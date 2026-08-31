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ClockThứ Hai, 31/08/2026 17:47

Tuổi trẻ công an chung tay vệ sinh trường nội trú liên cấp vùng biên

HNN.VN - Trong hai ngày 30 và 31/8, hưởng ứng phong trào “Ngày Chủ nhật xanh”, Ban Thanh niên Công an thành phố huy động gần 100 lượt đoàn viên, thanh niên phối hợp với lực lượng địa phương tổ chức tổng dọn vệ sinh tại Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở xã A Lưới 3 và Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở xã A Lưới 4.

Mở cánh cửa tương lai nơi vùng biênTất bật hoàn thiện trường lớp, sẵn sàng đón học sinh vùng cao Hỗ trợ vận hành trường phổ thông nội trú liên cấp

Lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ làm sạch khuôn viên trường học. 

Đây là hai ngôi trường mới được xây dựng, đang được khẩn trương hoàn thiện các điều kiện để chuẩn bị khai giảng năm học 2026 - 2027. Sau quá trình thi công, tại khuôn viên trường còn nhiều vật liệu xây dựng, đất đá và phế thải cần được thu dọn.

Thành viên trong đoàn chia thành nhiều nhóm, tập trung thu gom, vận chuyển sắt thép, vật liệu xây dựng; dọn đất đá, vệ sinh sân trường, đường nội bộ, khuôn viên và các khu vực phục vụ học tập, sinh hoạt. Lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ còn sử dụng phương tiện chuyên dụng phun rửa, làm sạch nhiều khu vực, hỗ trợ đẩy nhanh tiến độ chỉnh trang trường học.

Sau hai ngày triển khai, nhiều khu vực trong khuôn viên hai trường đã được thu dọn, vệ sinh, sắp xếp gọn gàng; cảnh quan từng bước sạch đẹp, khang trang, sẵn sàng đón giáo viên và học sinh trong năm học mới.

Hoạt động là phần việc thiết thực của tuổi trẻ Công an thành phố hưởng ứng “Ngày Chủ nhật xanh”. Đồng thời, thể hiện tinh thần hướng về cơ sở, chung tay xây dựng môi trường học tập sạch, đẹp, an toàn cho học sinh vùng cao trước thềm năm học 2026 - 2027.

Minh Nguyên
 Từ khóa:
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