường THPT Hương Thủy, Trường THPT Thuận An, Trường THPT Đặng Trần Côn, Trường THPT Vinh Xuân, Trường THPT Gia Hội (giai đoạn 2) và Trường THPT Nguyễn Chí Thanh. Trong tháng 8/2026, hai trường phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS tại xã A Lưới 3 và xã A Lưới 4 được hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng, với tổng kinh phí khoảng 383 tỷ đồng.

Chỉnh trang khuôn viên trường học trước năm học mới.

Toàn ngành giáo dục và đào tạo (GD&ĐT) được đầu tư khoảng 550 tỷ đồng để chuẩn bị hạ tầng cho năm học 2026 - 2027, gồm hơn 369 tỷ đồng từ nguồn đầu tư công; 150 tỷ đồng ngân sách Trung ương hỗ trợ trường nội trú liên cấp; 22 tỷ đồng từ kinh phí chương trình mục tiêu và 8,4 tỷ đồng từ các nguồn hợp pháp khác. Nguồn kinh phí này được tập trung xây dựng mới 306 phòng học, cải tạo, sửa chữa 572 phòng học; đầu tư, nâng cấp 171 phòng học bộ môn, phòng chức năng, 21 phòng thư viện và 134 nhà vệ sinh. Toàn ngành cũng đã mua sắm 9.392 bộ thiết bị dạy học tối thiểu (tính theo môn), với tổng kinh phí khoảng 143 tỷ đồng.

Ngoài cơ sở vật chất, việc ổn định tổ chức, đội ngũ và bảo đảm các hoạt động của nhà trường cũng được đặt ra ngay từ đầu năm học. Theo ông Nguyễn Tân, Giám đốc Sở GD&ĐT, các cơ sở giáo dục phải khẩn trương kiện toàn tổ chức bộ máy sau sắp xếp, phân công rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm; rà soát, bố trí cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên theo vị trí việc làm, định mức và cơ cấu môn học. Ngoài ra, các trường cần thực hiện công khai, minh bạch các khoản thu, chi đầu năm học, không để xảy ra lạm thu, thu sai quy định; tăng cường tiết kiệm, chống lãng phí và đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt.

Công tác phòng, chống tai nạn thương tích, đuối nước, bạo lực học đường, xâm hại trẻ em được các trường triển khai đồng bộ; chú trọng giáo dục kỹ năng sống, kỹ năng tự bảo vệ, kỹ năng số và sử dụng internet an toàn cho học sinh. Mô hình “Cổng trường an toàn giao thông” tiếp tục được duy trì với sự phối hợp của nhà trường, lực lượng công an và chính quyền địa phương.

Đối với các trường có bếp ăn tập thể, nội trú, bán trú, an toàn thực phẩm được đặt lên hàng đầu, thực hiện đầy đủ kiểm thực 3 bước, kiểm soát chặt chẽ nguồn gốc thực phẩm và quy trình chế biến, bảo quản. Qua đó, từng bước hoàn thiện các điều kiện cần thiết, để năm học 2026 - 2027 bắt đầu trong thế chủ động, an toàn, hiệu quả.