Hơn 3,74 tỷ đồng hỗ trợ trường học khắc phục hậu quả mưa lũ

Các đại biểu chia sẻ kinh nghiệm triển khai, đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả các chương trình hỗ trợ phục hồi, tái thiết trường học trong thời gian tới.

Dự án do Chính phủ Cộng hòa Séc viện trợ không hoàn lại thông qua Cục Hợp tác Phát triển và Viện trợ Nhân đạo thuộc Bộ Ngoại giao Cộng hòa Séc, với tổng kinh phí hơn 3,74 tỷ đồng; trong đó, TP. Huế được hỗ trợ hơn 1,65 tỷ đồng.

Các hoạt động hỗ trợ tập trung vào những nhu cầu thiết thực của học sinh và nhà trường sau thiên tai, gồm hỗ trợ kinh phí cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, sửa chữa cơ sở vật chất, bổ sung trang thiết bị dạy và học, đồng thời tập huấn kỹ năng và truyền thông về nước sạch, vệ sinh, phòng ngừa dịch bệnh.

Trong khuôn khổ dự án, 1.000 học sinh có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng bởi mưa lũ năm 2025 tại TP. Huế và TP. Đà Nẵng được hỗ trợ 2 triệu đồng/em, với tổng kinh phí 2 tỷ đồng.

Tại TP. Huế, dự án hỗ trợ sửa chữa Trường Mầm non Phong Mỹ I (phường Phong Điền) và Trường Mầm non số 2 Phú Mậu (phường Dương Nỗ), mỗi gói hỗ trợ trị giá 150 triệu đồng. Các hạng mục gồm sơn sửa, chống thấm, sửa mái, thay gạch nền, sửa chữa hệ thống thoát nước, nhà vệ sinh và bổ sung một số đồ dùng phục vụ trẻ. Tại TP. Đà Nẵng, dự án hỗ trợ trang thiết bị phục hồi, tái thiết sau thiên tai cho Trường TH Phù Đổng và Trường TH&THCS Trần Quốc Toản, phường Hội An.

Hội Chữ thập đỏ TP. Huế tổ chức hội thi truyền thông nâng cao nhận thức về nước sạch, vệ sinh và phòng ngừa dịch bệnh.

Bên cạnh đó, dự án tổ chức các hoạt động tập huấn và truyền thông nhằm trang bị kiến thức về Luật Phòng, chống thiên tai, nhận diện các loại hình thiên tai tại địa phương, tác động của biến đổi khí hậu, bảo vệ các nhóm dễ bị tổn thương và kỹ năng sơ cấp cứu. Tại mỗi địa phương, Hội Chữ thập đỏ tổ chức một lớp tập huấn về sơ cấp cứu, phòng, chống thiên tai và thích ứng với biến đổi khí hậu cho giáo viên và học sinh, góp phần nâng cao kỹ năng ứng phó và xây dựng trường học an toàn.

Song song đó, Hội Chữ thập đỏ TP. Huế tổ chức hội thi truyền thông nâng cao nhận thức về nước sạch, vệ sinh và phòng ngừa dịch bệnh dành cho học sinh khối 4, 5, 6 và 7 theo hình thức “Đố vui để học”. Hội thi giúp học sinh tiếp cận kiến thức về sử dụng và tiết kiệm nước, giữ gìn vệ sinh cá nhân, phân loại rác thải, phòng ngừa một số bệnh thường gặp trong môi trường học đường.

Tại hội nghị, các đại biểu đánh giá dự án đã góp phần hỗ trợ học sinh và nhà trường khắc phục thiệt hại sau thiên tai, đồng thời nâng cao kiến thức, kỹ năng ứng phó với rủi ro thiên tai và biến đổi khí hậu. Các đại biểu cũng chia sẻ kinh nghiệm triển khai, đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả các chương trình hỗ trợ phục hồi, tái thiết trường học trong thời gian tới.