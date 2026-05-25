Xây trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới: Cá thể hoá trách nhiệm; sử dụng nguồn lực tiết kiệm, hiệu quả

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu chủ trì họp về tiến độ triển khai xây dựng các trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở tại các xã biên giới đất liền - Ảnh: VGP/Thu Sa

Báo cáo tại cuộc họp, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Hoàng Minh Sơn cho biết, Bộ luôn bám sát, đôn đốc tiến độ xây dựng các trường tại tỉnh, thành phố biên giới. Ngày 15/5 vừa qua, Bộ GD&ĐT đã tổ chức cuộc họp trực tuyến với 22 tỉnh, thành phố biên giới để nghe các địa phương báo cáo tình hình triển khai thực hiện, nắm bắt những khó khăn, vướng mắc để cùng tháo gỡ nhằm thúc đẩy tiến độ thi công các công trình. Tại cuộc họp, các địa phương đều khẳng định sự quyết tâm, huy động tối đa nguồn lực, cam kết hoàn thành đúng kế hoạch.

Đối với 100 trường khởi công năm 2025, 99% dự án đã cơ bản hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng (GPMB). Có 1 trường tại Lào Cai vẫn còn vướng mắc, chưa giải quyết xong diện tích 100 m2, tuy nhiên diện tích đất này không ảnh hưởng đến thi công. Bộ GD&ĐT đã đề nghị UBND tỉnh tập trung giải quyết dứt điểm.

Trong danh sách các trường thí điểm năm 2025, 11 trường đang thi công phần hoàn thiện (vượt tiến độ); 54 trường đã thi công xong phần thô, bảo đảm tiến độ; 29 trường đang tập trung thi công tầng 3 phần thân; chuẩn bị chuyển bước thi công phần hoàn thiện; 6 trường chậm tiến độ do địa hình, địa chất phức tạp, trượt lở nên thi công mất nhiều thời gian, phải điều chỉnh phương án xây dựng.

Về tình hình thực hiện xây dựng 121 trường khởi công năm 2026, 23 trường không phải GPMB; 25 trường đã GPMB xong; 57/121 trường đang GPMB; 5 trường đã phê duyệt chủ trương đầu tư; 1/121 trường đã phê duyệt dự án. Các trường còn lại đang tiếp tục công tác GPMB và thực hiện các thủ tục chuẩn bị đầu tư. Công tác GPMB đang thực hiện rà soát, kiểm đếm, vận động, tuyên truyền trong nhân dân và lập phương án bồi thường, hỗ trợ theo quy định.

Kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu đánh giá, trong thời gian vừa qua, đặc biệt là hai tuần sau cuộc họp ngày 14/5 của Phó Thủ tướng với các bộ, ngành, tình hình đã có sự chuyển biến khá rõ nét. Phó Thủ tướng ghi nhận sự cố gắng của Bộ GD&ĐT, Bộ Tài chính và các bộ, ngành liên quan, các địa phương trong việc triển khai thực hiện chương trình rất có ý nghĩa này.

Tuy nhiên, qua theo dõi, thực tế cho thấy các địa phương hiện nay đang đối diện với một số khó khăn như GPMB, nguyên vật liệu...

Để đảm bảo thực hiện nhiệm vụ được giao, Phó Thủ tướng đề nghị Bộ GD&ĐT tiếp tục tăng cường tinh thần trách nhiệm, theo dõi, đôn đốc, nhắc nhở, giải quyết vướng mắc.

Các bộ có liên quan như Bộ GD&ĐT, Bộ Tài chính, Bộ Xây dựng, Bộ Nông nghiệp và Môi trường chủ động nghiên cứu và xử lý theo thẩm quyền những vấn đề mà địa phương đang gặp khó khăn. Những vấn đề vượt quá thẩm quyền thì báo cáo lãnh đạo Chính phủ xem xét, giải quyết.

"Cần thiết cá thể hóa trách nhiệm, phân công rõ trách nhiệm, rõ địa bàn để có thể kiểm tra, kiểm đếm và đánh giá tinh thần trách nhiệm và sự vào cuộc của lãnh đạo Bộ", Phó Thủ tướng nhấn mạnh và giao Bộ GD&ĐT chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương tổng hợp đầy đủ các đề xuất, kiến nghị về nhu cầu kinh phí của các địa phương theo đúng tinh thần chỉ đạo của Bộ Chính trị, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã ký Quyết định số 950/QĐ-TTg ngày 27/5/2026 về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo xây dựng trường học cho các xã biên giới (Ban Chỉ đạo). Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu đề nghị Bộ GD&ĐT hoàn chỉnh dự thảo hồ sơ trình Trưởng Ban Chỉ đạo để ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo.

Văn phòng Chính phủ chủ động đôn đốc tiến độ và tham mưu cho lãnh đạo Chính phủ để kịp thời tháo gỡ khó khăn cho địa phương cũng như các bộ, ngành. Bộ Tài chính phối hợp tích cực với Bộ GD&ĐT giải quyết những vấn đề liên quan đến ngân sách, tài chính.

"Phải rà soát rất kỹ, cắt giảm những hạng mục không thiết yếu, không cần thiết, tránh tình trạng lãng phí, sử dụng không hiệu quả", Phó Thủ tướng lưu ý.