Lãnh đạo nhóm MIKTA cam kết hợp tác giải quyết những thách thức toàn cầu

Các nhà lãnh đạo G20 chụp ảnh chung tại hội nghị ở Johannesburg, Nam Phi ngày 22/11/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung cùng các nhà lãnh đạo Mexico, Indonesia, Thổ Nhĩ Kỳ và Australia tái khẳng định cam kết tăng cường hợp tác nhằm đối phó với những phức tạp trong chuỗi cung ứng, căng thẳng địa chính trị và nhiều thách thức chung khác.

Tuyên bố được đưa ra sau cuộc hội đàm bên lề Hội nghị Thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) diễn ra tại Johannesburg (Nam Phi) ngày 22/11.

Hãng tin Yonhap dẫn Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc cho biết cuộc hội đàm có sự tham gia của Tổng thống Lee Jae Myung, Phó Tổng thống Indonesia Gibran Rakabuming Raka, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan, Thủ tướng Australia Anthony Albanese và Bộ trưởng Tài chính Mexico Edgar Amador Zamora.

Trong tuyên bố chung được đưa ra sau cuộc họp của nhóm các nhà lãnh đạo Hàn Quốc, Mexico, Indonesia, Thổ Nhĩ Kỳ và Australia, các nhà lãnh đạo bày tỏ mối lo quan ngại sâu sắc về những thách thức phức tạp, đa chiều mà cộng đồng quốc tế đang đối mặt, như căng thẳng địa chính trị, bất ổn kinh tế toàn cầu, phức tạp chuỗi cung ứng, nghèo đói và bất bình đẳng, cuộc khủng hoảng môi trường cũng như khí hậu, và quá trình chuyển đổi số đang tăng tốc.

Trong bối cảnh này, các nhà lãnh đạo tái khẳng định cam kết chung của nhóm các nhà lãnh đạo Hàn Quốc, Mexico, Indonesia, Thổ Nhĩ Kỳ và Australia nhằm thúc đẩy chủ nghĩa đa phương, hợp tác quốc tế, nền dân chủ và đề cao luật pháp quốc tế.

Các lãnh đạo cũng nhất trí đẩy mạnh vai trò cầu nối của nhóm các nhà lãnh đạo Hàn Quốc, Mexico, Indonesia, Thổ Nhĩ Kỳ và Australia trong việc giải quyết các thách thức cấp bách của thế giới và củng cố vai trò xây dựng trong việc định hình “một trật tự quốc tế an toàn, công bằng, bình đẳng và bền vững hơn”.

Được thành lập vào năm 2013 theo sáng kiến của Hàn Quốc, nhóm các nhà lãnh đạo Hàn Quốc, Mexico, Indonesia, Thổ Nhĩ Kỳ và Australia đóng vai trò là một diễn đàn tham vấn liên khu vực để thảo luận về hợp tác giải quyết các thách thức toàn cầu và thúc đẩy chủ nghĩa đa phương.

Cũng trong khuôn khổ Hội nghị thượng đỉnh G20, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung đã có cuộc hội đàm với Thủ tướng Đức Friedrich Merz, trong đó đề nghị Berlin chia sẻ kinh nghiệm của quốc gia châu Âu này trong việc vượt qua chia rẽ và thống nhất đất nước.

Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc cho biết ông Lee đưa ra đề nghị này trong bối cảnh chính quyền của ông đang tìm cách nối lại quan hệ với Triều Tiên và giảm căng thẳng trên Bán đảo Triều Tiên kể từ khi nhậm chức vào tháng 6 vừa qua, trong khi phía Triều Tiên vẫn chưa phản hồi đề nghị đối thoại của Hàn Quốc.

Tại cuộc hội đàm, Tổng thống Lee cũng giải thích những nỗ lực của Chính phủ Hàn Quốc nhằm giảm căng thẳng và thúc đẩy hòa bình trên Bán đảo Triều Tiên, đồng thời kêu gọi Đức tiếp tục hợp tác và hỗ trợ bằng cách chia sẻ kinh nghiệm thống nhất đất nước.

Về phần mình, Thủ tướng Friedrich Merz cho biết Hàn Quốc và Đức duy trì mối quan hệ song phương mạnh mẽ và bày tỏ hy vọng hợp tác giữa hai quốc gia sẽ ngày càng tăng cường hơn nữa. Nhà lãnh đạo Đức cũng cho biết ông quan tâm đến tình hình an ninh trên Bán đảo Triều Tiên và các khu vực lân cận.

Cùng ngày, Tổng thống Hàn Quốc đã có cuộc gặp song phương với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, bày tỏ hy vọng nâng tầm quan hệ với Pháp lên thành quan hệ đối tác chiến lược và tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực văn hóa, an ninh, công nghệ và các lĩnh vực khác.

Trong khi đó, Tổng thống Macron cho biết Pháp hy vọng mở rộng hợp tác với Hàn Quốc trong nhiều lĩnh vực, bao gồm an ninh và các công nghệ mới nổi như lượng tử, trí tuệ Nhân tạo (AI), không gian, năng lượng hạt nhân và năng lượng tái tạo.

Ông cũng cảm ơn Hàn Quốc vì cam kết rõ ràng của nước này liên quan đến các vấn đề Ukraine và các vấn đề khác quan trọng đối với Pháp.