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ClockThứ Năm, 23/07/2026 08:18

Đẩy nhanh tiến độ xây dựng các trường phổ thông nội trú liên cấp

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng vừa có Công điện số 50/CĐ-TTg ngày 20/7 về việc đẩy nhanh tiến độ triển khai xây dựng, bảo đảm chất lượng các trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở tại các xã biên giới đất liền.

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Cổng Trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở xã biên giới Ia Lốp, tỉnh Đắk Lắk đang trong quá trình hoàn thiện. 

Để bảo đảm hoàn thành xây dựng các trường giai đoạn 1 (khởi công năm 2025) và khánh thành đồng loạt vào ngày 5/9/2026, đưa vào vận hành, sử dụng ngay từ đầu năm học mới 2026-2027, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; ưu tiên cao nhất các nguồn lực phục vụ xây dựng, hoàn thiện các trường theo đúng mục tiêu, kế hoạch, thời hạn đề ra; bảo đảm chất lượng, an toàn, không để xảy ra thất thoát, lãng phí, tiêu cực. 

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp các bộ, cơ quan, địa phương liên quan tăng cường kiểm tra, đôn đốc, thực hiện nghiêm chế độ báo cáo Thủ tướng Chính phủ tiến độ xây dựng, bảo đảm hoàn thành trước ngày 30/8/2026; công tác điều phối giữa các bộ, ngành, địa phương thông suốt, kịp thời hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của các địa phương trong quá trình triển khai thực hiện. Bộ Xây dựng chủ trì chỉ đạo các cơ quan chuyên môn hỗ trợ, hướng dẫn các địa phương đẩy nhanh công tác kiểm định chất lượng, nghiệm thu công trình theo từng hạng mục đạt chuẩn kỹ thuật; bảo đảm chất lượng công trình…

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Theo nhandan.vn
 Từ khóa:
xây dựngtrường phổ thôngnội trúliên cấp
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