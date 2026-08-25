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Đan Điền hỗ trợ người dân hơn 1,4 tỷ đồng mua máy cuộn rơm

HNN.VN - Sáng 26/8, UBND xã Đan Điền (TP. Huế) cho biết, địa phương đã hỗ trợ kinh phí để người dân đầu tư 8 máy cuộn rơm, với tổng số tiền hơn 1,4 tỷ đồng nhằm phục vụ thu gom rơm, rạ trong quá trình thu hoạch vụ lúa hè thu năm 2026.

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Máy cuộn rơm trên cánh đồng xã Đan Điền. 

Nguồn kinh phí hỗ trợ được thực hiện theo Nghị quyết số 03/2025/NQ-HĐND ngày 7/1/2025 của HĐND TP. Huế về quy định một số chính sách hỗ trợ, khuyến khích phát triển sản xuất nông nghiệp TP. Huế đến năm 2030. Theo đó, thành phố sẽ hỗ trợ 50% kinh phí cho tổ chức, cá nhân đầu tư máy cuộn rơm phục vụ thu gom rơm, rạ.

Ông Nguyễn Ngọc Tiến, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Đan Điền cho biết, việc hỗ trợ người dân đầu tư máy cuộn rơm là một trong những giải pháp nhằm đẩy mạnh cơ giới hóa trong sản xuất nông nghiệp; đồng thời, tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân. Việc thu gom rơm, rạ sau thu hoạch bằng máy góp phần hạn chế tình trạng người dân đốt rơm, rạ trên đồng ruộng. Qua đó, góp phần giảm nguy cơ gây ô nhiễm môi trường và những hệ lụy đối với an toàn giao thông, sản xuất nông nghiệp.

Theo UBND xã Đan Điền, mỗi máy cuốn rơm có giá dao động từ 300 - 400 triệu đồng, tùy chủng loại và công suất. Với 8 máy được đầu tư trong vụ hè thu năm nay, địa phương có thêm phương tiện phục vụ thu gom rơm, rạ, đáp ứng nhu cầu sản xuất của người dân trên địa bàn và các vùng lân cận.

Vụ hè thu năm 2026, xã Đan Điền gieo cấy gần 1.700 ha lúa. Đến ngày 26/8, toàn xã đã thu hoạch khoảng 80% diện tích. Địa phương đang tập trung nhân lực, phương tiện và máy móc, phấn đấu đến ngày 30/8 cơ bản hoàn thành thu hoạch lúa theo kế hoạch, hạn chế thấp nhất thiệt hại do thời tiết bất lợi.

PHONG ANH
 Từ khóa:
Máy cuộn rơmhỗ trợmua máyđan điền
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