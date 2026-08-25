Sẵn sàng đưa vào vận hành 28 trạm dừng nghỉ trên tuyến cao tốc bắc-nam phía đông dịp Quốc khánh 2/9

Trạm dừng nghỉ Vĩnh Hảo-Phan Thiết.

Phân bổ đồng bộ trên toàn tuyến

Thực hiện nhiệm vụ Bộ Xây dựng giao, Cục Đường bộ Việt Nam đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan tập trung nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ hoàn thành và đưa vào khai thác các trạm dừng nghỉ trên tuyến cao tốc bắc-nam phía đông.

Việc hoàn thiện hệ thống trạm dừng nghỉ có ý nghĩa quan trọng trong bảo đảm điều kiện phục vụ người và phương tiện, nhất là trong những ngày cao điểm đi lại dịp Quốc khánh 2/9. Đây cũng là một trong những giải pháp góp phần nâng cao an toàn giao thông, hạn chế tình trạng phương tiện phải dừng, đỗ không đúng quy định trên tuyến cao tốc.

Theo Cục Đường bộ Việt Nam, đến dịp Quốc khánh 2/9/2026, trên toàn tuyến cao tốc bắc-nam phía đông dự kiến có 28 trạm dừng nghỉ và điểm dừng xe được đưa vào khai thác, phục vụ hành khách và lái xe. Bình quân khoảng 75km có một vị trí dừng nghỉ, tạo điều kiện để người dân chủ động bố trí thời gian nghỉ ngơi trong hành trình đường dài.

Trong số này, 7 trạm dừng nghỉ đã được đưa vào khai thác từ trước, gồm các trạm trên các đoạn tuyến Hà Nội-Bắc Giang; Giẽ-Ninh Bình; Cao Bồ-Mai Sơn; La Sơn-Hòa Liên; Thành phố Hồ Chí Minh-Long Thành-Dầu Giây và Thành phố Hồ Chí Minh-Trung Lương.

Bên cạnh đó, 19 trạm dừng nghỉ thuộc phạm vi quản lý của Bộ Xây dựng được đưa vào khai thác trên nhiều đoạn tuyến cao tốc bắc-nam phía đông. Các trạm được phân bổ từ khu vực Mai Sơn-Quốc lộ 45, Quốc lộ 45-Nghi Sơn, Nghi Sơn-Diễn Châu, Diễn Châu-Bãi Vọt đến Hàm Nghi-Vũng Áng, Vũng Áng-Bùng, Bùng-Vạn Ninh, Vạn Ninh-Cam Lộ; các đoạn Cam Lộ-La Sơn, Quảng Ngãi-Hoài Nhơn, Hoài Nhơn-Quy Nhơn, Quy Nhơn-Chí Thạnh, Vân Phong-Nha Trang, Nha Trang-Cam Lâm, Vĩnh Hảo-Phan Thiết, Phan Thiết-Dầu Giây, Cần Thơ-Hậu Giang và Hậu Giang-Cà Mau.

Trong đó, một số trạm đã hoàn thành toàn bộ như trạm trên đoạn Mai Sơn-Quốc lộ 45 và trạm tại Km205 đoạn Vĩnh Hảo-Phan Thiết; một số trạm được khai thác theo từng phía tuyến phù hợp với tiến độ đầu tư và tổ chức giao thông.

Ngoài các trạm dừng nghỉ nêu trên, Cục Đường bộ Việt Nam cho biết sẽ đưa vào vận hành một trạm tạm tại Km113 trên đoạn cao tốc Cam Lâm-Vĩnh Hảo, đồng thời tiếp tục duy trì khai thác điểm dừng xe tại Km1018+300 trên tuyến cao tốc Đà Nẵng-Quảng Ngãi.

Tăng cường dịch vụ nhiên liệu, sạc xe điện

Cùng với không gian dừng nghỉ, các dịch vụ thiết yếu cũng được từng bước hoàn thiện nhằm đáp ứng nhu cầu của người dân trong suốt hành trình.

Theo thống kê, hiện có 11 trạm dừng nghỉ được bố trí cây xăng, phân bổ trên các đoạn Hà Nội-Bắc Giang, Giẽ-Ninh Bình, Cao Bồ-Mai Sơn, Mai Sơn-Quốc lộ 45, Hàm Nghi-Vũng Áng, Vũng Áng-Bùng, La Sơn-Hòa Liên, Vĩnh Hảo-Phan Thiết Km205, Thành phố Hồ Chí Minh-Long Thành-Dầu Giây và Thành phố Hồ Chí Minh-Trung Lương.

Đáng chú ý, đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của phương tiện sử dụng năng lượng điện, 5 trạm dừng nghỉ đã hoàn thiện lắp đặt hệ thống trạm sạc xe điện, gồm các trạm trên đoạn Cao Bồ-Mai Sơn, Mai Sơn-Quốc lộ 45, Hàm Nghi-Vũng Áng, Vũng Áng-Bùng và Vĩnh Hảo-Phan Thiết Km205.

Việc bổ sung các điểm cung cấp nhiên liệu và trạm sạc góp phần đa dạng hóa dịch vụ, tạo thuận lợi cho người dân lựa chọn phương tiện, đồng thời phù hợp định hướng phát triển giao thông xanh.

Bên cạnh hệ thống trạm dừng nghỉ trên tuyến, tại các nút giao cao tốc, người dân cũng có thể tiếp cận mạng lưới dịch vụ dân sinh tại các địa phương.

Theo Cục Đường bộ Việt Nam, tại các nhánh ra, vào của nhiều nút giao dọc tuyến đã có các cơ sở cung cấp nhiên liệu, dịch vụ ăn uống và các dịch vụ thiết yếu khác. Việc tổ chức kết nối giữa cao tốc với hệ thống dịch vụ khu vực lân cận giúp người dân có thêm lựa chọn trong trường hợp cần tiếp nhiên liệu, ăn uống hoặc nghỉ ngơi.

Đây cũng là điều kiện để khai thác hiệu quả hơn hạ tầng giao thông, đồng thời tăng cường kết nối giữa tuyến cao tốc với các khu vực dân cư, góp phần thúc đẩy hoạt động thương mại, dịch vụ tại những địa phương có tuyến đường đi qua.

Trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, lưu lượng phương tiện trên tuyến cao tốc bắc-nam phía đông dự tính tăng cao. Việc hoàn thiện và đưa vào khai thác hệ thống trạm dừng nghỉ, điểm dừng xe và các dịch vụ thiết yếu sẽ góp phần bảo đảm hành trình thuận tiện, an toàn cho người dân.

Cục Đường bộ Việt Nam cho biết các cơ quan, đơn vị liên quan đang tiếp tục phối hợp, kiểm tra và hoàn thiện những hạng mục cần thiết, bảo đảm các điểm dừng nghỉ được đưa vào khai thác đáp ứng yêu cầu phục vụ người dân, góp phần bảo đảm giao thông an toàn, thông suốt trong dịp lễ Quốc khánh năm nay.

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