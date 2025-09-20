  • Huế ngày nay Online
ClockThứ Ba, 30/09/2025 09:32

Điều chuyển giáo viên để giải quyết tình trạng thừa thiếu cục bộ

HNN.VN - Để đảm bảo bố trí đủ giáo viên, khắc phục tình trạng thừa thiếu cục bộ, Sở GD&ĐT vừa có văn bản đề nghị UBND các phường, xã và các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở công lập trực thuộc UBND các phường, xã phối hợp rà soát, đề xuất điều tiết giáo viên, nhân viên các trường mầm non, phổ thông trên địa bàn thành phố.

Tuyển dụng giáo viên cho Trường THPT Chuyên Quốc Học - HuếTuyển dụng 145 giáo viên trong năm học 2025 - 2026Giải quyết bài toán thiếu giáo viên cho năm học mới

 Nhiều trường mầm non hiện đang thiếu giáo viên

Căn cứ kết quả rà soát của đoàn công tác liên ngành Giáo dục và Nội vụ về bố trí biên chế giáo viên tại các cơ sở giáo dục công lập trên toàn thành phố và căn cứ báo cáo tổng hợp biên chế giáo viên, nhân viên từ các phường, xã, Sở GD&ĐT đã tổ chức hội nghị trực tuyến với UBND 40 phường, xã và thống nhất 3 giải pháp thực hiện: Tuyển dụng 145 biên chế năm 2025, trình HĐND thành phố ban hành Nghị quyết về hợp đồng theo Nghị định 111/2022/NĐ-CP và điều chuyển giáo viên thừa thiếu.

Việc điều chuyển thừa thiếu, bố trí giáo viên dạy liên trường và biệt phái giáo viên được triển khai như sau: Về điều chuyển thừa thiếu trong phường, xã và liên phường, xã, Sở GD&ĐT thông báo công khai danh sách trường thừa, thiếu giáo viên (theo môn và số lượng). Trường hợp có giáo viên, nhân viên có nguyện vọng chuyển trường, căn cứ danh sách này, Hiệu trưởng các trường thông báo công khai đến giáo viên, nhân viên có nguyện vọng được điều chuyển và viết đơn (có ý kiến của Hiệu trưởng nhà trường) đề nghị Sở GD&ĐT giải quyết nguyện vọng chuyển trường của giáo viên, nhân viên. Hiệu trưởng tổng hợp danh sách kèm đơn gửi UBND phường, xã và Sở GD&ĐT để phối hợp thống nhất bố trí công tác.

Sở GD&ĐT lưu ý giáo viên/nhân viên viết đơn chuyển công tác với điều kiện trường đang dạy không thiếu giáo viên/nhân viên và trường nơi đến (cùng bậc học) có vị trí thiếu tương ứng với môn dạy/vị trí việc làm của người viết đơn.

Trường hợp không có giáo viên, nhân viên có nguyện vọng chuyển trường, đối với những trường thừa giáo viên/nhân viên, căn cứ định biên, giao trách nhiệm cho Hiệu trưởng căn cứ điều kiện thực tế nhà trường để đề xuất với Sở GD&ĐT danh sách điều chuyển giáo viên từ nơi thừa sang nơi thiếu. Tuyệt đối không để tình trạng thừa giáo viên/nhân viên trong trường mà Hiệu trưởng không có đề xuất.

Về bố trí dạy liên trường, căn cứ đề xuất của trường (thừa, thiếu giáo viên) thuộc địa bàn phường, xã quản lý, đề nghị lãnh đạo UBND các phường, xã tổng hợp danh sách, thống nhất với Sở trước khi UBND phường, xã có quyết định bố trí giáo viên dạy liên trường.

Sở GD&ĐT sẽ thống nhất với UBND các phường, xã để thực hiện biệt phái giáo viên trong một số trường hợp, nếu xét thấy cần thiết và phù hợp để đảm bảo điều kiện tổ chức dạy học tại các cơ sở giáo dục.

MINH HIỀN
 Từ khóa:
Điều chuyểngiáo viêngiải quyếttình trạngthừa thiếucục bộ
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Khẩn trương khắc phục tình trạng sạt lở tuyến đường ven sông Bồ

Ảnh hưởng của các đợt mưa lớn vừa qua đã gây sụt lún, sạt lở nghiêm trọng tuyến đường ven sông Bồ, đoạn qua tổ dân phố (TDP) Thanh Lương 4 (phường Kim Trà). Để khắc phục, chính quyền địa phương và các ban, ngành chức năng đã áp dụng các giải pháp ứng phó khẩn cấp.

Khẩn trương khắc phục tình trạng sạt lở tuyến đường ven sông Bồ
Cảnh báo mưa lớn cục bộ tại TP. Huế

Bản tin của Đài Khí tượng Thủy văn (KTTV) TP. Huế lúc 6 giờ sáng 17/9 cảnh báo: Trong sáng nay, trên toàn bộ đất liền TP. Huế có mưa rào và dông rải rác.

Cảnh báo mưa lớn cục bộ tại TP Huế

TIN MỚI

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Tổng biên tập: Hoàng Đăng Khoa

Phó Tổng biên tập phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay



Thông báo đổi tên miền

Return to top