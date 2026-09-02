Du lịch Huế khởi sắc trong dịp lễ Quốc khánh

Khách trải nghiệm chèo thuyền khám phá Rú Chá.

Lượng khách tăng mạnh

Từ những ngày đầu kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 (kỳ nghỉ từ ngày 29/8 đến 2/9), nhiều điểm du lịch ở Huế đã đón đông du khách từ khắp nơi đến tham quan, nghỉ dưỡng, vui chơi và trải nghiệm các hoạt động, sự kiện, lễ hội. Không chỉ hệ thống di tích, các điểm du lịch cộng đồng, làng nghề và một số tour, tuyến đang được vận hành thử nghiệm cũng thu hút du khách.

Anh Việt Anh, du khách đến từ Hà Nội, chia sẻ: “Dịp lễ 2/9 năm nay, Huế tổ chức nhiều hoạt động, lễ hội. Tôi đến Huế trong 3 ngày để khám phá nhiều nơi ở xứ Huế. Thú thật, Huế có nhiều điểm rất đẹp mà đến bây giờ tôi mới biết”.

Một điểm đáng chú ý là bên cạnh khu vực trung tâm, nhiều hoạt động và trải nghiệm du lịch hấp dẫn tại các địa phương cũng góp phần phân bổ lượng khách, đồng thời mang đến cho du khách những trải nghiệm mới. Trong số đó có Lễ hội Thanh trà Huế tại phường Thủy Xuân; chợ phiên vùng cao “Tết Độc lập - Sắc màu A Lưới” tại xã A Lưới 2. Tại phường Hóa Châu, hoạt động trải nghiệm đi thuyền trong khu vực rừng ngập mặn Rú Chá cũng được vận hành thử nghiệm.

Dịp lễ năm nay, thời tiết tương đối thuận lợi. Một số thời điểm có mưa (ngày 31/8 và 1/9), ít nhiều ảnh hưởng đến các trải nghiệm, nhưng không vì thế “giữ chân” du khách trong khách sạn. Nhiều du khách vẫn tìm đến các điểm tham quan, vui chơi để “tận hưởng” kỳ nghỉ lễ.

Khách Thái Lan đến Huế du lịch.

Theo số liệu thống kê bước đầu của ngành du lịch, tổng lượng khách đến thành phố Huế trong dịp lễ 2/9/2026 ước đạt hơn 650.000 lượt, tăng khoảng 231% so với cùng kỳ năm 2025. Doanh thu từ dịch vụ du lịch ước đạt hơn 1.500 tỷ đồng, tăng khoảng 383% so với cùng kỳ. Công suất sử dụng phòng bình quân tại các cơ sở lưu trú đạt khoảng 95%. Đặc biệt, trong các ngày cao điểm 29, 30 và 31/8, công suất phòng tại nhiều cơ sở lưu trú đạt 100%.

“Lượng khách dịp lễ tăng cao, Hiệp hội Du lịch, Hội Khách sạn cùng các doanh nghiệp đã phối hợp chặt chẽ với cơ quan quản lý nhà nước về du lịch để điều tiết, hỗ trợ du khách lưu trú. Chúng tôi cũng phối hợp thống nhất không để tăng giá đột biến”, ông Phan Trọng Minh, Phó Chủ tịch Hội Khách sạn thành phố, Tổng Giám đốc của khách sạn Azerai La Residence Huế cho biết.

Năm nay, lượng khách du lịch tự túc trong dịp này khá đông. Không chỉ đón khách từ các tỉnh, thành lân cận ở khu vực miền Trung, Huế còn thu hút đông du khách từ hai đầu đất nước đến tham quan, trải nghiệm và vui chơi trong kỳ nghỉ lễ.

Anh Nguyễn Báu Bảo Châu, du khách đến từ Thành phố Hồ Chí Minh, chia sẻ: “Tôi cùng gia đình lần đầu đến Huế để khám phá và trải nghiệm. Không khí ngày lễ ở Huế rất tuyệt vời, với nhiều sự kiện hấp dẫn diễn ra cả ngày lẫn đêm. Ẩm thực Huế cũng thực sự rất ngon”.

Bên cạnh lượng khách trong nước, trong dịp lễ 2/9, Huế còn đón nhiều du khách quốc tế. Phần lớn đều bày tỏ ấn tượng khi đến Huế vào một dịp đặc biệt của Việt Nam. Bà Arthornthip Duanảngi, du khách Thái Lan, cho biết: “Tôi rất vinh dự khi được đến Huế vào dịp Quốc khánh 2/9 của Việt Nam. Không khí lễ hội rất rộn ràng. Di sản Huế vừa đẹp, vừa đông vui, khiến chúng tôi cảm nhận rõ hơn sức sống của du lịch nơi đây”.

Du khách tham quan tại Bảo tàng Lê Bá Đảng dịp lễ 2/9. Ảnh: M. Châu

Lượng khách tăng cao cũng mở ra nhiều cơ hội cho các doanh nghiệp và cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch. Chị Hồ Thị Ngọc Phượng, chủ cửa hàng Đức Thành Trầm Hương, phường Thủy Xuân, chia sẻ: “Lượng khách đông trong dịp lễ mang lại niềm phấn khởi cho chúng tôi. Để phục vụ du khách tốt hơn, cửa hàng đã làm mới và trang hoàng lại không gian, tạo thêm điểm check-in và trải nghiệm cho khách”.

Để du lịch Huế tiếp tục bứt phá

Lượng khách trong dịp lễ 2/9, cũng như trong những kỳ nghỉ lễ dài ngày vừa qua (dịp lễ 30/4 - 1/5), cho thấy sức hút ngày càng lớn của điểm đến Huế. Đây là tín hiệu đáng mừng, nhưng đồng thời cũng đặt ra những yêu cầu mới đối với ngành du lịch trong bối cảnh phát triển bền vững trở thành mục tiêu lâu dài.

Trong dịp lễ 2/9 năm nay và kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 trước đó, ngành du lịch cùng các đơn vị, địa phương liên quan đã phối hợp với cộng đồng doanh nghiệp để chủ động điều phối, góp phần hạn chế tình trạng thiếu phòng lưu trú do “cháy phòng” cục bộ vào một số thời điểm. Công tác kiểm tra, chấn chỉnh môi trường kinh doanh du lịch cũng được tăng cường, qua đó hạn chế tình trạng tăng giá bất hợp lý và những vấn đề ảnh hưởng đến hình ảnh điểm đến.

Tuy nhiên, lượng khách tăng mạnh trong các dịp cao điểm cũng đặt ra nhiều yêu cầu đối với du lịch Huế trên hành trình phát triển bền vững. Đó là áp lực giao thông tại một số tuyến đường; sức chứa của các khu vực đỗ xe tại những nơi tổ chức sự kiện, lễ hội. Bên cạnh đó, công tác bảo vệ môi trường và xử lý rác thải kịp thời tại các điểm lễ hội, không gian sự kiện, khu ẩm thực cũng cần tiếp tục được quan tâm.

Khách chụp ảnh và trải nghiệm ở làng hương Thủy Xuân dịp lễ 2/9.

Ông Đỗ Ngọc Cơ, Chủ tịch Hội Lữ hành thành phố cho rằng lượng khách đến Huế đông là tín hiệu đáng mừng đối với du lịch thành phố. Tuy nhiên, xu hướng du lịch đang thay đổi, với lượng khách tự túc ngày càng tăng và du khách chủ động tìm đến các điểm tham quan nhiều hơn. Điều này không chỉ đòi hỏi những giải pháp nhằm giảm áp lực giao thông mà còn đặt ra yêu cầu để các doanh nghiệp lữ hành thích nghi, đổi mới và phát triển phù hợp.

Du lịch Huế đang nỗ lực để hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng lượng lẫn chất. Để tín hiệu vui từ du lịch dịp lễ trở thành động lực phát triển lâu dài, Huế cần tiếp tục đa dạng hóa sản phẩm, nâng cao chất lượng dịch vụ, đồng thời chủ động giải quyết những vấn đề về giao thông, môi trường và sức chứa tại các điểm đến. Khi đáp ứng tốt hơn nhu cầu của du khách, Huế sẽ không chỉ đông khách trong những ngày lễ mà còn từng bước trở thành điểm đến hấp dẫn quanh năm.