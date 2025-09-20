Điều chuyển giáo viên để giải quyết tình trạng thừa thiếu cục bộ

Nhiều trường mầm non hiện đang thiếu giáo viên

Căn cứ kết quả rà soát của đoàn công tác liên ngành Giáo dục và Nội vụ về bố trí biên chế giáo viên tại các cơ sở giáo dục công lập trên toàn thành phố và căn cứ báo cáo tổng hợp biên chế giáo viên, nhân viên từ các phường, xã, Sở GD&ĐT đã tổ chức hội nghị trực tuyến với UBND 40 phường, xã và thống nhất 3 giải pháp thực hiện: Tuyển dụng 145 biên chế năm 2025, trình HĐND thành phố ban hành Nghị quyết về hợp đồng theo Nghị định 111/2022/NĐ-CP và điều chuyển giáo viên thừa thiếu.

Việc điều chuyển thừa thiếu, bố trí giáo viên dạy liên trường và biệt phái giáo viên được triển khai như sau: Về điều chuyển thừa thiếu trong phường, xã và liên phường, xã, Sở GD&ĐT thông báo công khai danh sách trường thừa, thiếu giáo viên (theo môn và số lượng). Trường hợp có giáo viên, nhân viên có nguyện vọng chuyển trường, căn cứ danh sách này, Hiệu trưởng các trường thông báo công khai đến giáo viên, nhân viên có nguyện vọng được điều chuyển và viết đơn (có ý kiến của Hiệu trưởng nhà trường) đề nghị Sở GD&ĐT giải quyết nguyện vọng chuyển trường của giáo viên, nhân viên. Hiệu trưởng tổng hợp danh sách kèm đơn gửi UBND phường, xã và Sở GD&ĐT để phối hợp thống nhất bố trí công tác.

Sở GD&ĐT lưu ý giáo viên/nhân viên viết đơn chuyển công tác với điều kiện trường đang dạy không thiếu giáo viên/nhân viên và trường nơi đến (cùng bậc học) có vị trí thiếu tương ứng với môn dạy/vị trí việc làm của người viết đơn.

Trường hợp không có giáo viên, nhân viên có nguyện vọng chuyển trường, đối với những trường thừa giáo viên/nhân viên, căn cứ định biên, giao trách nhiệm cho Hiệu trưởng căn cứ điều kiện thực tế nhà trường để đề xuất với Sở GD&ĐT danh sách điều chuyển giáo viên từ nơi thừa sang nơi thiếu. Tuyệt đối không để tình trạng thừa giáo viên/nhân viên trong trường mà Hiệu trưởng không có đề xuất.

Về bố trí dạy liên trường, căn cứ đề xuất của trường (thừa, thiếu giáo viên) thuộc địa bàn phường, xã quản lý, đề nghị lãnh đạo UBND các phường, xã tổng hợp danh sách, thống nhất với Sở trước khi UBND phường, xã có quyết định bố trí giáo viên dạy liên trường.

Sở GD&ĐT sẽ thống nhất với UBND các phường, xã để thực hiện biệt phái giáo viên trong một số trường hợp, nếu xét thấy cần thiết và phù hợp để đảm bảo điều kiện tổ chức dạy học tại các cơ sở giáo dục.